Ernst Bendel schnitzt in seiner Werkstatt in Bad Wurzach eine Schrättele-Maske. Foto: Dagmar Krappe​

Von Dagmar Krappe

Die Turmuhr der nahen Pfarrkirche St. Peter schlägt Mitternacht. Wind pfeift durch die Kopfsteinpflasterstraße. Schneeflocken wirbeln im Feuerschein. Ein, zwei, immer mehr "Schrättele" in langen grünen Röcken und rot-weißen Ringelsocken an den Füßen, die in Strohschuhen stecken, schleichen über den Rathausplatz. Vor einer Feuerschale knien die Hexengestalten nieder, spitzen darin ihre Besenstile an und stecken ihre neuen Reisigbesen auf. "Aha!" schallt es durch die eisige Nacht, denn es ist Fasnet in Oberschwaben und das ist der Narrenruf in Bad Waldsee bei Ravensburg. Vor wenigen Stunden haben Bürgermeister und Magistrat vom "Gumpigen Donstig" bis zum Aschermittwoch Narrenrecht ausgerufen und alle Gewalt dem Zunftmeister und seinen Räten übergeben.

Hintergrund Narrenfahrplan Bad Waldsee: So, 23.2.: 9.30 Uhr Narrenmesse in der Stiftskirche St. Peter; Mo, 24.2.: 14 Uhr großer Narrensprung mit auswärtigen Zünften; Di, 25.2.: 14 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Trauerumzug/Besenverbrennen, 24 Uhr Fasnetausläuten Ansehen: Fasnetmuseum in der Waldseer Ölmühle, Führungen [+] Lesen Sie mehr Narrenfahrplan Bad Waldsee: So, 23.2.: 9.30 Uhr Narrenmesse in der Stiftskirche St. Peter; Mo, 24.2.: 14 Uhr großer Narrensprung mit auswärtigen Zünften; Di, 25.2.: 14 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Trauerumzug/Besenverbrennen, 24 Uhr Fasnetausläuten Ansehen: Fasnetmuseum in der Waldseer Ölmühle, Führungen Mi 14-tägig um 14.30 Uhr und nach Vereinbarung ( www.bad-waldsee.de/fasnets-und-oelmuehlemuseum.html ); Erwin-Hymer-Museum Bad Waldsee, über 80 historische Wohnwagen und Reisemobile in einer interaktiven Erlebniswelt, Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Eintritt 11,50 Euro, Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre frei ( www.erwin-hymer-museum.de ); Waldsee-Therme, Öffnungszeiten täglich von 9 bis 22 Uhr ( www.waldsee-therme.de ) Unterkünfte in Bad Waldsee: Drei- Sterne-Hotel und Gasthaus Grüner Baum sowie Gästehaus "Altes Tor", Einzelzimmer ab 69 Euro, Doppelzimmer ab 109 Euro inkl. Frühstücksbuffet ( www.baum-leben.de ); Gasthof Kreuz, EZ ab 55 Euro, DZ ab 79 Euro ( www.kreuz-gasthof.de ) Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.bad-waldsee.de



Die Hexen tanzen im Schneetreiben um die Flammen herum. Ihre Masken sind von einem roten Kopftuch umhüllt und haben zwei Gesichter: Ein Glubschauge flößt Schrecken ein, das andere grinst verschmitzt. Plötzlich springen die Weißnarren heran: die "Narros" mit blumigen Gewändern und bunten Straußenfedern auf dem Kopf. Unterstützt vom redseligen Faselhannes mit üppigem Geschell (Glocken) vor Brust und Bauch. Die Weißnarren sollen Winter und böse Geister vertreiben – was ihnen stets gelingt.

"Die Waldseer Fasnet hat schon eine Jahrhunderte lange Tradition", berichtet Hans Funk, der als Ehrenamtlicher durchs Fasnetmuseum in der alten Ölmühle führt: "Die Masken gibt es aber erst seit 1935." Er selbst trägt nur einen "Dachauer", eine schwarze Melone, mit der jeder gut beraten ist, der sich nicht im "Häs" (Kostüm) oder mit einer Maske an der Fasnet beteiligen möchte. Insgesamt gibt es 2700 Mitglieder in der Narrenzunft und rund 3000 Masken bei 20.000 Einwohnern.

Die Ausstellung präsentiert die wichtigsten Abläufe der Fasnet und die sechs Waldseer Originalmasken: Da gibt es den Jägersmann, das "Federle", mit Federn am Hut und grünem Umhang, unter dem er eine rote Strumpfhose trägt. Und genau die ist es, weshalb immer weniger junge Männer diese Figur, die mit einem gegabelten Stock umherspringt und gerne junge Mädchen erschreckt, darstellen wollen: "Sie zieren sich, Strumpfhosen zu tragen", erklärt Hans Funk schmunzelnd. Größeren Zulauf haben die beiden Weißnarren "Narro" und "Faselhannes" und ganz besonders das "Schrättele". "Wer im Alter nicht mehr hüpfen und springen kann, der wechselt zum humpelnden ’Schorrenweible’", so Funk. Das ist ein gutmütiger, runzeliger Waldgeist aus Schorren, der während des "Narrensprungs", dem Fasnetumzug, Kräuter, Schnäpse und Säfte gegen diverse Zipperlein verschenkt. Als sechste Maske kommt "Werners Esel" hinzu – als Erinnerung an einen störrischen Esel eines früheren Waldseer Bürgers.

"Masken können nur Einheimische beim Brauchtumsausschuss beantragen", erklärt der Museumsführer. "Man muss manchmal einige Jahre warten. Von 40 Anträgen für ein Schrättele werden höchstens zehn pro Saison zugelassen." Alle Masken sind nummeriert, sodass man sie den jeweiligen Trägern zuordnen kann.

Die Nacht nach dem Schrättele-Tanz ist kurz. Am Morgen des "Gumpigen" stürmt die Narrenzunft die Schulen des Ortes, der seit 1956 den Zusatz "Bad" trägt. Schüler werden aus den Klassenräumen befreit und ziehen Richtung Gut-Betha-Platz vors ehemalige Haus des Wachsziehers Alois Albrecht. In den 1880er Jahren hatten seine Frau und er sich sogenannte Schwellköpfe als Maskerade übergestülpt und Kindern und Jugendlichen Wecken, Äpfel und Süßigkeiten zugeworfen. Und so geschieht es auch heute noch.

Kurz darauf begibt sich der Jungelferrat, eine Nachwuchsorganisation des Zunftrats, auf den Weg, um einen Narrenbaum auf der Hochstatt aufzustellen. Eine Woche vor dem "Gumpigen" wird der bis zu 25 Meter hohe Baum im Stadtwald gefällt. "Zimmerleute" und "Landvermesser" hieven ihn auf ein Langholzfahrzeug, vor das zwei Pferde gespannt sind. Immer wieder müssen sie umständlich ausmessen, ob der Baum um die nächste Biegung passt. Hin und wieder halten sie an, um einem Waldseer, der im vergangenen Jahr unrühmlich aufgefallen ist, die Leviten zu lesen.

Einer, der die Waldseer Masken schnitzt, ist Ernst Bendel. In seiner Werkstatt im nahen Bad Wurzach sind die Wände mit Köpfen aller Art verziert. Rund 150 entstehen jedes Jahr für unterschiedliche Vereine, 35 davon für Bad Waldsee. Auch christliche und Krippenfiguren für Kirchen und Privatpersonen sowie Holzclogs gehören zu seinem Repertoire. "Vor der Saison ist nach der Saison", sagt der Schreiner.

Gerade hobelt er an einem "Schrättele". Die Nase ist noch zu dick. Da müssen weitere Späne fallen: "Ich fertige die Masken aus Lindenholz. Zwölf bis 14 Stunden benötige ich für ein Exemplar." Bemalt werden sie mit Acryl- und Ölfarben. Diese müssen zehn Tage lang trocknen. Dann werden die Masken zweimal innen und außen lackiert. Für die Bemalung ist Ehefrau Doris zuständig, eine gelernte Zahnarzthelferin mit Feingefühl. Heute tupft sie mit schmalem Pinsel an einer "Gutsle-Dose": "Das ist eine Holzschatulle für den ’Faselhannes’, in der sich der Narrenspiegel und Süßigkeiten für die Zuschauer am Rand des Umzugs befinden."

Man muss schon eine echte Närrin sein, wenn man sich entschließt, am Rosenmontag zu heiraten. Mit Maske und im "Häs". Sie als "Faselhannes", ihr Mann Stefan als "Schrättele". So geschehen 2007. "Auch alle Hochzeitsgäste waren verkleidet", erzählt Uta Kessler, bevor sie sich wie damals die "Faselhannes"-Maske überstülpt und sich für den Narrensprung bereit macht. Das weiße "Häs" ist mit unterschiedlichen Blumen- und Vogelmotiven bestickt. Zwei Fuchsschwänze umrahmen das Gesicht. In der Hand hält sie eine lederne Narrenwurst. "Es ist ein verlängerter Zeigefinger, denn dem ’Faselhannes’ obliegt das Rügerecht", so Kessler. Das Geschell an ihrem Gürtel scheppert, als sie mit all den anderen kostümierten Narren fröhlich durch die Straßen springt und Bonbons aus ihrer "Gutsle-Dose" an die Umstehenden verteilt. "Aha!", tönt es durch die Gassen, denn es ist Fasnet in Bad Waldsee.