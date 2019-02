Von Jochen Müssig

Düsseldorf. Ein Onsen ist das einzige, was mir wirklich fehlt in Deutschland", sagt Miya Suzuki aus Gunma, etwa eine Stunde mit dem Shinkansen-Schnellzug von Tokio entfernt. Sie lebt seit 15 Jahren in Düsseldorf, ist mit einem Deutschen verheiratet, hat mehr deutsche Freunde als japanische und sagt: "Abgesehen vom heilsamen Thermalwasser vulkanischen Ursprungs ist für uns 7038 Japaner, die in Düsseldorf leben, aber bestens gesorgt".

Die meisten von ihnen arbeiten für die knapp 400 in der Hauptstadt Nordrhein-Westfalens ansässigen japanischen Firmen und bleiben drei bis fünf Jahre an Düssel und Rhein, meist gut bezahlte Spezialisten mit ihren Familien. Düsseldorf ist das wichtigste Zentrum japanischer Wirtschaftsaktivitäten in Europa: Satte 33 Milliarden Euro Umsatz werden gemacht.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Düsseldorf ist leicht per Bahn, Bus und Auto (über die A5 und A3) erreichbar. Die Fahrtzeit Heidelberg - Düsseldorf beträgt, je nach Bahn-Verbindung, ab 2,5 Stunden. Little Tokio beginnt mit der Immermannstraße keine 200 Meter vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt. Unterkünfte: Das Nikko [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Düsseldorf ist leicht per Bahn, Bus und Auto (über die A5 und A3) erreichbar. Die Fahrtzeit Heidelberg - Düsseldorf beträgt, je nach Bahn-Verbindung, ab 2,5 Stunden. Little Tokio beginnt mit der Immermannstraße keine 200 Meter vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt. Unterkünfte: Das Nikko Hotel liegt auf der Immermannstraße 41, Vier-Sterne-Hotel, Doppelzimmer ab 150 Euro; www.nikko-hotel.de. Das neue, aber auf Vintage getrimmte Max Brown Hotel, Kreuzstraße 19, 3-4 Sterne, kostet ab 100 Euro; www.maxbrownhotels.com. Günstiger ist das Motel One, ebenfalls auf der Immermannstraße 54, 2-3 Sterne, Doppelzimmer ab 70 Euro; www.motel-one.com. Essen und Trinken: Die Benkay-Speisekarte gibt’s unter www.benkay-restaurant.de. Auf feine japanische Soba-Nudeln, warm und kalt, hat sich Takayuki Miyashita in seinem Soba-An spezialisiert, Klosterstraße 68; Speisekarte unter www.soba-an.de. Sehenswürdigkeiten/Ausflüge: Neben dem Eco-Haus der japanischen Kultur (www.eko-haus.de), mit dem einzigen japanischen Tempel in Europa, lohnt eine Fahrt nach Kaiserswerth zur Ruine der mittelalterlichen Burg von Kaiser Friedrich Barbarossa. Es ist traditionell die erste Anlaufstation zugezogener Japaner, um mit deutscher Geschichte in Kontakt zu kommen. Tun: Die Brötchen von Miwako Tojo in ihrer Bäckerei My Heart in der Marienstraße 26 ausprobieren. Sie hat Brötchen mit Grünem Tee, Melone oder roten Bohnen. Lassen: Sich in Gegenwart von Japanern über Mangas lustig machen. Weitere Informationen: www.duesseldorf-tourismus.de

Nicht einmal das mit vier Sternen superior klassifizierte Nikko Hotel hat ein Onsen. Obwohl es gleichsam der japanische Mittelpunkt auf der Immermannstraße ist, dem Zentrum von Little Tokio. Im Umkreis von 50 Metern finden sich ein japanischer Supermarkt, ein japanischer Massagesalon, ein japanischer Tee-, Porzellan-, Foto- und Buchladen, ein japanisches Reisebüro sowie drei japanische Restaurants, darunter eines für Fast-Food und das renommierte Benkay.

Mit dem Benkay ist man dann quasi im Zentrum des Mittelpunkts. Japanischer wird’s nicht mehr. Das Benkay ist das kulinarische Aushängeschild des Nikko Hotels. Dort werden Teppanyaki-Gerichte direkt vor den Augen der Gäste auf einer heißen Stahlplatte zubereitet. In den angeschlossenen Tatami-Räumen treffen sich fast ausschließlich Japaner, die ohne Schuhe, bei gelockerter Krawatte und jeder Menge Sake auch mal ihre scheinbar angeborene Zurückhaltung vergessen. Das Personal kennt die Feierlaune in den komplett mit Reisstrohmatten, den Tatami, ausgelegten Räumen aus der Heimat: alle 22 Benkay-Mitarbeiter sind nicht nur Japaner, sondern wurden ausschließlich in Japan angeworben.

"Japaner verwenden Tatami bis heute als Flächenmaß", erklärt Miya im Restaurant. "Ein Tatami entspricht der Größe von einer genormten Reisstrohmatte. Ein Zehn-Tatami-Zimmer hat also die Größe von zehn Reisstrohmatten." Früher wurde zum Schlafen gehen der Futon genau auf einem Tatami ausgerollt, um als Schlafstätte zu dienen, also auf genau 1,80 mal 0,90 Meter. Umgerechnet haben also die Komfortzimmer im Nikko Hotel knapp 15 Tatami (oder rund 23 Quadratmeter) und die Suiten 37 Tatami oder 60 Quadratmeter Wohnfläche.

"Heute", sagt Yohei Hayashi, Direktor für Sales und Marketing und einer von insgesamt 29 japanischen Angestellten im Hotel Nikko, "haben wir rund ein Drittel japanische Gäste, die, wenn sie bei uns logieren, übrigens gerne Rührei mit Speck und Schwarzbrot mit Schinken zum Frühstück essen". Aber natürlich bietet das Büffet auch echtes japanisches Frühstück mit Miso-Suppe, Fisch, Algen und eingelegtem Gemüse, an das sich auch einige der deutschen Gäste wagen.

Ein Augen- und Gaumenschmaus: japanisches Essen im Restaurant Benkay.

Die meisten wählen bewusst das Nikko, um eben japanische Atmosphäre und japanisches Essen zu bekommen. Denn wer Vintage, Vinyl-Schallplatten und Plattenspieler im Zimmer wünscht, geht besser ins neue Max Brown Hotel ums Eck in die Kreuzstraße. Und wer eher smart denkt und den Geldbeutel so wenig wie möglich belasten will, wählt den türkisblauen Ikea-Charme des Motel One, das auch in der Immermannstraße ansässig ist. Beide Häuser haben weder Spa noch Gym, während das Sky-Spa im Nikko nicht nur mit Gym, drei Saunen, Penthouse-Pool und Rundumblick auf die Düsseldorfer Skyline auftrumpft, sondern auch eine Hanakasumi-Massage mit Seidentuch-Peeling anbietet.

In jedem der 386 Zimmer findet man auch echte japanische Besonderheiten: Vor Dusche oder Wanne gibt es einen Abfluss, weil sich viele Japaner schon waschen, bevor sie in die Wanne oder Dusche steigen. Dieser Habitus ist dem Onsen geschuldet, wonach man niemals in ein Wasserbecken steigt, ohne vorherige gründliche Körperreinigung. Ebenfalls eine Referenz an alle japanischen Gäste: die griffbereite Taschenlampe an der Zugangstüre. Trotz Flashlight im Handy gehört bis heute die Taschenlampe in Hotels im von Erdbeben geplagten Japan dazu.

Allerdings fehlen die beheizbaren und mit Dusche und Fön ausgestatteten japanischen Toiletten in den Zimmern. "Zu teuer", gibt Yohei zu. Eine gute japanische Toilette, beheizbar, mit Wasserstrahl für vorne und hinten, Föhn und elektronischen Sensoren, sodass auch der Deckel selbstständig auf- und zugeht und man sich im Wortsinn nicht die Hände schmutzig machen muss, kostet leicht bis zu 3000 Euro - pro Stück! Kostenfreies Highspeed-Internet ist dagegen bei japanischen Gästen ein absolutes Muss und japanische Snacks im 24-Stunden-Kiosk in der Lobby ein gern gesehenes Add-on, wenn die Restaurants geschlossen haben oder es nur eine Kleinigkeit sein soll.

In den Tatami-Räumen treffen sich Japaner in lockerer Atmosphäre. Fotos (2): Müssig

Ein japanischer Gast in der Lobby liest derweil ungeniert seine neuesten Mangas. Drei, vier Heftchen liegen neben ihm. Miya ergreift sofort Partei für ihn und sagt beschützend: "Ich weiß, für viele Deutsche ist das nur Kinderkram mit Kulleraugen, aber für uns ist das Kult". Im japanischen Friseursalon wird sogar ein ganzes Bücherregal, voll mit Mangas, der wartenden Kundschaft zur Lektüre angeboten. Deutsche Klatschblätter liegen dagegen unbeachtet in der Ecke.

Manchmal gibt es im Nikko auch japanisches Design zu bestaunen. Zum Beispiel vor einiger Zeit, als ein XXL-Kranich die hohe Origami-Kunst des Faltens in das Hotel brachte.

Es war ein Mann namens Louis Kniffler, der Japan nach Düsseldorf brachte, weil der 1827 in Düsseldorf geborene Kaufmann in Dejima das erste deutsche Handelshaus in Japan eröffnete. Dejima war im 19. Jahrhundert eine Enklave für den Handel mit dem Ausland, eine vom japanischen Alltag abgeschottete Insel vor Nagasaki. Kniffler wurde preußischer Konsul in Japan und brachte 1865 in umgekehrte Richtung auch die erste Niederlassung eines japanischen Handelshauses nach Deutschland.

In Japan symbolisiert der Kranich Glück und Langlebigkeit. Bisweilen hängt auch im Nikko-Hotel ein Exemplar – gefaltet aus Origami. Foto: Getty Images

Nach dem Zweiten Weltkrieg erinnerte man sich in Japan an diese Anfänge und an die zentrale Lage Düsseldorfs an Rhein und Ruhr, denn Japan benötigte Stahl und Mitsubishi sowie weitere Großkonzerne siedelten ihr europäisches Headquarter in Düsseldorf an. Danach ging es Schlag auf Schlag: 1960 eröffnete das japanische Konsulat, 1963 das erste japanische Restaurant, 1964 der Japanische Club, 1966 die Japanische Industrie- und Handelskammer, 1971 die japanische Schule und 1975 berichtete "Der Spiegel" über "eine Invasion japanischer Wirtschaftsunternehmen" in Düsseldorf. Mittlerweile ist die NRW-Landeshauptstadt nach New York der zweitgrößte japanische Wirtschaftsstandort außerhalb Japans. Sogar das japanische Kaiserpaar Akihito und Michiko besuchte Düsseldorf und auch Tokios berühmteste und rangälteste Geisha Ikuko gab sich die Ehre.

"Sieht’s hier nicht aus wie in einer ganz normalen deutschen Stadt?", fragt Miya Suzuki, als sie aus der Lobby wieder auf die Immermannstraße tritt. Recht hat sie: Es ist sauber, wenngleich nicht so klinisch rein wie auf den Straßen in Japan. Und Little Tokio sticht auch architektonisch nicht heraus. Es gibt weder Tempel noch Schreine, weder Shinto-Torii, die meist roten typischen japanischen Eingangstore, noch Buddha-Statuen. Little Tokio ist ein Geschäftsviertel mit japanischen Schriftzeichen an Klingelschildern, Eingangstüren und Auslagen, mit japanischen Geschäften aller Art sowie dem Nikko Hotel, einem der wenigen japanisch geprägten Hotels in Deutschland, wenngleich ohne das so wichtige Onsen. Schließlich gilt in Japan das Sprichwort: Ein Onsen kann alles heilen, nur die Liebe nicht.