Von Stefan Herbke

Der Hirte hatte Glück. Zufällig tauchte er seinen verletzten Fuß im abgelegenen Gadental ins Wasser einer Quelle und wurde gesund. Das Wunder sprach sich schnell herum, und schon bald baute man rund 500 Meter talauswärts ein erstes Badehaus. Aufgrund der Eisenabscheidungen des Wassers, die im Abfluss der Quelle einen rot-braunen Belag hinterlassen, nannte man den Platz den "roten Brunnen". "Man badete in primitiven Holzbottichen und suchte Heilung", erzählt Franz-Ferdinand Türtscher aus der Geschichte von Bad Rothenbrunnen. Eine Analyse des Wassers ergab, dass es sich um ein erstklassiges Mineralwasser handelt, das sich sehr gut für Bade- und Trinkkuren eignet und bei rheumatischen Erkrankungen, chronischen Leberschäden und leichten Fällen von Zuckerkrankheit sowie bei der Gallenbildung in der Leber hilft. Oder wie es Franz-Ferdinand Türtscher, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Sonntag, ausdrückt: "Schon der Glaube an das Heilwasser ist nützlich."

Lage: Der Name des Tals kommt von den Walsern, die im 13. Jahrhundert aus dem Wallis hierher zogen (siehe auch Großwalsertal). Das Große Walsertal befindet sich im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Es ist ein Seitental des Walgaues und erstreckt sich von diesem in nördlicher Richtung zum gebirgigen Zentrum des Landes. Der Talabschluss grenzt an den Bregenzerwald. Das große Walsertal ist vor allem bekannt für den gleichnamigen Unesco-Biosphärenpark. Zu den Gemeinden des Großen Walsertals gehören Thüringerberg, St. Gerold, Blons, Sonntag-Buchboden, Fontanella-Faschina und Raggal-Marul Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus u.a. über die A 8 in knapp vier Stunden. Mit dem Zug dauert die Anreise mehr als sechs Stunden (mehrmals umsteigen). Weitere Infos unter Bludenz Tourismus, Tel. 0043/5554/5150, www.walsertal.at

Bad Rothenbrunnen mit dem denkmalgeschützten Gasthaus und dem lauschigen Biergarten unter stattlichen Ahornbäumen ist ein echtes Kleinod. Der nur zu Fuß erreichbare Platz am Rand des Naturschutzgebietes Gadental steht für Entschleunigung und die Philosophie des Biosphärenparks: "Die Natur nutzen, ohne ihr zu schaden." Dabei ist die weitgehend unberührte Landschaft des rund 25 Kilometer langen, im 14. Jahrhundert von Walsern besiedelten Tals das Kapital für die Entwicklung von Tourismus, Wirtschaft und Lebensqualität. "Ein Nationalpark war für uns deswegen kein Thema," meint Ex-Bürgermeister Türtscher, "wir wollten keine Käseglocke über das Tal stülpen, uns geht es um "Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur."

Natürlich träumte man einst auch im Großen Walsertal mit den sechs Gemeinden Thüringerberg, St. Gerold, Blons, Sonntag-Buchboden, Fontanella-Faschina und Raggal-Marul von einem großen Skigebiet, doch Wunsch und Realität klaffen weit auseinander. "Unsere Topographie gibt das einfach nicht her", erklärt Türtscher mit Blick auf das V-Tal und seine steilen Hänge. "Man hat schnell festgestellt, dass das ohne schwerwiegende Eingriffe in die Natur gar nicht geht." Dementsprechend ist das überschaubare Pistenangebot eher ein Anziehungspunkt für einheimische Skifahrer und Familien, mit den Skischaukeln der Nachbartäler kann und möchte das Große Walsertal nicht konkurrieren. Dennoch musste für die Einrichtung eines Biosphärenparks reichlich Überzeugungsarbeit geleistet werden. "Man hat schon früher immer wieder über sanften Tourismus geredet", erinnert sich Türtscher, "einige meinten, jetzt mit dem Biosphärenpark kommt man wieder mit so etwas, was eigentlich nichts bringt."

Das Große Walsertal unter dem Gronggenkopf mit Blick auf den Gipfel „Rote Wand“

Dabei ist der Biosphärenpark kein reines Tourismusprojekt, sondern ein ganzheitliches Konzept. Die allgemeine Entwicklung des Tales soll gefördert werden und im Idealfall dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung wohlfühlt und die jungen Leute im Tal bleiben. Zusammen mit einer intakten Kultur- und Berglandschaft und viel unberührter Natur erfüllt das Große Walsertal damit auch die Kriterien, die der Österreichische Alpenverein als Merkmal eines Bergsteigerdorfs definiert. Türtscher freut sich noch heute über die Auszeichnung – bis heute ist das Große Walsertal das einzige Bergsteigerdorf Vorarlbergs.

Stellvertretend für die positive Entwicklung steht die Obere Überlut Alpe. Von dort hat man einen großartigen Blick über das Große Walsertal mit seinen grünen Hängen, den traumhaft schönen Alpen, schaut hinüber ins Naturschutzgebiet Gadental – quasi die Keimzelle des Biosphärenparks – und zum vis-a-vis aufragenden Felsklotz der Roten Wand. Rund um die Alpe genießen 54 Milchkühe, 40 Stück Jungvieh, 30 Schweine und zehn Hennen die Sommerfrische, während der Senn Günter Nigsch aus Fontanella gerade 1000 Liter Milch zu Alpkäse und Butter verarbeitet. Seit zwölf Jahren verbringt er seine Sommer auf der Alp, mittlerweile mit Familie und zwei kleinen Kindern, denen es hoch über dem Tal keine Minute langweilig wird. "Wenn ich sehe, wie junge Leute die Sennerei führen", freut sich Türtscher, "dann war die Entscheidung pro Biosphärenpark richtig".

Im Großen Walsertal gewinnt man den Eindruck, dass ein Tal auch ohne Megaskigebiet seinen Weg gehen kann. Landwirtschaft, Bewohner und Gäste profitieren vom sanften Tourismus. Die Übernachtungsbetriebe investieren unter dem Motto "walser wohl.raum" behutsam in ihre Zimmer, wobei auf die Verwendung heimischer Materialien Wert gelegt wird. Auf den Tisch kommen regionale Produkte wie der Alpkäse von der Oberen Überlut Alpe. Türtscher ist jedenfalls zufrieden, die Übernachtungszahlen steigen – langsam, aber stetig. Dennoch gibt er ehrlich zu, dass keiner weiß, wie die Entwicklung ohne Biosphärenpark oder Bergsteigerdorf gewesen wäre. "Für mich ist das die Zukunft des Tourismus", ist sich der ehemalige Bürgermeister sicher: "Die Leute suchen immer mehr die Ruhe, die Erholung und die Entschleunigung."