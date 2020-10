Von Ulrich Willenberg

Werner ist ein echter Fahrradfreak. Seit drei Monaten sitzt er im Sattel und hat fast 8000 Kilometer zurückgelegt. "Ich bin einmal um die ganze Ostsee geradelt", erzählt der asketische Frührentner. Gerade hat er die polnisch-deutsche Grenze auf Usedom passiert und will in zwei Tagen zurück sein in seiner Heimatstadt Rostock. Die polnische Küste hat ihm besonders gut gefallen "Es gibt lange Strände und Dünen wie in der Sahara", schwärmt Werner. Die Radwege seien teilweise ziemlich schlecht. "Am besten breite Reifen mit gutem Profil aufziehen", rät er.

Hintergrund Anreise: Beispielsweise mit dem Flixtrain nach Berlin Hbf ab Heidelberg um 8.01 Uhr. Weiter mit dem ICE nach Züssow, dann mit der Regionalbahn nach Ahlbeck/Grenze (Ankunft: 17.38 Uhr). Rückfahrt von Danzig: Einzige Direktverbindung nach Berlin Hbf um 9.27 Uhr ab Danzig Glowny, Ankunft 15.16 Uhr. Die Fahrt nach Heidelberg dauert rund fünfeinhalb Stunden. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Beispielsweise mit dem Flixtrain nach Berlin Hbf ab Heidelberg um 8.01 Uhr. Weiter mit dem ICE nach Züssow, dann mit der Regionalbahn nach Ahlbeck/Grenze (Ankunft: 17.38 Uhr). Rückfahrt von Danzig: Einzige Direktverbindung nach Berlin Hbf um 9.27 Uhr ab Danzig Glowny, Ankunft 15.16 Uhr. Die Fahrt nach Heidelberg dauert rund fünfeinhalb Stunden. Die Fahrradmitnahme ist sowohl in deutschen und in polnischen Fernzügen reservierungspflichtig. Tipps für Radreisende: Für die etwa 500 Kilometer lange Strecke von der Grenze auf Usedom bis nach Danzig sollte man bei durchschnittlicher Kondition mindestens eine Woche einplanen. Der polnische Ostseeküsten-Radweg ist nur für Trekking-Räder, Gravel- oder Mountainbikes zu empfehlen. Zwar wird der Fernradweg weiter ausgebaut, teils führt der R 10 über holprige Naturpisten, Plattenwege und Kopfsteinpflaster. Bei Starkregen sind einige sandige Abschnitte sehr schlecht bis gar nicht befahrbar. Auf einigen Abschnitten verläuft der Radweg über Landstraßen ohne Randstreifen. Einen guten Routenplaner gibt es im Internet: www.komoot.de. Übernachtung: Empfohlene Unterkünfte (Preise für Doppelzimmer in der Nebensaison): Grand Lubicz in Ustka, ab ca 80 Euro (www.grandlubicz.pl); Golden Tulip in Miedzyzdroje, ab ca. 100 Euro (www.goldentulipmiedzyzdroje.com); Hotel Essen und Trinken: Entlang der Küste gibt es zahlreiche Imbissbuden. Gutes Essen gibt es ab ca. 15 Euro im Grand Lubicz in Ustka und dem Hotel Leba. Auskünfte: www.polen.travel/de

Schon der erste Abschnitt auf polnischer Seite hat es in sich. Bis Miedzyzdroje (Misdroy) verläuft der mit "R 10" gekennzeichnete Ostseeküsten-Radweg auf ramponierten Betonplatten mit vielen Lücken und sandigen Passagen. Viele Deutsche machen in dem Badeort Urlaub, weil es deutlich billiger ist als auf Usedom. Manche Gäste nutzen die Ferien auch zur Zahnsanierung. Eine Arztpraxis wirbt mit dem Slogan "Deutsche Qualität und polnische Preise".

Früher war Miedzyzdroje einmal ein schmuckes Seebad. Doch der einstige Charme ist schon lange dahin. Zwar wurden einige der alten Strandvillen liebevoll restauriert, andere stehen jedoch leer und drohen zu verfallen. Was in kommunistischer Zeit gebaut wurde, ist ein architektonischer Albtraum. Schrille, riesige Werbeplakate an den Fassaden der Plattenbauten machen das Ganze nicht besser.

Auf der kilometerlangen Strandpromenade geht es zu wie auf einem Rummelplatz. Eine Holzbude reiht sich an die andere mit Fastfood und billigem Krimskrams. Ein Straßenmusiker schmettert den Schlager "Griechischer Wein" auf Polnisch. Und vor dem Hotel Aurora (Morgenröte) spielt ein Südamerikaner "Paloma Blanca" auf der Panflöte, während aus einer Bar gegenüber laute Technomusik dröhnt. Miedzyzdroje, das ist Rimini auf Polnisch.

Ruhig ist es dagegen in den angrenzenden Wäldern des Wolinski Nationalparks, durch den der Radweg R 10 verläuft. Vorbei an einem Wisent-Gehege, in dem die bis zu einer Tonne schweren Tiere nachgezüchtet werden, um sie dann in die Freiheit zu entlassen. Abseits des Meeres geht es durch eine liebliche Heidelandschaft mit Birken und kleinen Seen. Der Radweg ist an vielen Stellen ausgewaschen und versandet.

Ab und an gibt es Begegnungen mit einer Kuhherde

Nach etwa 25 Kilometern trifft der Radweg wieder auf die Küste. Zwischen Trzesacz (Hoff) und Niechorze (Horst) hat sich das Meer weit ins Landesinnere hineingefressen. Eindrucksvoll zeigt sich das an der Ruine der spätgotischen Nikolaikirche in Trzesacz, die im 15. Jahrhundert zwei Kilometer von der Ostsee entfernt erbaut wurde. Mehrere Sturmfluten verschoben das Steilufer immer weiter landeinwärts. Und so musste das Gotteshaus 1874 geschlossen werden bevor es nach und nach die Klippen hinabstürzte. Auch viele Gräber versanken im Meer. Um wenigstens die traurigen Reste der Kirche zu erhalten, wurde die Steilküste vor einigen Jahren aufwendig gesichert.

Der Fernradweg führt nun unmittelbar am Meer entlang bis ins Ostseebad Kolobrzeg (Kolberg). Wegen der über 1600 Sonnenstunden im Jahr, den Solequellen und der jodhaltigen Luft ein beliebter Kurort. Die einst so schöne Hansestadt wurde 1945 fast völlig zerstört. Auf der gut ausgebauten Strandpromenade mit Luxushotels und Restaurants lässt es sich bequem radeln. Nach einigen Kilometern geht es weiter auf holprigen Plattenwegen und Naturpisten.

Der wohl schönste Teil des Radwegs R 10 beginnt bei Mielno, das früher Großmöllen hieß. Beliebt ist der Ort bei abgehärteten Wasserratten auch im Winter. Mielno gilt als die "Welthauptstadt" der Eisbader, die man in Polen Walrosse nennt. Sie treffen sich zwischen Oktober und März an jedem Sonntag, um gemeinsam in der eiskalten Ostsee zu schwimmen. Am 14. Februar 2010 waren es sogar über 1000 Frauen und Männer, die gleichzeitig ein Bad nahmen. Damit schafften sie es ins Guinness-Buch der Rekorde.

Entlang der Ostsee.

Hinter Mielno verläuft der Radweg über mehrere Nehrungen, die an manchen Stellen weniger als 100 Meter breit sind. Die Aussicht ist traumhaft. Auf der einen Seite liegt das Meer, auf der anderen von Schilf gesäumte flache Seen voller Wasservögel. Nur wenige Badegäste verlieren sich an den kilometerlangen, von Dünen gesäumten Sandstränden. Auch die Zahl der Radler ist sehr überschaubar.

Hinter Jaroslawiec geht es auf Nebenstraßen durch bescheidene Dörfer, in denen viele Häuser zu verkaufen sind. Hier leben fast nur noch alte Menschen. Es gibt kaum Unterkünfte und weit und breit keinen Laden. Wer hier mit dem Rad unterwegs ist, sollte sich rechtzeitig mit Proviant und Wasser eindecken. Nahe dem Fischerdorf Rowy treibt ein Bauer seine Kuhherde zusammen und deutet warnend gen Himmel. Minuten später kommt ein Sturm auf, und es gießt wie aus Kübeln. Doch kurz darauf ist das schlechte Wetter schon wieder vorbei. Ein Regenbogen überspannt den nahe der Küste gelegenen See Jezioro Gardno. Ein paradiesischer Flecken Erde und ein Refugium für Hunderte von Vögeln, die im Frühjahr auf kleinen Schilfinselchen brüten.

Viele Künstler ließen sich von der Schönheit der Landschaft inspirieren. Darunter war der bekannte Expressionist Max Pechstein. Immer wieder kam er seit den 1920er Jahren zum Malen an den See, der an den Slowinzischen Nationalpark mit seinen riesigen Wanderdünen grenzt. Die Dünen bewegen sich jährlich etwa zehn Meter landeinwärts und begraben jede Vegetation unter sich. Das deutsche Afrikakorps bereitete sich in dieser Sahara im Kleinformat auf seinen Einsatz vor.

Im Zweiten Weltkrieg verlief die Front in der Mitte des Garder Sees, wie er damals noch hieß. Eine unglaubliche Geschichte soll sich hier einige Wochen vor Kriegsende abgespielt haben. Nach einer Erzählung des Heimatdichters Klaus Granzow tanzte damals eine Deutsche mit Schlittschuhen auf dem zugefrorenen See. Auf Verlangen eines sowjetischen Offiziers soll Max Pechstein die Szene gemalt haben. Nach dem Krieg lebte der Künstler in Berlin und schrieb über sein geliebtes Pommern: "Das unverfälschte Leben in unverfälschter Natur fehlt mir. Ich sehne mich unentwegt danach und hoffe doch, es noch einmal zu erleben." Das blieb ihm bis zu seinem Tod 1955 nicht vergönnt.

Hinter dem beliebten Seebad Leba führt der Radweg wieder direkt am Meer entlang. Doch nach starken Regenfällen ist er nicht passierbar. Dann bleibt nur die Landstraße. Beim Dorf Zarnowiec läuft in einer Senke eine lehmige Brühe von den überschwemmten Feldern über die Straße. Autofahrer pflügen mit hohem Tempo hindurch und verursachen meterhohe braune Fontänen. Eine ältere Polin kommt mit ihrem quietschenden Fahrrad-Oldtimer des Weges und wirkt zunächst etwas ratlos. Dann stößt sie sich ab, nimmt die Beine hoch und rollt in der Straßenmitte durch die Pampe. Ohne störenden Autoverkehr lässt es sich ab dem Ort Krokowa auf einer früheren Bahntrasse entspannt bis nach Wladyslawowo radeln.

Die Stadt mit dem größten Fischereihafen Polens ist nicht besonders sehenswert. Ganz anders der noble Kurort Sopot (Zoppot) mit seiner prachtvollen Bäderarchitektur, die den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden hat. Der Fernradweg R 10 führt entlang der belebten Uferpromenade mit dem mondänen Grand Hotel, in dem Fidel Castro, der Schah von Persien und der Filmstar Omar Sharif nächtigten. Nur noch wenige Kilometer sind es jetzt bis nach Danzig. Auf gut ausgebauten Radwegen geht es vorbei an der geschichtsträchtigen früheren Lenin-Werft, hinein ins Herz der wohl schönsten Stadt Polens.