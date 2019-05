Von Roland Wiedemann

Endlich unterwegs - noch dazu so komfortabel und rasend schnell. Der ICE rauscht mit Tempo 200 Richtung Amsterdam, der ersten Station des Familien-Interrail-Trips durch Europa. Interrail - ja das gibt es noch, auch für Familien, wenngleich sich seit der eigenen Studentenzeit einiges verändert hat. Die Spontanität, das sich Treibenlassen ist etwas verloren gegangen, auch weil Schnellzüge wie der TGV oder der italienische Frecciarossa trotz Interrail-Ticket vorab kostenpflichtig reserviert werden müssen.

Hintergrund INFORMATIONEN Das Interrail-Ticket: Es gibt viele Varianten, eine davon ist der Global Pass für 31 europäische Länder mit einer Geltungsdauer von 15, 22 Tagen, einem oder zwei Monaten. Günstiger sind Flexi-Pässe, die ein bis zwei Monate gültig sind, und einer festen Zahl an Reisetagen (drei bis 15). One Country Pässe erlauben Eisenbahnfahrten innerhalb nur eines Landes. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Das Interrail-Ticket: Es gibt viele Varianten, eine davon ist der Global Pass für 31 europäische Länder mit einer Geltungsdauer von 15, 22 Tagen, einem oder zwei Monaten. Günstiger sind Flexi-Pässe, die ein bis zwei Monate gültig sind, und einer festen Zahl an Reisetagen (drei bis 15). One Country Pässe erlauben Eisenbahnfahrten innerhalb nur eines Landes. Interessant für Familien: Interrail-Pässe für Kinder bis elf Jahre sind kostenlos. Der einmonatige Global Pass für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern unter zwölf Jahren kostet für die 2. Klasse 1340 Euro, sind die Kinder älter 2370 Euro. Der Preis für Flexi-Global-Pässe mit sieben Reisetagen innerhalb Europas für die vierköpfige Familie beträgt 670 Euro bzw. 1186 Euro (zwei Kinder Ü12). www.interrail.eu. Zusätzliche Kosten: Fahrten in den meisten Hochgeschwindigkeitszügen (z.B. Eurostar, TGV, Thalys, Trenitalia Freccia, aber auch IC-Züge) sind reservierungspflichtig und kosten extra. Für die Fahrt im TGV etwa zwischen 9 bis 18 Euro p.P. und Fahrt. Auf Fährtickets gibt es für Interrail-Pass-Besitzer teilweise Preisnachlässe, manche Überfahrten auf Deck sind sogar im Pass enthalten - wie die Fahrt mit Superfast Ferries/Anek Lines von Ancona nach Korfu. Hier werden allerdings im Juli und August Hochsaisonzuschläge (20 Euro pro Person) zusätzlich zum Treibstoffzuschlag und den Hafengebühren fällig. Die im Bericht beschriebene Überfahrt von Amsterdam nach Newcastle in der Vier-Bett-Kabine gibt es ab 174 Euro für die vierköpfige Familie. www.dfdsseaways.de.

[-] Weniger anzeigen

Ein Grund, warum die Planung dieses Trips viel Zeit und Nerven gekostet hat. Dazu die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten eines Interrail-Global-Passes, der in 31 Ländern gilt. Was wurden im Familienrat nicht alles für Routen quer durch den Kontinent diskutiert, beschlossen und dann doch wieder verworfen - auch eine Möglichkeit, um Europa besser kennenzulernen. Aber jetzt sind die Schnellzüge und Fähren reserviert und die Unterkünfte für die nächsten vier Wochen gebucht - in Amsterdam, Edinburgh, Mallaig an der schottischen Westküste, in London und in Lyon, auf Korfu und in Ancona. Ein ambitioniertes Vorhaben finden die Skeptiker im Freundeskreis. Wenn schon, denn schon lautet unsere Devise.

Noch fünf Stunden bis Amsterdam. Während Dörfer, Äcker und Wälder vorbeirauschen, haben die sich die Kinder - 12 und 16 - mit Smartphone und Kopfhörer in die digitale Welt verabschiedet. Die Mutter schmökert in ihrem Krimi. Zeit für den Vater, E-Mails zu checken. Eine neue Nachricht von Airbnb lässt den Puls nach oben schießen. "Bernard hat deine Buchung für heute storniert", lautet die Botschaft. Bernard, das ist der Besitzer des hübschen Hausboots, auf dem wir in Amsterdam zwei Nächte verbringen wollten.

Uns bleiben nur noch wenige Stunden bis zur Ankunft. Ein reger E-Mail-Verkehr mit Airbnb endet mit der Buchung eines Alternativvorschlags am schmucklosen Stadtrand von Amsterdam, immerhin mit einer Straßenbahnhaltestelle vor der Tür. Schnell ist der Ärger verflogen, als wir zur goldenen Stunde im Wasserbus durch die Grachten schippern, dabei die letzten Sonnenstrahlen und den Charme dieser einzigartigen Stadt genießen.

Zwei Tage Amsterdam, mit Walking-Stadtführung, van Gogh-Museum und Bummeln - dann bringt uns der Bus zum Hafen. Ein Sturm zieht auf - ausgerechnet vor der großen Schiffspassage in den Norden Großbritanniens. Vielleicht wäre die Zugfahrt unterm Ärmelkanal die bessere Variante gewesen.

Einige Fähren sind im Interrail-Ticket enthalten - die Überfahrt von Amsterdam nach Newcastle nicht. Und trotzdem ist sie eine attraktive Alternative für die Reise nach Schottland. Der Preis für die Fähre ist ähnlich hoch wie die Reservierungsgebühr für den Eurostar-Zug von Brüssel nach London samt Kosten für eine Übernachtung dort. Letztere spart man sich mit der 17-stündigen Seereise mit Ankunft am nächsten Morgen in Newcastle. Vor allem aber gewinnen wir so einen Tag für Unternehmungen dazu.

Als die "King Seaways" den Hafen verlässt, beziehen wir unsere Kabine und wanken gleich darauf zum Beobachtungsdeck, wo Mitarbeiter von "Orca Wildlife" die Tierwelt der Nordsee erklären. Die Naturschützer haben hier schon mehrere Tausend Finn- und Buckelwale sowie Delfine gezählt. Heute ist kein Meeressäuger zu sehen, dafür aber jede Menge blasse Passagiere. Die "King Seeways" schaukelt immer heftiger. Der Sturm bläst einen fast vom Deck. Am nächsten Morgen zeigt sich die Nordsee von ihrer sanften Seite. Kurz nach dem Frühstück laufen wir schon im Hafen von Newcastle ein.

Knapp eineinhalb Stunden sind es mit dem Schnellzug von Newcastle nach Edinburgh. Die Strecke führt immer wieder am Meer entlang, vor dem Kühe und Schafe friedlich grasen. Zuschauen, entspannen, nachdenken. Abgesehen von den landschaftlichen Reizen ist Großbritannien gerade für Interrailer ein echtes Vergnügen. Der Bordservice ist bestens - vor allem in der 1. Klasse. Und hier müssen die Plätze auch nicht gebührenpflichtig reserviert werden.

Edinburgh stand beim jüngsten Familienmitglied weit oben auf der Wunschliste. Hier hat sich J.K. Rowling inspirieren lassen, unter anderem auf dem Greyfriars Kirkyard. Der Friedhof ist ein Muss für jeden Harry-Potter-Fan. Wir stehen vor den verwitterten Grabsteinen von Thomas Riddle und dem Poeten William McGonagall. Im Hintergrund ragen die grauen Türme der George Heriot’s School in den wolkenverhangen Himmel - als stünde man vor Hogwarts, der Hexen- und Zaubererschule aus der Harry-Potter-Welt. An Tag vier des Schottland-Aufenthalts folgt ein weiteres Highlight: die Zugfahrt durch die Highlands. Knapp sechs Stunden braucht der "Super Sprinter" für die 264 Kilometer von Glasgow bis Mallaig an der Westküste - ein Fest für die Augen. Die West Highland Line gilt als eine der schönsten Zugstrecken der Welt. Tatsächlich schlängeln sich die ratternden Waggons durch atemberaubende Landschaften: Hochmoore in spektakulärem Farbspiel, kahle Berge, tiefblaue Seen und zerklüftete Küste - es könnte ewig so weitergehen. Auch die Kinder sind begeistert, erst recht als der imposante Glenfinnan Viaduct auftaucht.

Mallaig - welch Kontrast zum "Overtourism" in Amsterdam oder Edinburgh. Mallaig ist ein ehrlicher Ferienort, mit einer Werft an der Uferpromenade, rostigen Fischkuttern im kleinen Hafen und einer Handvoll Pubs, in denen die wenigen Urlauber neben den Einheimischen Haggis und ein Pint Bier genießen. Für eine Tour in die Highlands fehlen uns feste Wanderschuhe, doch die hatten in den Traveller-Rucksäcken keinen Platz - genauso wenig wie große Badetücher für die Strandtage in Griechenland. Unsere Reiseziele liegen in den unterschiedlichsten Klimazonen - das erfordert Opfer. Am nächsten Tag wählen wir einen gut befestigten Weg entlang des herrlichen Loch Morar, in den wir sogar kurz hüpfen.

Es fällt schwer, nach dreieinhalb Tagen die schöne kleine Welt von Mallaig zu verlassen. Knapp 12 Stunden Zugfahrt durchs Vereinigte Königreich liegen vor uns. Geplante Ankunft in London King’s Cross: 21 Uhr 38, mit Umsteigen in Glasgow und Edinburgh - Verspätungen darf es keine geben. Reicht schon, dass erneut eine Unterkunft am Anreisetag storniert wird. Immerhin ist die britische Bahn pünktlich. Übrigens: auch in Frankreich und Italien werden wir alle unsere Züge erreichen. Maximal zehn Minuten Verspätung in knapp vier Wochen - damit hatten wir als Dauerbahnfahrer nicht gerechnet.

London ist nur ein kurzer Zwischenstopp. Schwer beeindruckt stehen wir am nächsten Morgen vor dem St. Pancras-Bahnhof - ein Prachtbau, dessen viktorianische Architektur an eine Kathedrale erinnert. In der 70 Meter breiten, lichtdurchfluteten Halle startet der Eurostar nach Paris. Als wir bei Folkstone in den Eurotunnel ein- und nur 20 Minuten wieder aus französischem Boden auftauchen, will unser jüngster Spross gar nicht glauben, dass wir gerade den Ärmelkanal "unterquert" haben.

Am Gare du Nord wartet eine knifflige Aufgabe: der Transfer zum Gare de Lyon und zwar möglichst schnell, um dort den TGV nach Lyon, das Ziel für die nächsten Tage, zu erreichen. Regionalzug oder doch Metro, welches Gleis, welche Linie? Wir sind überfordert. Das bemerkt Habib, ein junger Afghane, der sich spontan als Guide durch den Pariser Metro-Dschungel anbietet. In Lyon frönen wir dem Savoir-Vivre, schlendern durch das Vieux Lyon, einer der größten erhaltenen Renaissance-Altstädte Europas und tauchen im Römischen Museum - ein avantgardistischer Betonbau - in die Antike ein.

Zu einer Interrail-Reise gehört auch eine Fahrt im Nachtzug. In den steigen wir in Dijon. Nicht jeder schafft es, zu schlafen - wegen des ständigen Quietschens auf der kurvenreichen Strecke durch die Alpen und der nächtlichen Grenzkontrollen. Entsprechend ist die Stimmungslage bei der Ankunft in Ancona. Weiter geht es auf die Fähre nach Korfu. Wir spielen auf Deck so lange Karten, bis uns die Augen zufallen - die beste Vorbereitung für eine Nacht im Schlafsessel.

Todmüde und zerknittert erreichen wir das Sunrock Backpackers Hostel an Korfus Westküste. Welch ein Blick von der Terrasse übers tiefblaue Meer. Das Frühstück mit Aussicht ist nach Meinung der Kinder nicht zu toppen. Spätestens jetzt kennen sie auch den Unterschied zwischen Reisen und Urlaub machen.

Noch heute schwärmen sie von der Reise. Von den handgemachten Pommes in Amsterdam, den blökenden Schafen an schottischen Stränden, dem 7-Uhr-Frühstück in der imposanten Bahnhofshalle von Milano Centrale, der Robbe Annabel im Hafenbecken von Mallaig oder dem Dorfplatz von Liapades, der griechischer nicht sein könnte. All die Eindrücke hat unsere älteres Kind in einem Reisetagebuch festgehalten. 116 Seiten sind es am Ende geworden.