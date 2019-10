Von Rüdiger Busch

Irgendetwas stimmt nicht: Wir wandern schon eine Dreiviertelstunde - und noch dazu stetig bergauf - und noch nicht einmal haben wir den Stoßseufzer zu hören bekommen, den unser Kleiner normalerweise spätestens nach fünf Minuten Fußmarsch von sich gibt: "Ich kann nicht mehr! Trag mich!" Und auch bei den anderen Kindern gibt es kaum Ermüdungserscheinungen. Liegt es an der frischen Bergluft? Oder an den beiden Ziegen, die als besondere Attraktion mitwandern und abwechselnd von den Kindern an der Leine geführt werden? Wahrscheinlich ist es von beidem etwas.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: von Heidelberg aus sind es rund 560 Kilometer, über die A5 und die A8 nach München und von dort auf der A99 Richtung Salzburg, anschließend auf der A10 Richtung Villach, Ausfahrt Pongau/Bischofshofen, von dort auf der von dort auf der B311 bis Großarl. Unterkunft: Ein Familienzimmer kann von einer [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: von Heidelberg aus sind es rund 560 Kilometer, über die A5 und die A8 nach München und von dort auf der A99 Richtung Salzburg, anschließend auf der A10 Richtung Villach, Ausfahrt Pongau/Bischofshofen, von dort auf der von dort auf der B311 bis Großarl. Unterkunft: Ein Familienzimmer kann von einer vierköpfigen Familie ab ca. 300 Euro/Nacht (inkl. Vollpension) gebucht werden. www.kinderhotel-waldhof.at

[-] Weniger anzeigen

"Kinder zum Wandern auf die Almen zu bewegen, ist schwierig", weiß Josef Prommegger. Deshalb hat sich der Hotelier aus Großarl im Salzburger Land, vor einigen Jahren Gedanken gemacht, wie er seinen kleinen Gästen dennoch die Schönheiten seiner Heimat näherbringen kann. Die Idee vom Almenexpress "Tuffi" war geboren.

Seither bringt das kindgerecht umgebaute Traktorgespann mehrmals die Woche die Gäste des "Kinderhotels Waldhof" auf den Berg - mitsamt Kinderwagen, Ponys und Ziegen. Die halbe Strecke wird gefahren, so dass nur noch die letzte Etappe zu Fuß bewältigt werden muss. Oben angekommen, warten Tiere, Spielplätze, herrliche Ausblicke und eine kräftigende Jause auf die großen und kleinen Wanderer. 40 bewirtschaftete Almen gibt es im Großarltal, dem "Tal der Almen", noch. Zwei davon haben wir kennenlernen dürfen.

Ein besonderer Anziehungspunkt für Familien ist in Großarl der "Waldhof". Reizvoll gelegen und mit allem ausgestattet, was das Kinderherz höherschlagen lässt, ist das 73-Zimmer-Haus ein perfekter Ausgangspunkt, um die Schönheiten der Natur und der Alpenlandschaft zu entdecken. Die Gastgeber Josef und Christine Prommegger sind leidenschaftliche Hoteliers. Mit gerade einmal Mitte zwanzig haben sie 1998 ihr eigenes Hotel gebaut. Sechs Jahre später richteten sie den Fokus ganz auf die kleinen Gäste aus: Der "Waldhof" wurde zum Kinderhotel. Die Prommeggers sollten es nicht bereuen. Und wir auch nicht.

Eine Woche haben wir gebucht, und als wir nach fünfeinhalb Stunden Fahrt ankommen, sind die Kinder sofort im Urlaubsmodus. "Ich will zu den Hasen und zu den Murmeltieren und danach auf den Spielplatz, und ich will was essen", sagt unser fünfjähriger Sohn mit so viel Nachdruck, dass jede Widerrede zwecklos erscheint. Für seine zwei Jahre ältere Schwester ist dagegen klar: "Ich will heute auf jeden Fall noch schwimmen." Irgendwie gelingt es uns, alle Kinderwünsche zu erfüllen und daneben noch unser Familienzimmer zu beziehen.

Langeweile droht auch an den weiteren Urlaubstagen nicht: Badeteich, Hallenbad mit Rutsche, Ponyreiten, Kinderclub, Indoor-Spielanlage und der 4500 Quadratmeter große Spielplatz "Gaudialm" lassen keine Wünsche offen. Letzterer wurde 2010 gebaut und ist ein naturnahes Spielgelände mit unzähligen Spielgeräten, einem großen Teich und Tieren. Der Clou: Das Gemeinschaftswerk von Hotel, Gemeinde, Land und Europäischer Union steht nicht nur den Hotelgästen zur Verfügung, sondern auch den Kindern aus dem Dorf. "So profitieren die Einheimischen zusätzlich vom Tourismus", betont Josef Prommegger.

Der Tourismus spielt hier eine große Rolle: Das Großarltal hat zwölf Seitentäler, liegt am berühmten Nationalpark Hohe Tauern, und die umliegenden Berggipfel reichen 2000 bis über 3000 Meter hoch. Anspruchsvolle Wanderungen sind ebenso möglich wie Touren mit Kindern und dem Kinderwagen. Je nach Wetter- und Höhenlage sind die Almen von Ende Mai bis Anfang November geöffnet. Im Winter ist die Region ein beliebtes Skigebiet. Im Sommer locken eine Reihe reizvoller Ausflüge: Empfehlenswert sind etwa das Alpendorf Geisterberg in St. Johann (15 Minuten entfernt) und der Wildpark Ferleiten (etwa 1 Stunde Fahrzeit). Während der Geisterberg mit einer atemberaubenden Gondelfahrt, einer Vielzahl an Spielplätzen und einem kristallklaren Bergsee punkten kann, wartet in Ferleiten an der Großglocknerstraße ein landschaftlich einmalig schön gelegener Tierpark auf den Besucher.

Zu weiteren Ausflügen neben diesen und den Almwanderungen sind unsere Kinder nicht zu überreden - schließlich hat das Hotel selbst ebenfalls viel zu bieten. Während bei unserer Tochter der wunderschön angelegte Badeteich die klare Nummer eins ist, haben es unserem Sohn vor allem die Kaulquappen und die Eichhörnchen angetan.

"Wir möchten die Kinder mit der Natur vertraut machen und ihnen so viel Abwechslung bieten, dass sie gar nicht erst zum Handy greifen", sagt Josef Prommegger. Das Smartphone ist bei unseren zum Glück - noch - kein Thema. Dass es aber funktioniert, bestätigen Sabine und Markus aus Freiburg, die mit ihren elf und 13 Jahre alten Töchtern zum zweiten Mal im "Waldhof" Urlaub machen. "Noch nicht einmal hatten wir hier wegen des Handys Stress", berichtet die Mutter, "es ist einfach entspannt."

Zur Entspannung bei den Eltern trägt sicherlich auch bei, dass sie - anders als häufig im Alltag - ihr Essen unbeschwert genießen können. Denn sobald die Kinder satt sind, verschwinden sie in Richtung Turnhalle oder Softplayanlage. Bis sie von alleine zurückkommen, kann es dauern.

"Wenn es den Kindern gut geht, geht es auch den Eltern gut!" Die einfache Formel für den gelungenen Familienurlaub hat auch hier Gültigkeit. Doch für die Prommeggers wäre das zu wenig: "Wir wollen nicht nur den Kindern etwas bieten, sondern auch den Eltern", sagt Josef Prommegger. Das fängt bei der guten Küche an, setzt sich bei den speziellen Wellnessangeboten und der großen Saunalandschaft für die Erwachsenen fort und hört bei der eindrucksvollen Weinauswahl noch lange nicht auf.

Kein Wunder, dass sich Arthur aus Ravensburg, der mit seinen Kindern Tim und Leonie zum ersten Mal in einem Kinderhotel zu Gast ist, sicher ist: "Es war unser erstes Mal in einem Kinderhotel, aber sicherlich nicht das letzte Mal." Und wir? "Wir müssen unbedingt wiederkommen!", erklärt unsere Tochter am Ende eines rundum gelungenen Urlaubs. Dann wäre also auch diese Frage geklärt.