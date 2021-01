Von Detlef Berg

Die Renaissance-Metropole gilt als Geburtsort des Humanismus und als Wiege der Neuzeit. Das 19. Jahrhundert kürte Florenz sogar zur "idealen Stadt", in der Kunst und Leben nahtlos ineinander übergehen. Zuerst besuchten Adlige und die gebildeteren Stände auf der modisch gewordenen "Grand Tour" Florenz, später kamen die Engländer, die dem Nebel entfliehen und die paradiesische toskanische Landschaft genießen wollten. Heute ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit, einmal im Leben durch das berühmte Museum der Uffizien zu flanieren, den Dom zu bewundern und bei Sonnenuntergang auf dem Ponte Vecchio zu stehen.

Hintergrund Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg nach Florenz in circa 10 Stunden, mit dem Auto etwas mehr als 8 Stunden; mit dem Flugzeug ab Frankfurt nach Florenz in einer Stunde und 25 Minuten, ab 333 Euro. Übernachtung: Das Hotel Savoy liegt zentral an der Piazza del Republica, DZ ab 319 Euro, [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg nach Florenz in circa 10 Stunden, mit dem Auto etwas mehr als 8 Stunden; mit dem Flugzeug ab Frankfurt nach Florenz in einer Stunde und 25 Minuten, ab 333 Euro. Übernachtung: Das Hotel Savoy liegt zentral an der Piazza del Republica, DZ ab 319 Euro, www.roccofortehotels.com; das Castello del Nero (fünf Sterne) traumhaft in den Hügeln der Toskana gelegen, DZ ab 470 Euro, www.comohotels.com Weitere Infos www.italia.it; www.firenze-online.com

Das wohl größte Problem für einen Florenz-Besucher ist die unvorstellbare Fülle von Kunstschätzen. Selbst der Kunstbeflissenste muss eine Auswahl treffen, welche der unzähligen Sehenswürdigkeiten er besichtigen will. Ansonsten läuft er Gefahr dem "Stendhal-Syndrom" zu verfallen. Seinen Namen verdankt diese Krankheit, die Orientierungslosigkeit und Gedächtnisverlust verursacht, tatsächlich dem französischen Romancier Stendhal, der 1817 während eines Florenz-Besuches in sein Tagebuch schrieb: "Als ich Santa Croce verließ, hatte ich starkes Herzklopfen... Ich war bis zum Äußersten erschöpft und drohte umzufallen." Florenz tut wie jedes überdimensionierte Museum offensichtlich nur jenen gut, die wissen, was sie suchen, die sortieren und – zumindest bis zum nächsten Besuch – einige Sehenswürdigkeiten beiseite lassen.

"Beginnen Sie doch mit einer entspannten Wanderung zur Piazzale Michelangelo", empfiehlt der Concierge vom Hotel Savoy. Der aus Apulien stammende Antonio kennt sich gut aus in Florenz, nutzt er doch jede freie Minute, um die vielen faszinierenden Kunstschätze der Stadt kennenzulernen. "Dort oben liegt Ihnen ganz Florenz zu Füßen. Sie bekommen einen guten Überblick und schauen auf ein Meer von ockerfarbenen Fassaden und roten Ziegeldächern, beherrscht von einem markanten Bauwerk, dem Dom", erklärt Antonio weiter. "Schöner noch ist die Aussicht von der benachbarten Kirche San Minato al Monte. Dort ist es ruhiger, und es gibt nur wenig Touristen".

Mit einer fantastischen Aussicht wird auch belohnt, wer den schweißtreibenden Aufstieg zur Domkuppel auf sich nimmt. "463 Stufen sind es bis ganz nach oben zur Laterne und Sie nehmen dabei denselben Weg wie einst die Bauleute", weiß Antonio. Der Aufstieg führt durch ein verwirrendes Labyrinth von Wendeltreppen und steilen Stiegen zu einem konstruktiven Geheimnis der mächtigen Kuppel, den zwei Schalen. Im Hohlraum zwischen der Innen- und der Außenwand geht es weiter bis zur Spitze und zur Aussichtsterrasse. Der Blick reicht bei klarer Sicht bis hin zu den sanft geschwungenen Hügeln der Toskana. Der im Jahr 1436 fertig gestellte Dom ist und bleibt bis heute für Ingenieure und Architekten ein Rätsel. Sie wissen noch immer nicht, wie der Baumeister Filippo Brunelleschi diese technische Meisterleistung vollbringen konnte.

Eigentlich war Michelangelos David, gefertigt aus einem einizigen Stück weißen Marmors, für ein Figurenensemble an der Fassade des Doms gedacht. Doch es kam anders. Die wohl bekannteste Skulptur der Welt bekam ihren Platz auf der Piazza della Signora. Dort steht David erhaben auf einem Sockel, sein Blick ist wachsam und zugleich etwas entrückt. Der biblische Held wirkt, als schwebe er über dem Geschehen, als gingen ihn die Tauben ebensowenig an wie die Touristen zu seinen Füßen. Verbittert mußte Michelangelo miterleben, wie seinem David, der ersten überlebensgroßen Nacktfigur der Neuzeit, ein goldenes Feigenblatt aufgezwungen wurde. Heute steht das Symbol der Freiheit ungeniert auf dem Platz. Dabei handelt es sich allerdings um eine Kopie. Das restaurierte Original befindet sich schon seit 1873 einige Straßen weiter in der Galleria dell’ Accademia. Zu finden ist Michelangelos David aber auch auf T-Shirts, Postern und Ansichtskarten. Auch Küchenschürzen, bedruckt mit dem besten Stück des nackten David, finden reißenden Absatz.

Nur wenige Gehminuten vom Hotel Savoy entfernt liegt das wohl wichtigste Museum von Florenz – die Uffizien. Die Gemäldegalerie wurde von der einflussreichen Familie Medici gegründet. Sie übergab das Museum später der Stadt unter der Auflage, dass die Kunstwerke niemals die Stadt verlassen dürften. Herausragende Meisterwerke sind deshalb bis heute nur hier zu bestaunen – Sandro Botticellis "Geburt der Venus" gehört ebenso dazu wie Leonardo da Vincis "Anbetung der Könige" oder Tizians "Venus von Urbino". Insgesamt werden in den 50 Sälen der Schatzkammer der Medici über 1000 Kunstwerke ausgestellt.

Nach so viel Kunst wird es Zeit für eine Stärkung in einem der zahlreichen Restaurants. "Bestellen Sie einfach assagi, kleine Kostproben", hatte Antonio uns empfohlen. "Je nachdem, was die Küche gerade frisch zu bieten hat, kommen verschiedene kleine Gerichte auf den Tisch". Ein wirklich guter Tipp, die Kostproben überzeugten – einfach, ehrlich und herzhaft – wie in der Toskana üblich, und dazu noch preiswert.

Das klassische florentinische Gericht ist übrigens das mehrere Zentimeter dicke Rippensteak vom Rind "bistecca alla fiorentina", das über Holzkohle gegrillt und nur mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft und Olivenöl gewürzt wird. Typisch sind auch Wild und Kaninchen, auch Steinpilze oder Trüffel kommen auf den Tisch und natürlich der wunderbare "pecorino", der würzige toskanische Hartkäse aus Schafsmilch.

Viele Restaurants der Umgebung bieten den Blick auf die sanften Hügel der Toskana gratis dazu. Foto: Detlef Berg

Es soll ja sogar Leute geben, die nur wegen des Essens und der Weine wegen nach Florenz kommen. Man kann die kulinarischen Köstlichkeiten in Restaurants aller Preisklassen probieren. Ein Muss für Gourmets ist ein Besuch der Markthalle. Foodies aus aller Welt schlendern durch den Mercato Centrale und probieren Köstlichkeiten wie Büffelmozzarella-Panini bei den Campomaggiore-Brüdern oder frisch gebackene focaccia bei Bäckermeister David Bedu.

Wer mag, kann auch selbst den Kochlöffel schwingen. Meisterkoch Andrea Quagliarella bietet in der Villa La Massa Kochkurse an. Die Villa liegt acht Kilometer stromaufwärts an einer Flussbiegung des Arno. Eingebettet in eine weitläufige Parkanlage ist die im Stil der Spätrenaissance errichtete Villa heute ein luxuriöses Hotel mit ausgezeichneter Gastronomie. Quagliarella verrät in seinen Kochkursen auch einige Geheimnisse seiner Kochkunst. Das vielfältige Angebot reicht vom traditionellen Geschmack Italiens über die fürstliche Küche bis hin zum süßen Leben. Nicht zu vergessen – der imposante Weinkeller. Da liegen wahre Schätze, natürlich vor allem aus der Toskana.

Nicht jeder weiß, dass Florenz – genau wie Mailand – auch eine tolle Modestadt ist. 1951 organisierte Florenz als erste Stadt eine internationale Modenschau und gibt bis heute den Ton bei der Männermode an. Sie ist die Heimat weltbekannter Designer wie Gucci, Pucci oder Ferragamo. Nicht zu vergessen – Schuhe und Handtaschen sowie Acessoires aus feinstem Leder. Doch auch Schmuck gibt es reichlich und für jeden Geldbeutel – von der teuren Boutique rund um die Via Tornabuoni bis zum Kitsch auf dem Marktplatz.