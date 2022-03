Von Dietland Castor

Fast geräuschlos surren die Räder hinauf zum Aussichtspunkt oberhalb des Forggensees bei Füssen. Keine große Anstrengung, denn ein Elektromotor unterstützt das Treten. In der Ferne grüßen die Ammergauer- und Tannheimer Bergketten, während sich unten das Smaragdgrün des Forggensees ausbreitet. Das Ausflugsschiff "Allgäu", das die Radler am Staudamm herausgelassen hat, fährt wieder gemächlich nach Füssen zurück. Von seiner Reling aus waren die Königsschlösser, das Festspielhaus, das Kirchlein von Waltenhofen, weitere Dörfchen und die sattgrünen Ufer mit weidenden Kühen bequem zu sehen. Ein holländisches Ehepaar an Bord sagt bedauernd: "Wir trauen uns in diesem Gelände das Radfahren nicht zu. Uns ist es zu bergig hier." Sie sollten sich ein E-Bike ausleihen! Im ganzen Allgäu gibt es dafür Fahrradstationen, die auch die Akkus austauschen. Außerdem haben viele Hotels Fahrräder für ihre Gäste, manchmal sogar gratis. Hotelier Wolfgang Sommer aus Füssen weiß das aus Erfahrung:" Radfahren ist ein großes Thema. Die Elektroräder bringen die Leistungsschwelle nach unten "und für geübte Radler erhöhen sie den Radius."

Hintergrund Infos: Anreise: Mit dem Auto in circa dreieinhalb Stunden ins Allgäu. Auch Zugverbindungen, mehrmals umsteigen, (circa viereinhalb Stunden) nach Füssen oder Pfronten sind möglich. Fahrradverleih: Das Allgäu hat 40 E-Bike –und 100 Akku-Verleihstationen [+] Lesen Sie mehr Infos: Anreise: Mit dem Auto in circa dreieinhalb Stunden ins Allgäu. Auch Zugverbindungen, mehrmals umsteigen, (circa viereinhalb Stunden) nach Füssen oder Pfronten sind möglich. Fahrradverleih: Das Allgäu hat 40 E-Bike –und 100 Akku-Verleihstationen movelo – größter europäischer Anbieter für den Verleih von Elektrofahrrädern, den Pedelec- Flyer der Schweizer Marke BikeTec, Akku-Reichweite bis 80 km, 20 Euro pro Tag, 105 Euro pro Woche; Saison: Mai-Oktober; Kostenlose RadTouren-Karte Allgäu unter: https://www.allgaeu.de/prospekt-bestellung Unterkunft: Das Vier-Sterne-Hotel Sommer, ab 96 Euro pro Person und Nacht, www.hotel-sommer.de; das Vier-Sterne-Hotel Berghof in Pfronten, Pro Person umit Frühstück 97,50 Euro, www.berghof-pfronten.de; das Vier-Sterne Familotel im Ostallgäu Bavaria, ab 124 Euro (inkl. Frühstück) pro Person, www.bavaria-pfronten.de Weitere Infos: www.lechtal.at

[-] Weniger anzeigen

Die Genussradler am Forggensee passieren den kleinen Schapfensee. In Greith verlockt der Kiosk Abra Kadabra zum Absteigen. In einem alten Bauernhaus hat ein begeisterter Sammler Kunst und Krempel gehortet, den er zu beiden Seiten der Straße und in den Stuben ausbreitet. Den Radlern serviert er Becher voll erfrischender, kühler Buttermilch und Schmalzbrote. Weiter geht es zum Hegratrieder Weiher, wo sich Bauernhof und Kapelle im Moorwasser spiegeln. Der warme leichte Fahrtwind umschmeichelt Gesicht und Arme. Hinter Waltenhofen zweigt ein Sträßchen nach Schwangau mit seinen Königsschlössern ab. Reisende aus aller Welt kommen hierher, um die Märchenburg von König Ludwigs II. zu sehen. Und auch den Radlern sind die Schlösser eine längere Pause wert. Nach deren Besuch endet die Radtour dann wieder am Forggensee. Eine komplette Runde um den See wäre 35 Kilometer lang. Obwohl er sich so natürlich in die Landschaft einfügt, handelt es sich um einen Stausee mit dem Wasser des Lechs.

Eine gemütliche Strecke entlang des Forggensees.

Um den diesen letzten "wilden" Gebirgsfluss im nördlichen Alpenraum zu erleben, empfiehlt sich der knapp 60 Kilometer, zum größten Teil asphaltierte Tiroler Radweg. Die einzigartige Strecke in der Wildflusslandschaft von Reutte nach Steeg führt fast nur bergab, so dass sie auch mit einem Tourenrad zu schaffen ist. In dem breiten Bett kann der Lech seinen Lauf immer wieder neu gestalten. Schneeweiße Kies- und Schotterbänke, Auwälder und das kristallklare, karibisch türkisfarbene Wasser des ungezähmten Gebirgsflusses, eingebettet in die Bergwelt der Lechtaler Alpen, begeistern die Radfahrer, die öfters Brücken, überdacht oder offen, hängend oder gerade überqueren.

Pause am idyllischen Hegratsrieder Weiher.

Das Lechtal besteht aus 19 Orten mit nur 5000 Einwohnern. Weil es keinen Durchgangsverkehr hat, ist das Leben dort ruhig und erholsam für die Gäste. Ein 120 Kilometer langer neuer Wanderweg führt von der Lechquelle am Formarinsee über Lech am Arlberg und Warth durch den Naturpark Tiroler Lechtal bis zum Lechfall in Füssen. Der schönste Flussabschnitt befindet sich aber zwischen Steeg und Forchach. "Gott sei Dank entstehen immer mehr gemeinsame Projekte mit Füssen und Pfronten", freut sich Michael Kohler, Geschäftsführer vom Lechtal-Tourismus. Auch König Ludwig II. schätzte diese Gegend. Er kehrte gern in den Gutshof Zum Schluxen bei Pinswang ein, wo für ihn im Obergeschoss stets ein Zimmer reserviert war. Wer dort gestärkt noch länger in die Pedale tritt, kann dann den letzten "Wilden" bei Füssen den Lechfall hinunter stürzen sehen. Der Fluss durchquert die schönsten bayerischen Regionen, bis er nach 300 Kilometern bei Rain in die Donau mündet.

Der nahe Luftkurort Pfronten ist besonders für Familien attraktiv. Hier hat man sich auf Wellness mit Heuanwendungen spezialisiert. Selbst auf der Speisekarte taucht das eigentlich als Viehfutter übliche Naturprodukt auf: Heulikör, Wiesheu-Süppchen, Heunudeln und Heueisparfait werden angeboten. Kinderherzen schlagen höher wegen der neun Themenspielplätze in Pfronten. Ein besonders spektakulärer ist der Burgenspielplatz mit Wohnturm samt Obergaden, Schaukeln und hölzernem, fahrbaren "Turnierpferd". Hinweistafeln stellen bildhaft dar, wie einst die Ritterkinder spielten.

An die 40 Burgen gibt es in der Umgebung. Sie sind, wie Burgenspezialist Dr. Joachim Zeune betont, alle wissenschaftlich untersucht, baulich gesichert und saniert. "Eine der besten Burgenlandschaften in ganz Deutschland." Dort, wo über Pfronten auf 1.277 Metern Höhe die leeren Fensterhöhlen der Burgruine Falkenstein ins Land schauen, plante König Ludwig II. eine weitere Märchenburg, noch prächtiger als Neuschwanstein. Er hatte sich in diese Überreste einer Burg aus dem 13. Jahrhundert verliebt. Bevor Ludwig, entmündigt und für unberechenbar erklärt, im Starnberger See zu Tode kam, hatte er noch eine schmale Straße und eine Wasserleitung nach oben anlegen lassen. Die schwierige Zufahrt dorthin entsprach seinem Bedürfnis nach Alleinsein. Kaum zu glauben, dass mit den Elektrofahrrädern diese Steigung so leicht zu bewältigen ist. Larissa Kaltenbrunner und Günter Rehfeld schaffen es sogar mit ihren Zwillingen hinauf. Die eine Tochter beim Papa im Kindersitz auf dem Gepäckträger, die andere bei Mama im Fahrradanhänger. Da staunt Ehepaar Schlachter oben im Burghotel nicht schlecht. Seit 1988 gehört ihnen Deutschlands höchst gelegene Burgruine und das darunter liegende Burghotel – ursprünglich als Bauhütte fürs Schloss gedacht.

Die Möglichkeiten für genussvolles Radeln sind hiermit noch nicht erschöpft. Die Region um Füssen hat ein 1500 Kilometer langes, perfekt ausgeschildertes Streckennetz mit 65 Rundwegen. Sehr schön ist auch die Dampflokrunde auf stillgelegten Eisenbahntrassen und die Hopfensee-Runde mit Sennereibesuch in Lehern sowie Wallfahrtskirchlein in Speiden mit der daneben liegenden kleinen Brauerei und seinem Maria-Hilfer-Bier. Es muss ja nicht unbedingt "König-Ludwig-Dunkel" sein!