Bereit für einen Aufguss: Strandsauna an einem finnischen See. Fotos: SRT/Getty

Von Monika Hoeksema

Jeder, der einmal in Finnland in einer Rauchsauna geschwitzt hat, hinterher in den Waldsee sprang, vielleicht frühmorgens bei Nebel, vielleicht spätabends im schimmernden Mondlicht, wird dieses unvergessliche Erlebnis wiederholen wollen. Und so war es im Grund längst klar: Die Saunakultur, die die Finnen seit jeher praktizieren und soweit entwickelt haben, dass selbst nahezu jede Einzimmerwohnung in der Großstadt mit einer eigenen Kabine ausgestattet ist, bleibt bestehen und hat es verdient, erhalten zu werden. Denn, so das Zwischenstaatliche Komitee zum Schutz des Immateriellen Kulturerbes, "traditionell galt die Sauna als heiliger Raum, als eine Kirche der Natur. Sie wird nicht nur zum Waschen des Körpers genutzt, sondern auch, um den Geist zu reinigen und ein Gefühl der inneren Ruhe zu genießen ..."

Das Schwitzen in der Sauna stärkt das Immunsystem, die Wärme entspannt die Muskeln, öffnet die Blutgefäße, entschlackt den Körper und der anschließende kalte Guss bringt Herz und Kreislauf in Schwung. Saunafans, die sonst öffentliche Einrichtungen nutzen, müssen derzeit abwarten. Doch irgendwann geht es wieder – das Reisen und das Saunieren. Warum es dann nicht miteinander verbinden?

Finnlands heiße Kabinen in Riesenrad und Gondelbahn: Wie viele Saunen es in Finnland tatsächlich gibt, weiß freilich niemand so genau. Es heißt jedoch, dass alle 5,5 Millionen Einwohner darin Platz haben – und dann sitzen sie maximal zu zweit in einer Sauna. In Sommerhäusern wird sie schon während der Anreise per Handy-App vorgeheizt, im Parlament in Helsinki gibt es eine, und am Südhafen Helsinkis schaukelt man in der SkySauna bei 80 bis 100 Grad in einem Riesenrad. Eishockeyfans können sich in der Hartwall Arena eine Skybox reservieren, eine VIP-Lounge, von der man die Spiele von der Sauna aus beobachten kann – Handtücher sind inklusive.

Die höchstgelegene Sauna des Landes wird im Skigebiet Ylläs auf 718 Metern Höhe eingeheizt. Und wem das nicht reicht, der steigt in die Saunagondel, die einen schwitzend binnen 20 Minuten zu Tal befördert, wo man sich dann im Schnee wälzt, bevor man sich am prasselnden Kaminfeuer wieder aufwärmen kann.

Unterwegs in Schwedens Schwimmsauna: Seit mehr als 20 Jahren gibt es ihn nun schon, den Sauna-Katamaran des Hotels "Salt & Sill" im westschwedischen Klädesholmen. Die untere Etage beherbergt die Sauna, im oberen Stock sprudelt ein Jacuzzi zur Entspannung. Wieder an Land warten im Hotelrestaurant die feinsten und raffiniertesten Heringsgerichte. Und wer länger bleiben möchte, der reserviert ein Zimmer oder eine Suite, die ihm direkten Zugang zum Meer bietet.

Mehr als nur Entspannung: Die Hitze in der Sauna trainiert den Körper und macht ihn anpassungsfähiger. Foto: dpa

In den Niederlanden in Honeckers Flugzeug saunieren: Das hätte sich der ehemalige DDR-Regierungschef Erich Honecker nicht träumen lassen: dass sein Regierungsflugzeug einmal für alle Saunafans zur Verfügung stehen würde. 2009 wurde die Maschine in den Niederlanden zur Hotelsuite umgebaut. Sie steht auf dem Flughafen Teuge nahe Apeldoorn. Das Cockpit ist nach wie vor erhalten, aber weiter hinten warten eine Infrarotsauna und ein Whirlpool auf die Gäste.

Schwitzen im Tegernseer Kapitänsschiff: Sinnessauna und Zirbensauna, Schilfsauna und Dampfbad, Panoramasauna und natürlich das Saunaschiff Irmingard: Am Tegernsee lassen sich alle Saunagrade zwischen 45 und 90 Grad genießen. Seit 2008 dient die Irmingard, ein umgebautes, 15 Tonnen schweres Schiff, als Saunaschiff. Einst wurden hier Kapitäne ausgebildet, heute entspannen sich im Innern Saunagäste bei leichtem Wellengang und Blick auf See und Berge. Die Anlagen sind derzeit geöffnet – vielleicht freut sich ein lieber Mensch über einen Gutschein, der zur Entspannung einlädt.

Saunieren wie anno dazumal am Bodensee: Schwitzen in Pfahlbauten und ein Blick über den Bodensee bis zu den schneebedeckten Gipfeln der Schweizer Alpen – das geht in Meersburg. Die Pfahlbauten wurden nach historischem Vorbild errichtet. Wer mag, der kühlt sich nach dem Saunagang direkt im See ab. Weiter ist das Saunadorf bekannt für seine Honig- und Früchte-, Getränke- und Eisaufgüsse.

Gletschersauna in Südtirol: Sie selbst rühmt sich als "höchstgelegene Outdoor-Sauna Europas: Die Gletschersauna der Schutzhütte "Schöne Aussicht" auf dem Schnalstaler Gletscher liegt auf über 2800 Meter Höhe. Wanderer machen sich im Sommer ab Kurzras auf den rund zweistündigen Weg zum Hochjoch-Ferner, Skifahrer steigen ab Ende November wieder in die Gletscherbahn, bevor sie über die Grawand- und die Gletschersee-Abfahrt bis zur Schutzhütte "Schöne Aussicht" durch den Schnee stauben und sich die Sauna einheizen lassen. Daneben blubbert es übrigens heiß in dem großen Holzzuber – manch einer vergisst nie den Sonnenuntergang mit Blick auf die Ötztaler Gipfel im Außenwhirlpool.

Saunareise um die Welt: Wer eine ganze Saunareise um die Welt machen möchte, der kann dies im Erzgebirge tun: ob mit einem Besuch in der russisch-karelischen Sauna oder der japanischen Steinsauna. Im Ovemalik, dem türkischen Massageraum, werden bei rund 40 Grad die Muskeln gelockert. Dazu kommt ein orientalisches Rasulbad mit Schlamm oder einfach die textile Familiensauna. Dies alles bieten die Badegärten in Eibenstock. Zu den Geheimnissen der glücklichen Finnen mag zählen, dass sie nicht nur häufig in die Sauna gehen, sondern sich zwischen den einzelnen Saunagängen auch genügend Zeit zur Entspannung für Körper und Kopf gönnen. Wer das in einer Sauna in der Nähe ausprobiert, den ereilt es bestimmt auch, das Gefühl des Glücks...