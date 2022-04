Von Brigitte Bonder

An diesem sonnigen Morgen macht sich Dieter Wolfahrt schon früh auf den Weg hinauf zum Quittenreservat in Volkach-Astheim. Erste Sonnenstrahlen blitzen über die Weinberge und eine leichte Kühle zieht vom Main herauf. Große, rosafarbene Blüten mit gelben Stempeln zieren die alten Quittenbäume und versprechen schon jetzt im Frühling eine gute Ernte.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto von Heideleberg nach Volkach-Astheim in zwei Stunden mit der Bahn dauert die Anreise doppelt so lang (mehrmals umsteigen). Unterkunft: Nachhaltig übernachten bei Familie Schuler in Norheim am Main; nachhaltige eingerichtete Zimmer sowie saisonales und regionales Frühstück, DZ ab [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto von Heideleberg nach Volkach-Astheim in zwei Stunden mit der Bahn dauert die Anreise doppelt so lang (mehrmals umsteigen). Unterkunft: Nachhaltig übernachten bei Familie Schuler in Norheim am Main; nachhaltige eingerichtete Zimmer sowie saisonales und regionales Frühstück, DZ ab 98 Euro/Nacht inkl. Frühstück, https://main-landhaus.de/; neben dem VDP-Weingut Roth liegt das nach ökologischen Richtlinien verwandelte Hotel Garni. Das Frühstück ist bio-zertifiziert, DZ ab 90 Euro/Nacht inkl. Frühstück, https://rothweinhotel.de Erlebnis Quitte: Wolfahrt Bioprodukte und Naturwein – Der Quittenladen, Dieter Wolfahrt, Am Kloster 24 97332 Volkach-Astheim, www.derquittenladen.de Weitere Infos: www.frankentourismus.de oder www.franken-weinland.de

[-] Weniger anzeigen

Vorbei am Volkacher Marktplatz. Foto: Thomas Sbikowski

Zufrieden wandert Dieter Wolfahrt zurück ins Dorf, öffnet die Tür zu seinem Hofladen und begrüßt die ersten Gäste. "Die Quitte ist sehr vielseitig", erklärt er seinen Besuchern. "Jeder kennt Quittengelee von der Großmutter, wir produzieren aber auch Saft, Secco, Brände und Gin. Sehr gefragt ist unser Quittenbrot, ein mit Zucker gekochtes und anschließend getrocknetes Mus." Das Verarbeiten der Quitten ist mühsam, die Früchte sind hart und werden daher in vielen Haushalten gar nicht mehr verwendet. Dieter Wolfahrt hingegen probiert ständig etwas Neues aus und hat im letzten Herbst sogar einen Quitten-Verjus herausgebracht.

In Volkach-Astheim im Herzen des Fränkischen Weinlands stehen über 1600 Quittenbäume. Darunter sind bis zu 100 Jahre alte Baumgreise, die zu den ältesten, obstbaulich kultivierten Quittengehölzen Deutschlands zählen. Die Parzellen oberhalb von Astheim sind klein und begleiten die Mainschleifenbahn, die in den Sommermonaten zwischen Seligenstadt bei Würzburg und Volkach pendelt. "Hier am Nordhang bot es sich an, diese Früchte anzupflanzen", weiß Dieter Wolfahrt. "Die Quitte blüht relativ spät und ist so vor Frost im Frühling geschützt." Bekannt ist die Region um die Volkacher Mainschleife allerdings eher für den Weinbau. Wo der kurvenreiche Main und der Mainkanal die Weininsel mit den Winzerdörfchen Nordheim und Sommerach umschlingen, sind die Weinberge größtenteils mit weißen Sorten wie Silvaner oder Müller-Thurgau bestockt.

Dieter Wolfahrt ist ebenfalls gelernter Winzer. Aus Überzeugung stellte er vor einigen Jahren auf biologische Bewirtschaftung um und keltert aus seinen zwei Hektar Rebfläche klassische Gutsweine. "In Volkach ist es als Winzer allerdings so, als würde man mitten auf einem See versuchen, Wasser zu verkaufen", lacht er. "Mit meinen Quittenprodukten biete ich daher etwas Besonderes." Rund 200 Bäume sind in seinem Besitz, außerdem versucht der 53-Jährige, alte Obstsorten wie die Pastoren- oder die Mollebuschbirne zu erhalten. In seinem Betrieb verarbeitet er nur biologisch-dynamisch angebaute Früchte und ist Mitglied der Initiative "Slowfood", die sich für ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles Lebensmittelsystem einsetzt.

Auf dem Weinlehrpfad mit Abstieg nach Escherndorf. Foto: Thomas Sbikowski

Dieser Bewegung haben sich auch zahlreiche Restaurants entlang der Mainschleife angeschlossen, wie das "Schoppenhäusle" in Volkach, der Gasthof "Zum Schwan" in Kürnach oder das "Himmelstoß" in Dettelbach. Dazu gibt es Winzer, die ihren Wein nach Bioland- oder Demeter-Richtlinien produzieren. Nachhaltig übernachten können Reisende beispielsweise im "Rothweinhotel" in Wiesenbronn oder in den modernen Gästezimmern des "Main Landhaus" in Nordheim am Main.

Wer mehr über die Quitte erfahren möchte, begibt sich auf den Astheimer Quittenlehrpfad bei Volkach. Die Strecke führt über rund vier Kilometer durch ein Landschaftsschutzgebiet, unterwegs können Wanderer knorrige Quittenbäume und Sträucher bestaunen. Entlang der Route vermitteln zwölf Thementafeln interessante und wissenswerte Details über die fast vergessene Obstart. Führungen werden auf Anfrage angeboten, besonders beliebt sind die Touren zur Quittenblüte von Ende April bis Mitte Mai und zur Fruchtreife im September. "Zum Abschluss können die Wanderer dann im Hofladen unsere Produkte probieren, wie den neuen Quittenverjus", empfiehlt Wolfahrth. Der klassische Verjus aus Weintrauben entsteht durch das Auspressen unreifer Trauben und wird immer häufiger als Würzmittel oder Ersatz für Essig verwendet. "Für den Quittenverjus ernten wir die Früchte deutlich früher, damit wir eine gute Säure erhalten." Gut gelaunt schenkt der Obstbauer seinen Besuchern einen Schluck Quittensaft ein und öffnet anschließend eine Flasche Quittensecco zum Verkosten.