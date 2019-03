Von Stephan Brünjes

Australien war schon immer ein Traum-Ziel, jede Reise dorthin begann aber mit einem Ziel-Trauma: 28 Stunden Sitz-Marathon im Flieger bis Sydney, die Waden zu Dauerwürsten gepresst in Anti-Thrombose-Strümpfen. Die neueste und schnellste Abkürzung dauert nur noch gut 17 Stunden: Der Direktflug London - Perth startet erstmals am 25. März. Perth, die entlegenste Metropole der Erde und im Jahr 2000 vom britischen Reiseführer Lonely Planet noch als "Dullsville" (Kaff) abgestempelt, empfängt Besucher mit überraschenden Hingucker-Impressionen beim Landeanflug - wie eine Diashow am Flugzeug-Bullauge: Türkiser Indischer Ozean mit Perths kilometerlangem, beigen Strand-Saum.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Qantas, Lufthansa und Emirates fliegen z.B. von München und Frankfurt mit einem Zwischenstopp in gut 19 Stunden nach Perth. Qantas fliegt von London-Heathrow aus nonstop in nur 17 Stunden. Übernachten: Citadines. Zentral gelegene Studios ab 36 Quadratmeter für Selbstversorger, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Qantas, Lufthansa und Emirates fliegen z.B. von München und Frankfurt mit einem Zwischenstopp in gut 19 Stunden nach Perth. Qantas fliegt von London-Heathrow aus nonstop in nur 17 Stunden. Übernachten: Citadines. Zentral gelegene Studios ab 36 Quadratmeter für Selbstversorger, www.citadines.com; DZ ab ca. 97€. Hotel Alex, mitten in Northbidge gelegen, Self-Service-Küche, https://alexhotel.com.au/; DZ ab ca. 122 € Essen und Trinken: Little Willys. Verschrammte Metallstühle und Tische vor der Tür, großartige Omeletts. https://www.facebook.com/pages/Little-Willies-Cafe/117430135032884 Petition Kitchen. Karte von Gurkenhäppchen bis Lamm-Rumpsteak. After-Work-People gehen ein und aus, viele wechseln nach nebenan in den Pub PETITION BEER CORNER oder in die PETITION WINE BAR. www.petitionperth.com. Infos: Gute Infos bieten die Seiten der Stadt https://www.experienceperth.com/ und des Bundesstaates www.westernaustralia.com/de/Destinations/Pages/Destinations.aspx

Zu ihm hin windet sich der Swan River wie eine XXL-Schlange, flussaufwärts flankiert von sattgrünen Parks. Aus dem Karopapier-Straßenraster der übersichtlichen City ragt ein gutes Dutzend Mini-Wolkenkratzer auf, viele gekrönt mit Namen von Bergbau-Multis. Sie steuern den Eisenerz-Abbau im Outback des Bundesstaates Westaustralien, machen seine Hauptstadt damit reich und oft spendabel.

Eben gelandet, erfährt man das sogleich - Richtung Zentrum geht’s in einer der vier kostenlos kreuzenden Buslinien. Vor Schaufenstern und Büroeingängen flirten und flanieren Jung-Banker und Shopping-Queens in Flip-Flops - ein Business District tiefenentspannt im Casual- und Coffee-to-go-Modus. Schnell gibt es erste Tipps - vor allem, dass man dieser Stadt aufs Dach steigen soll, ins Cabrio-Stockwerk mit Cocktails und mit dauerblauem Himmel oben drüber! Also hoch!

Erdiger, australischer Indie-Rock beschallt den Dachgarten des einstigen Zeitungshauses "Print Hall". Barmann Nick plaudert ein bisschen und schickt seine Gäste dann weiter auf das nächste Rooftop - das vom Parkhaus an der Roe Street. Statt seines Autos parkt man sich selbst rückwärts ein in Liegestühle und Sitzsäcke, dabei Pizza und Popcorn balancierend. Eingerahmt von Perths Skyline in der Blue Hour hier "Rooftop Movies" auf einer Großleinwand zu schauen, ist ganz großes Kino.

Am nächsten Morgen - ein Blick in Perths verlebtes Gesicht. Statt marmorner Glitzertürme poröse, zwei-, dreistöckige Straßenzüge am Bahnhof -, vielerorts mit einem guten Jahrhundert im morschen Gebälk. Ausgemergelte Fassaden bröseln, Läden stehen leer, Abrissgrundstücke dienen als geschotterte Parkplätze. Schmuddelecken, die die Stadt nicht hinter Bauzäunen versteckt, sondern zur begehbaren, kostenlosen Graffiti-Großgalerie macht - Perth, die Offene, auch hier wieder.

Es macht Spaß, in Gassen wie Wolf Lane und Prince Lane an überdimensionalen Ratten und maskenhaft erstarrten Gesichtern auf Hauswänden vorbei zu stromern, um an der Murray Street vor einem quietschbunten Wimmelbild zu landen. Wie tätowiert mutet die Stadt hier an. Und ein paar Straßen weiter wie ein riesiger Zirkus: Das "Fringe Festival", eine Art Retro-Jahrmarkt mit Gauklern, Comedy-, Show- und Musikzelten und Ableger des Originals aus Edinburgh, ist inzwischen die Nummer drei weltweit.

Ist alles erst gewachsen, in den vergangenen Jahren", sagt Stormie Mills, Perths bekanntester Graffiti-Künstler. Dullsville - das böse D-Wort aus dem Reiseführer - es wurde zum Weckruf und Perth zu einer Art Australian Open unter den Down Under-Metropolen. Denn sie öffnet ihre City nun sogar zum lange verrufenen Stadtteil Northbridge - Spitzname "Knifebridge", wegen der vielen Messerstechereien im Nachtclub-Milieu. Die noch vor Jahren trennende Bahnlinie ist unter der Erde, bald wird die William Street oben drüber wieder eine durchgehende Achse von der City aus sein. Backpacker-Reisebüros, Vintage-Boutiquen und vegane Restaurants in den geduckten, jahrzehntelang mit Farbschichten überrenovierten William Street-Ladenzeilen erinnern an Berlins Prenzlauer Berg und Hamburgs Schanzenviertel.

Kurz nach acht, Ecke James/William Street. Bässe pumpen aus den Clubs. Northbridge ist jetzt Perths Partyzone Nummer 1. Die erkundet man am besten mit Justin. Doch wo zieht der 31-jährige Insider mit uns hin? Düster, dieser Hinterhof, Pfützen mit Ölfilm, Müllcontainer, Autowracks. Ein schlauchiger Gang endet vor einem Metallgitter. Es öffnet sich, als Justin das Wort "Blackbeard" in die Gegensprechanlage murmelt. Hinter Tür Nummer 2 dann eine Bar, von Kerzenlicht schummrig befunzelt. "Welcome im ‚Sneaky Tony´s‘", raunt Justin, "Adresse streng geheim. Wie bei den illegalen Speak Easys zu US-Prohibitionszeiten in den Zwanzigern." Wer ins "Sneaky Tony´s" will, muss die Tageslosung bei Facebook nachsehen und sich dann durchfragen zu diesem Laden mit 300 Rumsorten und Cocktails. "Dark&Stormy" heißt Justins Empfehlung. Rum mit Ginger Beer und Limette. Geschmackssache...

"The Standard", ein paar Schritte um die Ecke - heute Northbridges lärmiger Szene-Treff - war zu "Knifebridge"-Zeiten eine illegale Spielhölle. "Oberlippenbart-Träger in Mokassins mit Dosenbier und gezinkten Karten", brüllt Justin und deutet auf Fotos an der Wand. Die loungige "Shadow Wine Bar" ist ideal für den Absacker jenseits des Rummels - bei Cooljazz, Mozzarella und einem frischen Weißen aus der nahen Margaret River Weinregion.

Tag drei - mal raus aus der City, zuerst ans Ufer des Swan River. Er ist am Fuße der Büro-Türme so raumgreifend wie ein See. Weshalb die Stadt ihren Hang zur Öffnung hier wohl besonders betonieren wollte - mit "Elisabeth Quay", einer 2,6 Milliarden Dollar teuren Marina mit Hotels und künstlichem Strand, eingeweiht im Januar 2016. Doch kaum ein Boot dümpelt an den Stegen, nur eine Handvoll Leute stromert über die Piers in Bars und Cafés.

"So ein Projekt braucht Zeit, bis die Leute es annehmen", sagt Kristie Dempster, derzeit eine der gefragtesten Stadtplanerinnen Perths. Die quirlige 31-Jährige hat in der City kürzlich eine als hoffnungslosen Fall geltende Shoppingmall kreativ wiederbelebt und bereits in allen großen Down Under Metropolen gearbeitet. Perth, Sydney und Melbourne sind für sie wie Geschwister: "Sydney ist die Älteste, das Glamourgirl, immer showy, vorlaut, drängt mit Postkarten-Ikonen wie der Oper stets ins Scheinwerferlicht. Melbourne? Der mittlere Bruder. Kann die große Schwester Sydney nie erreichen, obwohl er´s ehrgeizig versucht - etwa mit Tennis-Grand-Slam und Formel I. Perth - das dritte Kind. Lange blasses Mädchen, unbeholfen, unbeachtet, oft die Nummer zwei kopierend."

Daher, sagt Dempster, stamme der oft zu hörende Ausruf "Oh, it´s so Melbourne!". Seit ein paar Jahren aber emanzipiere sich die Stadt. "Perth ist plötzlich der coole Teenie mit den ripped Jeans, der Tattoos trägt, abgefahrene Kunstprojekte macht und in schräge Clubs geht."

Die letzten Perth-Stunden gehören dem Kings Park. Größer als New Yorks Central Park, zu zwei Dritteln australischer Gestrüpp-Dschungel mit Skywalk, auf seinem Filetstück aber gepflegter britischer Park mit Krieger-Denkmal, thront er über der Stadt. Man schlendert vorbei an Flaschenbürstenblumen, roten Wüsten-Erbsen und einem Boab-Baum, der aussieht, als stecke er mit dem Stamm im Boden und recke seine Wurzeln gen Himmel.

Er und alle anderen gepflanzten Gewächse hier sind nicht akkurat aufgereiht à la Bundesgartenschau. Natürlich in die Parklandschaft eingebettet, bilden sie eine Art botanische Westaustralien-DNA, geordnet nach Regionen. Und quasi die Motivlandschaft für Bradley Kickett.

Der 39-Jährige vom Stamm der Noongar sitzt ziemlich oft im Kings Park und tupft hier seine Bilder in der für Aborigines typischen Optik. In der wunderschön gelegenen Galerie unterhalb des Parks mit Panorama-Blick auf Perths Skyline zeigt er, wie er die Stadt, den Swan River und Parks gemalt hat. Es ist die Landeanflug-Impression vom ersten Tag - dargestellt aus weißen, grünen, rostroten, violetten und orangen Punkt-Flächen mit unterschiedlich großen Kreisen darin.