Trotz der seltsamen Militaria im Geschenkeladen versteht sich das „Memorial de Caen“ als Friedensmuseum. In der Eingangshalle hängt ein Jagdflugzeug an der Decke. Foto: Wolf Goldschmitt

Überreste eines Mulberry Hafens liegen am Gold Beach an der Kleinstadt Arromanches. Die Region profitiert vom Gedenken an den Zweiten Weltkrieg als Wirtschaftsfaktor. Doch es fragt sich, wie lange noch. Foto: Getty Images

Von Wolf H. Goldschmitt

Es klickt und klackt auf Schritt und Tritt. Das seltsame Geräusch im "Memorial de Caen" begleitet fast alle Schulklassen, wenn sie durch die Ausstellung zum Zweiten Weltkrieg laufen. Der nervige Klang stammt von einem kleinen Metallclip aus dem Museumsshop. Die Souvenirs sind Nachbauten eines überlebenswichtigen Kommunikationsgerätes von Fallschirmjägern. Die alliierten Luftlandesoldaten haben den Klicker im Rucksack, als sie vor 75 Jahren über der Normandie abspringen und das Ende des Dritten Reiches einläuten.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto über Paris oder Brüssel Richtung Caen, Bayeux und Carenton. Von dort weiter nach Sainte-Mère-Eglise auf der N 13, auf der D 129 nach Hiesville. Besichtigungen: Alle Museen und Gedenkstätten der Region Basse-Normandie sind ganzjährig geöffnet. Das Memorial de Caen hat im Januar geschlossen. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto über Paris oder Brüssel Richtung Caen, Bayeux und Carenton. Von dort weiter nach Sainte-Mère-Eglise auf der N 13, auf der D 129 nach Hiesville. Besichtigungen: Alle Museen und Gedenkstätten der Region Basse-Normandie sind ganzjährig geöffnet. Das Memorial de Caen hat im Januar geschlossen. www.memorial-caen.fr. Interessant auch das Museum von Utah Beach www.utah-beach.com sowie die ehemalige deutsche Bunkeranlage von Azeville. Übernachtung: Hotel Best Western Plus Moderne www.hotel-caen.com; L’Auberge Normandie in Caretan www.aubergenormandie.com; Hotel Mercure Saint Ló www.accorhotels.com Essen und Trinken: Erstklassige Meeresfrüchte im Le P’titB Caen www.leptitb.fr sowie im L’Eucalyptus Ravenovill, www.eucalyptus-ravenoville.fr Allgemeines: www.normandie-urlaub.com.

[-] Weniger anzeigen

Das Drücken der "Grille" aus Messing diente damals der "sprachlosen" Verständigung am Boden, um verstreut gelandete Kameraden zu orten, ohne den Feind zu warnen. Heute spielen die Kinder wieder damit. "Die Jugend ist ganz verrückt nach den Dingern", erzählt Verkäuferin Doriane, während sie andere Mitbringsel einräumt. Eine Menge Erinnerungen an den D-Day, jenen Tag der Invasion an den normannischen Stränden, werden im Memorial angeboten.

Das bisweilen merkwürdige Sortiment reicht von historischer Literatur über Flaggen, Tarn-T-Shirt, Panzer zum Nachbauen bis hin zum "World War II"-Monopoly und D-Day-Bier. Die Boutique ist gut besucht. Immerhin schaut in jedem Jahr das Gros der über 650.000 Besucher in den Shop und die meisten kaufen ein Andenken.

Das Gedenken an die größte Materialschlacht der Weltgeschichte ist zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Franck Moulin, der stellvertretende Leiter des privaten Museums, betrachtet sein Haus nicht in erster Linie unter kommerziellen Aspekten und erst recht nicht als Profiteur des Infernos. "Wir sind ein Friedensmuseum mit der Verpflichtung zur Erinnerungskultur, die auch spielerisch vermittelt werden kann. Und über 100 Angestellten, die wir bezahlen müssen", beschreibt er seinen Job.

In der Tat unterscheidet sich das imposante Gebäude - obwohl in der Eingangshalle ein original Jagdflugzeug an der Decke baumelt und trotz der seltsamen Militaria im Geschenkeladen - von den anderen Museen entlang des ehemaligen Atlantikwalls. Denn neben den Brutalitäten des Krieges, die auch andernorts geschildert werden, zeigt es auch Leben und Leid der Zivilisten in der besetzten Normandie, die mit den Deutschen zusammen leben müssen. "Der D-Day war für die Franzosen Befreiung und Trauma zugleich, denn es dauerte noch 100 Tage, bis die Wehrmacht endgültig besiegt war", erläutert Moulin die weltweit wohl umfassendste Ausstellung zum Thema Zweiter Weltkrieg.

Szenenwechsel an die ehemalige Frontlinie. Jean Lenoir steht an einem alten Flugabwehrgeschütz und erzählt in flüssigem Deutsch, was sich am 6. Juni 1944 ab 6.30 Uhr an den fünf Invasionsstränden abgespielt hat. "Es war ein blutiges Drama. Tausende Soldaten aus den USA, England, Kanada und Polen rannten nach der Landung ohne Deckung in das Abwehrfeuer der Deutschen", berichtet der Guide.

Der frühere Offizier der französischen Armee führt seit Kurzem auch deutschsprachige Gruppen. Er will auf seine Art die Erinnerung an das Schreckliche erhalten und den nächsten Generationen weitergeben. Eine seiner vielen Anekdoten stimmt nachdenklich. Als er einmal mit einer Reisegruppe aus den Vereinigten Staaten bei Kaiserwetter den "Omaha Beach" besucht, wo unzählige Amerikaner getötet oder verwundet wurden, stören sich die Gäste an Kindern, die arglos im Meer toben. Ein US-Veteran, der selbst beim Sturm dabei gewesen ist, habe die Lage beruhigt. "Die Soldaten hätten ihr Leben gegeben, damit die Jugend wieder ohne Angst spielen könne und nicht um einen Friedhof am Meer zu hinterlassen", sagt Lenoir.

Den stillen Ort des Gedenkens gibt es längst. Wer den amerikanischen Gottesacker in Colleville-sur-Mer besucht, ist tief beeindruckt von der emotionalen Symbolkraft der Grabstätten. Zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten hat Gärtner Alain Dupain die gigantische Anlage noch einmal auf Vordermann gebracht. "Wir arbeiten für die Hinterbliebenen und für alle geschichtsbewussten Menschen", bekennt er. Und dass man eben nie vergessen dürfe, welche Bedeutung die rund 10.000 Gräber für die Erinnerung und die Gefühle hätten. Gerade salutiert eine Gruppe amerikanischer Veteranen am Mast mit der Stars-and-Stripes-Fahne. Auch eine Krankenschwester zählt zu denen, die vor einem Dreivierteljahrhundert am Omaha Beach gelandet sind. Der 93-jährige Roy Huereque ist einer von 300 Veteranen, die zum 75. Jahrestag aus England, den USA und Kanada anreisen. Er will Blumen niederlegen und noch einmal seiner Freunde gedenken, die er damals verloren hat. "Wenn man an diesen Ort kommt und all die Gräber sieht, fühlt man sich nicht gut. Ich hatte Glück und liege nicht hier, aber diese Jungs hatten kein Glück. Bei den offiziellen Feierlichkeiten sagen immer alle, wir seien Helden, aber ich bin der Meinung, die wahren Helden liegen hier begraben", sagt der rüstige Senior.

Insgesamt zählt die Region zwischen Caen und Cherbourg 55 Gedenkstätten, 23 Museen und 19 Soldatenfriedhöfe an den D-Day. Etwa eine Million Menschen besuchen deswegen die fünf Strände Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword im Département Calvados. Im Jubiläumsjahr dürften es sicher mehr werden.

Zurück zum Wirtschaftsfaktor D-Day: Natürlich waren für die Feierlichkeiten in dieser Woche alle Hotels der Region Basse-Normandie und darüber hinaus lange ausgebucht. Marie Labrosse vom Hotel Moderne hat von Juni bis September alle Hände voll zu tun. "Zu uns kommen viele Amerikaner, manchmal sogar noch Veteranen, aber meistens ihre Nachfahren. Ohne sie hätten wir es schwer, unsere Betten zu belegen", versichert die Gastronomin. Dominique Saussey, Marketingmanagerin von "Tourismus Normandie", hat die passende Statistik dazu: "In Jahren von D-Day-Jubiläen haben wir immer einen Anstieg der Gästezahlen um gut dreißig Prozent".

Doch die Uhr tickt und es fragt sich, wie lange dieses Phänomen andauert. Wenn in fünf Jahren das 80. Jubiläum des Schicksalstages ansteht, werden die meisten Zeitzeugen wohl nicht mehr leben. Dominique Saussey sieht ihre künftige Aufgabe deshalb gerade darin, jüngere Generationen anzusprechen. Sie möchte mittelfristig wegkommen von den Wallfahrten der Veteranen und ihrer Angehörigen hin zu einem allgemeinen Gedenktourismus.

Aber sie hat Hoffnung, denn je länger die Schlacht zurückliegt, desto größer scheint das Interesse an dem Ereignis zu werden. Der Aufmarsch der Politprominenz, die Kranzniederlegungen und die Paraden in diesem Jahr haben jedenfalls alles Bisherige übertroffen.