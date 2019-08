Von Heiko Schattauer

Kennen Sie das? Im einen Moment rattert es um einen herum noch wie wild. Und im nächsten ist alles - wie von Zauberhand - weg, verschwunden. Nichts von dem, was vorher alle Aufmerksamkeit gefordert und für Dauerspannung gesorgt hatte, ist mehr wahrnehmbar. Ein Szenario, das wir uns gemeinhin für die Urlaubszeit wünschen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Von Heidelberg aus mit dem Auto bis Füssen, via B 179 über den Fernpass und die A12 bis Innsbruck und weiter über die Brennerautobahn (A13) bis Gossensaß, von dort ab in Richtung Pflerschtal (Station 1). Für die rund 480 km benötigt man 5,5 Stunden. Weitere 1,5 Stunden fährt man über die A13/SS 12 (bis Bozen) und die SS38 Richtung [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Von Heidelberg aus mit dem Auto bis Füssen, via B 179 über den Fernpass und die A12 bis Innsbruck und weiter über die Brennerautobahn (A13) bis Gossensaß, von dort ab in Richtung Pflerschtal (Station 1). Für die rund 480 km benötigt man 5,5 Stunden. Weitere 1,5 Stunden fährt man über die A13/SS 12 (bis Bozen) und die SS38 Richtung Meran nach Lana. Von dort aus ins Anholzener Tal zwei Stunden (schon Teil des Heimwegs), wieder über die Brennerautobahn bis Ausfahrt Brixen/Pustertal. Übernachten: Im Pflerschtal im Nature Family Resort Feuerstein liegt der Ab-Preis bei 176 Euro pro Erwachsenen mit Dreiviertel-Pension (Kinder erhalten bis zu 80 Prozent Nachlass). In der Ferienregion Lana findet man im Oberglunigerhof eine schöne Bleibe, ab 46 Euro pro Person/ÜF. Eine Nacht/AI im Dolomit Family Resort Garberhof in Antholz-Rasen liegt bei 282 Euro für die Suite (bis drei Personen). Gastro: Um Lana gibt es zahlreiche gute Buschenschank-Wirtschaften. Besonders authentisch: die Buschenschank Oberbrunn Ausflüge: Unweit von Lana lockt die sehenswerte Orchideenwelt Raffeiner. Schon wegen des Fotomotivs ein Muss: Eine Bootsfahrt über den Prager Wildsee bei Ant᠆holz, der leider kein Geheimtipp mehr ist. Allgemeines www.gossensass.org/de/entdecke-gossensass, www.visitlana.com

[-] Weniger anzeigen

Gerade wer mit (kleinen) Kinder unterwegs ist, weiß aus Erfahrung, dass das nicht immer ganz so wie gewünscht klappt. Selbst wenn man ganz bewusst Ziele auswählt, die Abgeschiedenheit und Ruhe, eben eine entschleunigende Entfernung vom Alltag versprechen. Südtirol ist so eine Ecke, von der man sich Familienzeit zum Genießen erhofft, ohne Animationsgedöns und andere Störfaktoren. Einfach alles, was man so braucht und vielleicht auch nicht braucht, rein in den Kofferraum, Klappe zu, fünf Stunden gen Süden und gut. Keine Check-In-Schlangen, kein Gepäckstückterror. Und das zehnte Kuscheltier darf auch noch mit.

Es fühlt sich ein bisschen an wie früher in der eigenen Kindheit, als man noch hinten saß im engen Fond des Kompaktwagens ohne Navi und Klima, mit dem heute keiner mehr eine ganze Familie samt Gepäck in Richtung Italien kutschieren wollte. Wir fahren über den Brenner rein nach Italien, gleich nach den alten Grenzhäuschen rechts ab - und scheinen irgendwie abrupt aus der Welt gefallen.

Pflerschtal? Noch nie gehört. Rechts und links der schmalen Straße, die sich hier durchs enge Tal schlängelt, drängen sich beeindruckende Bergrücken, mal üppig bewaldet im satten Grün stehend, mal schroff und mit mächtigen Felsformationen. Das Navi kapituliert, wir sind völlig "offroad". Am unteren Ende der steil aufsteigenden Hänge rechen Bauern per Hand Heumaden zusammen, die danach kleine Heulader in beängstigender Schräglage aufsammeln. Außer deren Tuckern ist nicht viel zu hören im Tal. "Hinhören - um nichts zu hören" - fordern Anna Gross und Stephanie Ganterer im Prospekt ihres Natur- und Familienhotels "Feuerstein", ganz am Ende des Pflerschtals gelegen, auf. Im seit Dezember 2017 geöffneten Haus tut man alles dafür, dass die Ruhe und Kraft der beeindruckenden Natur drum herum auf die Gäste wirkt. Mit einer Philosophie, die von den Betreiberinnen und ihren rund 100 Mitarbeitern im Feuerstein nachhaltig gelebt wird. Familienzeit soll hier zugleich erholsam sein - das ist das hohe Ziel.

Das mit dem "nichts hören" stimmt aber natürlich nicht ganz: Gleich vier Wasserfälle stürzen an den Steilhängen um das mit spür-und sichtbar viel Liebe zum Detail neu aufgebaute Hotel in die Tiefe, unüberhörbar und ohne Unterlass. "Einmal hat sich tatsächlich ein Gast darüber beklagt", berichtet Stephanie Ganterer schmunzelnd. Bei dem sei es dann aber auch recht schwierig gewesen mit dem Zugang zum eigentlichen Ansatz des Hotels und des Tals.

Hubertus und seine Familie haben ihn derweil gleich gefunden. Den Chirurgen, der viele Jahre in Heidelberg an der Uniklinik tätig war, hat es schon bei der Ankunft im Feuerstein umgehauen: "Diese Kulisse ist einfach atemberaubend", findet der Mediziner, der vor der "Komfortwoche" im Natur- und Kinderhotel mit Frau Corinna und den beiden Kindern Phelina und Julius auf Hüttentour mit dem Alpenverein war. Das Haus am Fuß der beiden Feuersteingipfel ist das Kontrastprogramm zu den Hüttenunterkünften "mit 18er-Schlaflager", von denen Sohn Julius berichtet. Das sei auch interessant gewesen, die "vielen Möglichkeiten" im Fünf-Sterne-Hotel begeistern den jungen Wanderer und seine Schwester aber noch ein bisschen mehr.

Diese Möglichkeiten haben meine Kinder längst entdeckt, auch wenn deren Wanderleistung sich zuvor auf die vier Kilometer lange Wasserfalltour vor Ort beschränkte. Heuscheune, Turnhalle, Schwimmteich und - Achtung! - 100-Meter-Indoorrutsche mit Zeitmessung sind nur ein paar davon. "Wow" - da staunen selbst die beiden Kinderhotel-verwöhnten Mitreisenden. "Ein bisschen was Verrücktes wollten wir halt auch machen", sagt Hotelchefin Anna Gross schmunzelnd.

Mit verrückten, besonderen, angenehmen und vor allem bleibenden Eindrücken machen wir uns wieder auf den Weg, die nächste Station wartet schon. Ob dieses abgeschiedene Tal und das Feuerstein als Einstieg in die kleine Tour de Italia so clever gewählt waren? Die Messlatte liegt gleich ziemlich hoch. Egal, zurück ins Getümmel der Autostrada, an Bozen vorbei. Und schon sind wir wieder in einer anderen Welt. Die gibt sich weniger abgeschieden, dafür aber umso fruchtbarer. Zu wirken scheint sie ganz ähnlich: "Die Leute, die zu uns kommen, suchen vor allem Ruhe", eröffnet uns Marlene Platter vom "Oberglunigerhof" in Tscherms.

Schon wieder so ein Ort, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe. Der 450 Jahre alte Hof liegt hoch oben über dem Etschtal, mit bestem Blick auf Meran. Die Peripherie glänzt auch hier mit Bergen und Grün. Nur anders eben: Wir sind im Obstgarten Südtirols gelandet, Apfelbäumchen und Weinreben soweit das Auge reicht. Warme Mittelmeerluft strömt ins weitläufige Tal, das milde Klima lässt im Frühjahr die Hänge zu einem Blütenmeer werden. Im Spätsommer fährt man dann die reiche Ernte ein: 100.000 Tonnen Äpfel werden in Lana, der größten Obstanbaugemeinde Südtirols, pro Saison geerntet.

Vergleichsweise bescheiden nehmen sich da die 200 Tonnen aus, die Heinrich Platter rund um die feinen Appartements des Oberglunigerhofs anbaut und pflückt, aus. "Der Stiel muss dran bleiben", deutet der erfahrene Obstbauer meinem Sohn, dass seine Anstrengungen beim Pflücken redlich, aber optimierbar sind. Erst ein bisschen drehen, dann abknicken - nach ein bisschen Verlust haben die jungen Erntehelfer den Dreh raus. Die Geduld, die Platter und seine Mitarbeiter im Spätsommer wochenlang an den Tag legen müssen, hat mein Nachwuchs aber nicht. Naja, der gute Wille zählt.

Auch beim Wandern, das für Südtirolgäste ja dazugehört wie das Knödeltris zu einer guten Speisekarte. Motivation für "wanderunlustige" Kinder gibt es in Lana und im Meraner Land vielfach. Entlang des Waalwegs von Tscherms nach Marling etwa. Der bietet grandiose Ausblicke aufs Meraner Becken und unterhaltsame Stationen, die vermitteln, was ein Waal überhaupt ist - und wie das uralte, immer noch elementare Bewässerungssystem für den Obst- und Weinanbau funktioniert. "War eigentlich ganz cool, der Weg", muss selbst meine lauffaule Tochter eingestehen. Nur als Wanderung darf ich die Tour auf keinen Fall bezeichnen. Alles eben nur eine Frage der Definition und Verpackung.

Die stimmt in der Unterkunft definitiv. Die Zimmer mit naturbelassenem alten Lärchenholz, der kleine Pool zwischen den Apfelbäumchen im Garten, der abendliche Blick auf die Lichter von Meran - da fällt es auch Nadine und Gerald aus der Nähe von Ludwigsburg schwer, weiterzuziehen. Aufgrund der Empfehlung eines Freundes sind sie mitsamt Dackel-Welpe Max in Lana, im Oberglunigerhof gelandet. Und bedauern beim abschließenden Plausch in der 400 Jahre alten Frühstücksscheune, dass sie nicht noch ein paar mehr Tage vor Ort gebucht haben. "Wir kommen wieder", prophezeit das junge Pärchen Marlene Plattner, die nächste Weiterempfehlung ist sicher.

Auch wir müssen los, biegen auf dem Rückweg Richtung Heidelberg auf der Autostrada aber noch mal rechts ab, diesmal kurz vor dem Brenner. Wir lassen Bruneck und den Kronplatz links liegen und biegen vom Puster- ins Antholzer Tal ein. Die Dolomiten sind nicht mehr weit, aber wer braucht die schon. Mehr als 3400 Meter ragt der Gipfel des Hochgall am Ende des 21 Kilometer langen Tals in die Höhe. Mächtig. Mit und dank Biathlon ist Antholz bekannt geworden. Klar, dass sich die Sportart auch im Wochenprogramm des Kinderhotels "Garberhof" in Rasen-Antholz findet, das die finale Station unserer klassischen Südtiroltour markiert.

Überhaupt ist das Programm hier Programm: Tagsüber sind im Kinderhotel so gut wie keine Kinder zu sehen. Die üben Biathlon, Fischen, Zip-Lining, Trampolinspringen, Dirtboarding oder Bogenschießen. Letztgenanntes sogar in 3D. Im Waldparcours bei Olang verstecken sich Kautschukattrappen von Luchs, Hase oder Wolf. Auch ohne Regung sind die schwer zu erwischen, das merken Valerie und Co. trotz vorheriger Erfolge auf der Übungsscheibe schnell.

Wie es richtig geht, demonstriert ausgerechnet ein Pfälzer. Aus gefühlt zehnfach weiterer Distanz wie die Kinder nagelt Thomas aus Gries bei Kusel seinen Pfeil in die Brust des Gummisteinbocks, auf den Justin und seine Mitstreiter aus dem Kinderhotel zuvor vergeblich angelegt hatten. "Boah" - die Präzision, mit der der Sportschütze seine Pfeile durch den Wald fliegen lässt, sorgt für mächtig Eindruck. Für den ist das Ganze "einfach nur unheimlich entspannend". Seit mehr als 40 Jahren zieht es Thomas und seine Frau Ulla nach Südtirol, immer ins Pustertal. "Weil ich hier immer noch nicht alles gesehen habe", schießt der Pfälzer die Erklärung für die erstaunliche Ziel-Treue hinterher.

Ähnliches gilt wohl auch für die Familien, deren Gespräche über Urlaubsplanungen ich im Hotel mithöre. Die Clananführer haben den Aufenthalt fürs nächste Jahr längst klar gemacht, "da gibt es gar keine Zweifel". So drückt sich wohl allgemeine Zufriedenheit mit dem gewählten Reiseziel aus. Und gesehen haben die Stammgäste im Antholzer Tal offenbar auch längst nicht alles. Wir natürlich auch nicht. Nächstes Jahr also einfach wieder schnell die Kuscheltiere einpacken und über den Brenner? Warum nicht?!