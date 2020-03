Von Manfred Ofer

Wenn Frau Holle ihren weißen Mantel lüftet, der sich über das Valle del Jerte gelegt hat, erscheint der Frühling zum Tanz der Jahreszeiten. Auch sein Gewand leuchtet strahlend weiß im Sonnenlicht. Doch es ist weder Schnee noch eine Fata Morgana, die jedes Jahr im März das Auge des Wanderers hier küsst, sondern die Kirschblüte, die das malerische Tal mit einem duftenden Teppich schmückt. Dann ähnelt der spanische Südwesten einem japanischen Gedicht.

Ich bin in Plasencia. Die Stadt liegt im äußersten Norden der Provinz Cáceres in der Extremadura und ist hübsch mittelalterlich. Ihre Kirchen, Plätze und Paläste erheben sich entlang des Rio Jerte, der mit seinen Wassern die Olivenbäume und Korkeichen speist, in deren Schatten das berühmte Iberische Schwein so gerne verweilt. Vor ihren Toren verlief einst die legendäre Silberstraße der Römer. Folgt man eine Weile dem Fluss ins wildromantische Hinterland, erreicht man das Tal, in dem die Kirschen blühen. Dort zieht es mich hin.

Hintergrund Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Madrid (MAD) ab 104 Euro an. Vom Fernbahnhof Madrid Atocha im Zentrum der spanischen Hauptstadt fahren mehrmals täglich Züge in knapp drei Stunden nach Plasencia. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Madrid (MAD) ab 104 Euro an. Vom Fernbahnhof Madrid Atocha im Zentrum der spanischen Hauptstadt fahren mehrmals täglich Züge in knapp drei Stunden nach Plasencia. www.lufthansa.com. Übernachten: Mitten in der Altstadt empfängt Sie der Parador de Plasencia. Paradores sind in der Regel Drei- bis Fünfsternehotels, die in historischen Gebäuden untergebracht sind. Diese luxuriöse Unterkunft befindet sich in einem ehemaligen Kloster aus dem 15. Jahrhundert. Das Hotel unterhält ein Restaurant, das traditionelle Küche serviert. Doppelzimmer mit Frühstück gibt es ab 140 Euro; www.parador.es/es/paradores/parador-de-plasencia. Günstiger ist das traditionsreiche Hotel Exe Alfonso VIII, das ebenfalls durch seine zentrale Lage und großzügig geschnittene Zimmer besticht. Doppelzimmer mit Frühstück ab 65 Euro; www.exehotels.com/hotel-exe- alfonso-viii.html. Weitere Infos unter www.plasencia.es

[-] Weniger anzeigen

"Mach dich gleich morgen früh auf den Weg", rät mir ein Kellner, mit dem ich auf der Plaza Mayor über Gott und die Welt rede. Warum diese Eile? "Die Blüte währt nur ein paar Tage", beschwört er mich. Bis zu fünfzehn Tage sind es, um genau zu sein. Am nächsten Morgen sitze ich in einem Bus, der mich ins Herz des magischen Spektakels bringt. Er ist voller Touristen, die sich nach dem tiefen Frieden im Meer der Blüten sehnen. Ein Typ namens Richie hat ihn schon jetzt tief in einer Flasche Kirschlikör gefunden. Er studiert in Paris und schnarcht neben mir die Marseillaise.

Eigentlich wollte ich bis zum Naturreservat "Garganta de los Infiernos" fahren, das in allen Guides gepriesen wird, doch der freundliche Kellner von gestern hatte noch einen anderen guten Rat parat. Also steige ich zur Verwunderung der meisten Reisenden schon im Städtchen Navaconcejo aus, das etwa vier Kilometer vor der "Höllenschlucht" inmitten einer mächtigen Hügelkette liegt. Entlang der steil abfallenden Hänge hat man im Laufe der Generationen Terrassen in die Erde getrieben, aus der Kirschbäume in den blauen Himmel wachsen. Und die stehen bei meiner Ankunft in voller Blüte. Mehr als zwei Millionen sollen es sein, die wie schneeweiße Farbtupfer in der ansonsten von der Sonne gebräunten Landschaft leuchten. Ein einziger Blütenteppich im hellen Licht. Nicht mehr lange und die Bäume werden das Weiß gegen das dunkle Rot der "Picota" eintauschen. Die unbestrittene Königin im Valle. Der Name steht für eine Kirschensorte, die nur in diesem Tal gedeiht. Von Hand gepflückt und deshalb ohne Stiel, mit einem Fruchtfleisch so saftig wie das einer Blutorange.

Die Naturbassins „Los Pilones“. Foto: Manfred Ofer

Ich überquere eine verlorene Brücke und finde mich unter einem Dach aus üppigen Kirschblüten wieder. Ehrfurchtsvoll nähere ich mich den uralten Bäumen, berühre das paradiesisch weiße Kleid ihrer langen Äste, das mich an fette, bauschige Baumwolle erinnert, und werde eins mit der Pracht. Ein betäubender Duft liegt in der Luft. Ich höre ein leises Rascheln und bemerke einen alten Mann, der lächelnd im Kirschblütenmeer steht. Als wir uns unterhalten, rät er mir, ich müsse unbedingt die Schönheit der Wasserfälle von Nogaledas sehen. Er deutet auf einen Berg. "Vaya con Dios!" (Geh’ mit Gott!).

Je länger ich gehe, desto tiefer gerate ich in einen Flow, der meinen Atem übernimmt und mich durch das weiße Labyrinth schweben lässt. An archaischen Terrassen entlang, bis ich vor einem Bachlauf stehe, dem ich von nun an folgen werde. In der Ferne kläfft ein Hund. Nein, es sind mehr. Und mir scheint, sie kommen näher. Habe ich mich auf privaten Grund begeben? Das will ich nicht hoffen. Mit einem Hütehund, der die noble "Picota" bewacht, ist womöglich nicht gut Kirschen essen. Jetzt ist es der Gedanke an das räudige Rudel, der mich den Berg nach oben treibt.

Das Bächlein ist inzwischen zu einem majestätischen Wasserfall geworden, der zu meiner Linken ins Tal fällt. Immer steiniger wird der Trampelpfad, an dessen Rand ein Abgrund gähnt. Dann wird es ausgesetzt. Nur ein wenig, doch genug, um mich an eine Sicherungsleine zu klammern, die mich über die letzten Meter ans Ziel führt. Vor mir tritt der Nogaledas-Wasserfall aus seiner Quelle. Zu meinen Füßen erstreckt sich das weite Tal mit seinem strahlend weißen Blütendach. Was für ein Bild! Gott hätte den Pinsel nicht schöner führen können. Alles, was den Klang der Stille stört, während ich den Rausch der Farben betrachte, ist die Musik des Wassers hinter mir. Ein Vogel singt versteckt im Geäst. Hier möchte man verweilen und der Zeit eine Auszeit gönnen.

Der Weg zurück nach Navaconcejo ist mit fabelhaften Panoramablicken gespickt. Ich schaue auf die Uhr. Es ist noch früh am Tag. Genug Zeit also, um in der "Garganta de los Infiernos" zu wandern? Mein Adrenalin sagt ja, und wenig später sitze ich wieder in einem Bus voller Touristen. Die Route, die mir der Ranger im Besucherzentrum nahelegt, führt durch einen würzig duftenden Eichenwald zu einer Ansammlung von Naturbassins, die "Los Pilones" genannt wird.

Es geht die meiste Zeit bergauf, doch die Anstrengung lohnt sich, denn immer wieder wird man mit einer fantastischen Fernsicht auf das Valle del Jerte beschenkt. Am Ende des steinigen Weges wartet der finale visuelle Segen. Eingerahmt von saftigem Grün sucht sich der Rio Jerte hier seinen Weg und hat mit der Zeit eine Kathedrale aus malerischem Gestein aus dem Berg gewaschen, die einer Kulisse aus einem Science-Fiction-Epos gleicht.

In vielen kleinen Kaskaden plätschert das kristallklare Nass in granitgraue Reservoirs, in denen ich meine Trinkwasserflasche fülle, während ein paar Hartgesottene ein Bad wagen. Das ist sicherlich erfrischend. Vor allem im Sommer. Gerade jetzt aber würde ich es nicht empfehlen. Der Bus, der mich am frühen Abend zurück nach Plasencia bringt, ist mal wieder voll mit Touristen, die sich mit Geschichten überbieten. Ich aber träume vom Konzert der Wasserspiele, vom süßen Duft des Frühlings und denke an das Kirschblütenmeer zurück.