Von Ekkehart Eichler

Etosha. Ein Löwe! Wie aus dem Nichts taucht seine Majestät zwischen zwei Safari-Jeeps auf und fängt an zu traben. Doch kein Zebra, Gnu oder Springbock in Namibias Etosha Nationalpark muss sich heute um Leib und Leben sorgen, der Löwe hat just nur Augen für eine Dame. Gehetzt quasi von den Bluthunden der Fleischeslust setzt der stramme Kerl einer schmucken Artgenossin nach, die aber ganz offensichtlich keine Lust auf ihn hat und Fersengeld gibt - bis zum Horizont. Selbst unser mit allen Pirschwassern gewaschener Guide François reibt sich verdutzt die Augen: "Normalerweise laufen Paarungsrituale bei Löwen ganz anders ab, und normalerweise verpennen die Männer gern auch den halben Tag. Wenn der Löwe also bei dieser Hitze so scharf ist, muss es ihn wirklich schlimm jucken."

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Zum Beispiel mit South African Airways (Star Alliance) von Frankfurt via Johannesburg nach Windhuk ■ Reisezeit: Die Trockenzeit von Mai bis September ist für Beobachtungen am besten geeignet, weil sich viele Tiere regelmäßig an den Wasserlöchern versammeln. ■ Geld: Währung ist der [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Zum Beispiel mit South African Airways (Star Alliance) von Frankfurt via Johannesburg nach Windhuk ■ Reisezeit: Die Trockenzeit von Mai bis September ist für Beobachtungen am besten geeignet, weil sich viele Tiere regelmäßig an den Wasserlöchern versammeln. ■ Geld: Währung ist der Namibia-Dollar (N$), von dem man aktuell etwa 15 für einen Euro erhält. Sehr gebräuchlich ist die Zahlung mit Kreditkarten, Geldautomaten gibt es in allen größeren Orten. ■ Eintritt Nationalpark: Erwachsene 80 N$/Tag (5,30 Euro), Fahrzeug 10 N$; ■ Unterkunft: Sechs Camps mit Restaurants, Läden, Pools und Tankstellen. Die Hauptcamps Okaukuejo, Halali und Namutoni bieten Unterkünfte von Camping bis zu Chalets mit Blick auf flutlichtbestrahlte Wasserlöcher. Die exklusiveren Camps Dolomite und Onkoshi liegen weiter im Inneren des Parks. Preisbeispiel: Bush-Chalet in Okaukuejo ab 1.010 N$ (67 Euro) PP; ■ Informationen: Namibia Tourism Board, Frankfurt, Tel: 069.133736- 0; www.namibia-tourism.com; www.etoshanationalpark.org.de; www.gebeco.de

[-] Weniger anzeigen

Ein Wasserloch weiter sorgen drei Weibchen und ein Junges für die nächste Löwen-Show: Trinken, in der Sonne räkeln, mal die Zähne zeigen, mal das Kleine stupsen, dann wieder Saufen, Dehnen, Gähnen. Ganze zehn Minuten geht das so, gerade mal fünfzig Meter entfernt von den hingerissenen Beobachtern mit ihren wie wild klickenden Kameras. Dann tritt das Quartett ganz entspannt den Rückzug an - vorbei an einer Herde Gnus, die in respektvollem Abstand und Alarmstufe Rot verharren.

Dass nicht jedem potenziellen Beutetier die Flucht gelingt, zeigt sich wieder nur wenig später. Im Fernglas entdeckt François einen noch mähnenlosen jungen Löwen, der es sich hinter einem Baumstamm bequem gemacht hat. "Der ist grad nudelsatt", erklärt er und reicht das Glas weiter, "achtet mal auf die dunklen Flecken am Kopf. Das ist verkrustetes Blut, aber ganz sicher nicht sein eigenes."

Doch nicht nur wegen der Löwen ist der erste Nachmittag im Etosha National Park bereits ein Volltreffer. Schon Stunden zuvor hatten wir am Wasserloch des Okaukuejo-Camps ein irres Panoptikum bestaunt. Quirlige Springböcke und bildschöne Oryx-Antilopen beim Bad. Zebra- und Gnu-Grüppchen, die in synchronen Reihen trinken und schon bei Mini-Störungen panisch in alle Richtungen auseinanderspritzen.

Da kann man nur staunen: Eine Elefantenherde am Wasserloch. Foto: Ekkehart Eichler

Scheue Giraffen, die sich erst dann zum Wasser beugen, wenn das Umfeld akribisch auf Feinde gescannt wurde. Wuselige Schabrackenschakale, die unermüdlich zwischen den Steinen nach Futter schnüffeln. Und nicht zuletzt ein Elefanten-Opa, der sich in aller Seelenruhe mit Modder zukleistert und dick verkrustet aussieht wie vom Lehrling schlecht getöpfert.

Was diese wenigen Stunden bereits nachdrücklich beweisen: Etosha ist Klasse! Weltklasse, um genau zu sein. Nicht nur in Namibia gibt es nichts Vergleichbares, auch für Afrika ist dieses Schutzgebiet einzigartig. Sein Herzstück bildet eine 5000 Quadratkilometer große Ton- und Salzpfanne, die sogar aus dem All sichtbar ist und ein knappes Viertel der Gesamtfläche einnimmt. Durch den Park führen etwa 700 Kilometer unbefestigte Straßen unter anderem zu sechs Camps sowie Dutzenden natürlicher und künstlicher Wasserlöcher, an denen sich bis auf Krokodile, Flusspferde und Büffel alles tummelt, was in der Tierwelt des südlichen Afrikas Rang und Namen hat. Plus jeweils Hunderte Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten.

Der nächste Morgen. Schon zwischen Dusche und Frühstück geht es erneut zum Wasserreservoir, an dem sich im frühen Tageslicht Zebras und Oryx-Antilopen beim Trinken und Baden perfekt spiegeln. Die anschließende Frühpirsch führt von Camp Okaukuejo im Westen zu Camp Namutoni im Osten - zwischen den beiden ehemaligen Polizei- und Militärstationen liegen 125 Kilometer Strecke und diverse ausgesprochen populäre Wasserlöcher. Für Tier und für Mensch.

Eine ruhende Tüpfelhyäne am Wegesrand inspiriert François zu einem Vortrag über Jagdintelligenz und Mut: "Hyänen schrecken nicht davor zurück, sich mit Löwen anzulegen beim Kampf um Beute oder der Verteidigung des Nachwuchses." Zwei junge Giraffenbullen, die um die Dame ihres Herzens kämpfen und sich mit Hälsen und Köpfen hauen, leben gefährlich - "das kann zur Bewusstlosigkeit führen oder gar zum Tod". Und das Geparden-Pärchen, das im Schatten einer Dornakazie nach Beute ausspäht, erinnert den Profi an eine bedrohliche Situation - als er mal einen Reifen wechseln musste in Riechweite eines dösenden Löwen.

Apropos Löwe: Vor uns stoppt ein Kollege und berichtet aufgeregt von einem einsamen Stromer am Rande der Salzpfanne. François gibt Gas und hat ihn wenig später tatsächlich im Fadenkreuz. Anfangs noch sehr weit weg und kaum zu sehen im hohen Gras, tut uns der prächtige Tierkönig den Gefallen und kommt näher. Und näher. Und immer näher. Ein weiterer Glücksmoment für die Fotografen, die ihn in aller Ruhe ablichten, bis er irgendwann wieder entschwindet im flirrenden Mittagslicht.

Zu schön, um wahr zu sein: Zebras hautnah.​ Foto: Ekkehart Eichler

Als wäre all das nicht schon genug an Safari-Seligkeit, setzen am Nachmittag die großen Grauen noch kräftig einen drauf. Es beginnt mit einer Herde, die kurz vor uns die Straße quert, eskortiert von einem Rudel Springböcke wie ein hellbraunes Absperrband. Und als dann gleichzeitig mehrere Familien das Wasserloch entern, geht die Post gewaltig ab - eine Show der Extraklasse und in Spielfilmlänge.

Ganz und gar entspannt zelebrieren Dutzende Bullen, Frauen und Junge nämlich ausgelassenes und fröhliches Familienleben. Da wird getollt, gezofft und gealbert, dass es eine wahre Freude ist. Da gibt es Ringkampf mit Rüsselverknoten und Dreckschleudern mit Termitenhügelsand.

Einziger Wermutstropfen: Nashörner und Leoparden haben wir nicht gesehen. "Kein Wunder", frotzelt François, "die einen haben hier nur Dienstag Ausgang, die anderen nur donnerstags. Da müsst ihr halt noch mal wiederkommen." Grinst vergnügt und dreht ab zum nächsten Wasserloch. Er weiß, dass er sein Bestes gegeben hat. Im Weltklasse-Revier von Etosha.