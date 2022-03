Badekur mit Kaiserin Sisi

Bad Gastein: Unberührte Natur und stille Täler, glasklare Bergseen und blühende Almwiesen – das ist die Heimat des Gasteiner Wassers, benannt nach dem berühmten Kurort im Salzburger Land. Das wertvolle Nass entspringt im Nationalpark Hohe Tauern, gespeist von Gletscherbächen und ewigem Eis. Schon im 15. Jahrhundert nutzte es Kaiser Friedrich III. zur Kur. Später folgten ihm Berühmtheiten wie Franz Joseph I., Kaiserin Sisi, Kaiser Wilhelm I., der Schah von Persien, Kanzler Bismarck und Chruschtschow. Besonders gut zu erreichen ist die Elisabeth-Quelle, die neben dem spektakulären Wasserfall in Bad Gastein ans Tageslicht kommt. Insgesamt 17 heiße Quellen speisen die Gasteiner Thermen – die Felsentherme in Bad Gastein und die Alpentherme in Bad Hofgastein. Im warmen Thermalwasser ist der Stress des Alltags wie weggeblasen – beim Blick auf die Bergwelt der Hohen Tauern vor den Panoramafenstern sowieso.

Charmante Schönheit

Evian: Nicht von ungefähr trägt Evian-Les-Bains den Beinamen "Perle des Genfer Sees". Malerisch schmiegt sich die kleine französische Mineralwasser-Kurstadt an dessen Südufer. Rathaus, Thermalbad, Trinkhalle und Casino bilden ein prächtiges Belle-Époque-Ensemble. Der Marquis de Lessert genoss 1798 den leichten, frischen Geschmack des Wassers aus einer Quelle auf dem Anwesen seines Freundes Mr. Cachat in Evian-les-Bains. Und er erlebte gleichzeitig die Vorzüge des Wassers: Seine Nierensteine wurden geheilt. Die Stadt und ihre Quelle wurden berühmt. Das Wasser, Quelle des Wohlstands, hatte bis dorthin schon einen weiten Weg hinter sich: Die Reise beginnt auf den Bergkuppen der französischen Alpen. Etwa 15 Jahre lang fließen geschmolzener Schnee und Regen durch das Gestein, den wohl größten natürlichen Filter der Welt. Unweit der Quelle steht die weltweit größte Mineralwasser-Abfüllanlage: Fünf Millionen Liter werden dort täglich abgefüllt und in 120 Länder weltweit transportiert.

Schweizer Reinheit

Vals: Das berühmteste Schweizer Mineralwasser sprudelt aus dem Bergmassiv des Piz Aul. Direkt darunter, im idyllischen Dorf Vals am Oberlauf des Rheins, befinden sich die moderne Abfüllanlage und ein sehenswertes Besucherzentrum mit interaktiver Ausstellung. In der 7132 Therme – 7132 benannt nach der Postleitzahl von Vals – lässt sich das Wasser auch auf der Haut zu spüren: Zur Wahl stehen Feuerbad und Quellengrotte, Blütenbad und zwölf Schwitzsteine. Auch äußerlich ist die 7132 Therme eine Attraktion: Die von Star-Architekt Peter Zumthor aus 60 000 Platten Valser Quarzitblöcken errichtete Therme wurde schon zwei Jahre nach ihrer Eröffnung 1998 unter Denkmalschutz gestellt. Die 7132 Therme ist Teil eines gleichnamigen Hotelensembles, in dem namhafte Architekten wie Kengo Kuma, Tadao Ando, Thom Mayne ihre Visionen verwirklichen durften. Zumthor war hier ebenfalls beteiligt.

Das Heilige des Hochfelln

Bad Adelholzen: Im Herzen des Chiemgaus zweigt zwischen Siegsdorf und Bergen beim Weiler Alzing ein schmaler, kurvenreicher Weg von der Hauptstraße ab. Er führt nach Bad Adelholzen, zur Primusquelle. Sie ist ein Kind der Berge: Unter dem gewaltigen Bergmassiv des Hochfelln (1730 Meter) hat das Mineralwasser seinen Ursprung. Die im Jahre 286 von einem Einsiedler namens Primus entdeckte Quelle wird heute durch ein Brunnenhaus mit einem spitzen Satteldach geschützt. Die Aufschrift erzählt, wie "Primus der Römer, gestorben als Martyrer 286 im ’Holz des Andlo’, die heilkräftige Quelle fand". Viele Besucher füllen sich ein Glas aus einem der bereit stehenden Tankkanister ab. Darüber wacht Primus in einem ausgehöhlten Baumstamm nahe der Quelle — blumengeschmückt mit Wanderstab und einer Wasserschale in den Händen. Sehenswert ist auch das Besucherzentrum "Wasserwelt", das alles über Geschichte erzählt und einen Einblick in die Abfüllanlage gewährt.

Südtiroler Hochquelle

Plose: Wer sich auf die Quellensuche des wegen seiner Leichtigkeit beliebten Mineralwassers Plose begibt, der landet auf 1870 Meter Höhe im alpinen Hochgebirge Südtirols. In unmittelbarer Nähe des Naturparks Puez-Geisler tritt es aus einer artesischen Quelle auf der Südseite des Plosebergs in natürlicher Weise aus und wird seit 1957 von der Familie Fellin ausschließlich in Glasflaschen abgefüllt und vertrieben. Wintersportler und Wanderer können der Ur-Quelle sehr nah kommen. Auf dem Hausberg von Brixen sind sie ohnehin bestens aufgehoben, angesichts mehrerer (Familien-)Wanderwege und Skipisten. Abends lockt nur sieben Kilometer entfernt die denkmalgeschützte, mittelalterliche Altstadt von Brixen mit ihrem prächtigen Dom, den Laubengängen und Zinnen umsäumten Gässchen zum Flanieren. Auf den Tischen der gemütlichen Restaurants gesellt sich zum Plose-Wasser dann auch gerne mal ein Glaserl Roter.

Italiens Klassiker am Brembo-Fluss

San Pellegrino: Es ist fast schon Pflicht beim Italiener um die Ecke: ein schmackhaftes, belebendes Duett aus Pasta und Acqua Minerale di San Pellegrino. Der sprudelnde Trinkgenuss entspringt im Brembana-Tal an den Ausläufern der italienischen Alpen nahe Bergamo. Sprudelnd und reich an Mineralien tritt es in der San Pellegrino Terme an die Oberfläche und wird dort seit 1899 in Flaschen abgefüllt – mittlerweile sind es rund 1,6 Milliarden jährlich — und in mehr als 120 Länder weltweit transportiert. Das Thermalbad wurde 1840 errichtet. Auch Leonardo da Vinci besuchte im Rahmen seiner Studien über Wässer den kleinen Ort, um dessen "Acqua Miracolosa" ("wunderbares Wasser") zu kosten. Heute strahlt der Ort den morbiden Charme vergangener Glanzzeiten aus, als Anfang des 20. Jahrhunderts die feine Gesellschaft vom Grand Hotel über den Brembo-Fluss zum Thermalbad in die Trinkhalle und weiter ins Casino flanierte und das Leben feierte. Die Thermen wurden in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert und erweitert. Der Eingang führt durch "Il Grande Kursaal" und abends gibt es im ehemaligen Casino beim "Aperiterme" Prosecco und Häppchen.