Von Klaus Pfenning

Es riecht nach süßer, in Alkohol getränkter Frucht. Rita Halter vom Halterhof hat an diesem Nachmittag eine Maische aus Williams Christ-Birnen in die kupferne Brennblase gefüllt. Birnen, Zwetschgen, Mirabellen und vor allem Kirschen sind es, die sich hier auf den abgelegenen Höfen der Schwarzwälder Vorberge in hocharomatische Brände verwandeln. Bereits seit Jahrhunderten genießen die Bauern hier ein Brennrecht.

Der Halterhof ist der fünfte Hof, den wir auf unserer Wanderung ansteuern. Allesamt sind sie seit Generationen im Familienbesitz, brennen und verkaufen einen Teil ihrer hochprozentigen Produkte direkt ab Hof. Gut 20.000 Brennereien gibt es in Deutschland, allein mehr als 6000 sind es hier in der Ortenau, der Region rund um Offenburg. Früher gehörte sie zum Erzbischof von Straßburg. 1726 erlaubte Kardinal Armand Gaston de Rohan sämtlichen "Einwohnern und bäuerlichen Untertanen des Amtes Oberkirch" das Brennen von Kirschen zum Eigengebrauch.

Hintergrund Anreise: Von Heidelberg über die A5 bis zur Ausfahrt Appenweier und weiter nach Durbach. Den Ort ganz durchqueren und – vorbei am Hotel Rebstock – der schmalen Straße gut drei Kilometer folgen. Der Ausgangspunkt für den Gebirger Höfeweg befindet sich etwa 100 Meter hinter dem Gasthaus Hohberg an einem Wanderparkplatz. Fahrzeit ab Heidelberg knapp zwei [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Heidelberg über die A5 bis zur Ausfahrt Appenweier und weiter nach Durbach. Den Ort ganz durchqueren und – vorbei am Hotel Rebstock – der schmalen Straße gut drei Kilometer folgen. Der Ausgangspunkt für den Gebirger Höfeweg befindet sich etwa 100 Meter hinter dem Gasthaus Hohberg an einem Wanderparkplatz. Fahrzeit ab Heidelberg knapp zwei Stunden. Essen & Trinken: Neben Getränken halten einige Höfe auch kleine Snacks bereit. Warme Speisen gibt es am Ausgangs- und Endpunkt im Gasthaus Hohberg mit durchgehender Küche von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Spezialität des Hauses: Reh- und Wildschweinbraten mit hausgemachten Spätzle, Forelle blau oder gebacken. Tipp: Nicht allzu spät aufbrechen. Und: Kleingeld mitnehmen. Die Vertrauenskassen wechseln nicht.

Die Idee für den "Gebirger Höfeweg" hatte vor ein paar Jahren Josef Gmeiner, den hier alle nur Seppi nennen. Gmeiner ist der Besitzer vom Hölzlehof, dem Hof Nummer vier. Das Konzept: An jedem Hofe gibt es einen Kühl- oder anderen Schrank mit dem Hochprozentigen, aber auch mit Wasser, Schorle, Bier und Wein. Und hier und da eine Kleinigkeit zu essen. Alles funktioniert mit Selbstbedienung und Vertrauenskasse. Anfangs musste Sepp Gmeiner bei seinen bäuerlichen Nachbarn jedoch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. "Wir hatten die Sorge, dass keiner kommt", blickt er schmunzelnd zurück. Eine Sorge, die sich als unbegründet herausstellte. Das Konzept sprach sich schnell bis weit über die Grenzen der Ortenau herum.

Die etwas mehr als zehn Kilometer sind auch für weniger Geübte in zweieinhalb Stunden reiner Gehzeit locker zu bewältigen. Dennoch sollte man deutlich mehr Zeit einplanen, schließlich bleibt man an den Höfen meist länger hängen als gedacht. Was nicht am "Schnabbes" allein liegt. Sondern auch an den rustikalen Tischen und Bänken, die eine Rast förmlich erzwingen. Jeder Hof begrüßt den Wanderer mit einer Infotafel: wie heißt der Hof, wie alt ist er, wer betreibt ihn, wie hat man früher hier sein Geld verdient und wie verdient man es heute.

Der Ritterhof der Familie Kuderer beispielsweise, Hof Nummer zwei, wurde 1827 gebaut und beim legendären Sturm "Lothar" an Weihnachten 1999 schwer beschädigt. Frühere Generationen lebten überwiegend vom Ackerbau. Heute sind es Obstanbau einschließlich Brennerei, Forstwirtschaft, die Vermietung von Ferienwohnungen und der Anbau von Weihnachtsbäumen. Die Gegend um Durbach, das Kinzigtal bei Gengenbach und das Renchtal bei Oberkirch ist traditionell ein Zentrum für den Anbau vor allem von Nordmanntannen. Nebenbei kann man auf dem Weg auf Infotafeln auch noch einiges über die Kultivierung dieser Bäume lernen, die mehr Arbeit erfordert als man gemeinhin denkt. Die Erwerbsquellen der sieben Höfe ähneln sich stark. Der Schwarzwald als Ferienregion, die Landschaft samt ihrer Topografie sowie die Geschichte drängen es förmlich auf.

Die auf den Höfen bereitstehenden Getränke und Speisen stammen nahezu ausschließlich aus der Region. Für das hochprozentige Hauptprodukt hat sich ein Standardpreis von einem Euro pro Gläschen herausgebildet. Der Preis ist klein, die Marge dennoch gut. Natürlich wirft nicht jeder das Geld in die Vertrauenskasse, weiß auch Josef Gmeiner, "aber die meisten tun es. Und für uns rechnet sich das schon." Wanderer seien unter’m Strich ehrliche Menschen. Auch mit Müll-Hinterlassenschaften gebe es zum Glück nur wenig Probleme. 99 Prozent der Höfe-Besucher verhielten sich korrekt, mit dem restlichen einen Prozent könne man leben.

Jeder Hof, jede "Verpflegungsstelle" ist anders. Genau das macht den Reiz des Wegs aus. Schränke suchen und finden wird schnell zu einer Art Schnitzeljagd. Den wohl schönsten Rastplatz gibt es bei Josef Gmeiners Hölzlehof. Dort hat "Seppi" nicht nur einen eigenen Brunnen aus Sandstein und Granit gestaltet. Sondern auch eine 29 Meter lange Bank aus massiver Fichte, die auch in Zeiten von Corona genügend Platz für Abstand bietet. Von hier, an einem der höchsten Punkte der Wanderung, reicht der Blick bei gutem Wetter weit über die Streuobstwiesen und Schloss Stauffenberg bei Durbach bis hinüber zu den Vogesen. Die Aussicht von hier ist einfach ein Genuss.

Genuss der etwas anderen Art hat auch Seppis Cousin Joachim Gmeiner auf seine Fahnen geschrieben: der Besitzer von Hof Nummer sechs nennt seinen Betrieb ganz selbstbewusst "Genussbrennerei". Zu Recht, zumal er und seine Frau auch immer wieder mit ungewöhnlichen Produkten experimentieren. Mit einem Likör aus sizilianischen Blutorangen zum Beispiel, die er in einen seiner Brände eingelegt hat. In welchen genau, das will er nicht verraten. "Betriebsgeheimnis", lacht er verschmitzt. Im "Wanderschrank" findet man seinen wunderbaren "Morocello" leider nicht, dafür ist er zu exklusiv.

Hinter der Genussbrennerei macht der Höfeweg dann noch einen langen Schlenker zum letzten und gleichzeitig größten Hof auf der Tour, dem Springbauerhof. Wer will, der kann abkürzen und ist nach einer halben Stunde entlang einer schmalen Asphaltstraße wieder zurück am Ausgangspunkt. Allerdings verpasst man dann zum Abschluss der Tour ein höchst aromatisches Kirschwasser. "Das ist ausschließlich aus Kirschen hergestellt, die bei uns hier oben in den Schwarzwälder Vorbergen wachsen", betont Hausherr Hubert Vogt. Viele der Brennkirschen wüchsen dagegen weiter unten, in den flacheren Lagen zum Rhein hin. Kurz darauf sind wir zurück am Parkplatz, etwas müde und ein ganz klein wenig rauschig. Eine wunderbare Kombination. Ans Steuer setzen sollte man sich jetzt freilich besser nicht.