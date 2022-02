Von Stefanie Bisping

Der Tag ihrer Thronbesteigung, der 6. Februar, ist für Elizabeth II. seit 70 Jahren ein Tag zwiespältiger Gefühle. Als sie 1952 an diesem Datum vom Baumhaus ihrer Lodge in Kenia hinabstieg, erreichte sie die Nachricht, dass ihr Vater im fernen London im Alter von nur 56 Jahren gestorben und sie, die Fünfundzwanzigjährige, Königin war. Die Commonwealth-Reise wurde abgebrochen und Elizabeth und Philip flogen nach London. Die erste Aufgabe war gleich unerfreulich: das Begräbnis Königs George VI.

Sandringham House. Foto: RXUYDC

Sandringham House: In den folgenden Jahrzehnten verbrachte Elizabeth II. den Tag ihrer Thronbesteigung fast immer auf ihrem Landsitz Sandrigham House in der Grafschaft Norfolk im Osten Englands. Hier war ihr Vater – am 14. Dezember 1895 in York Cottage auf dem selben Anwesen geboren – seinem Lungenkrebsleiden erlegen. Immerhin war George VI. ein glücklicher letzter Tag beschieden, den er in Sandringham bei der Jagd verbrachte, bevor er den Abend in Gesellschaft seiner Frau Elizabeth und der jüngeren Tochter Margaret Rose genoss und in der Nacht entschlief. Zu Weihnachten versammelt die Königin stets ihre Familie hier, die Fotos vom gemeinsamen Kirchgang am ersten Weihnachtstag gehen regelmäßig um die Welt.

Sandringham ist im Gegensatz zur offiziellen Residenz Buckingham Palace und zum tausendjährigen Windsor Castle nicht im Besitz der Krone, sondern privates Eigentum der königlichen Familie. Queen Victoria I. erwarb das Anwesen für ihren ältesten Sohn und Erben, den späteren Edward VII., und seine Frau, Prinzessin Alexandra. Schon in der nächsten Generation war der Brauch, hier Weihnachten zu feiern, in der Familie verankert. Einzig Edwards Erstgeborener David, später Edward VIII., konnte sich nie für Sandringham erwärmen und kam in der kurzen Zeit zwischen Erbe der Krone und seiner Abdankung 1936 nur einmal hierher. Sein jüngerer Bruder Bertie, der ihm als George VI. nachfolgte, musste ihm Sandringham, ebenso wie das Urlaubsdomizil Balmoral in Schottland, abkaufen, bevor der Ex-König mit seiner zweifach geschiedenen Amerikanerin nach Frankreich verschwand.

Heute ist Sandringham wie alle königlichen Residenzen zu bestimmten Zeiten der Öffentlichkeit zugänglich. Hier ist das im Sommer der Fall, wenn die königliche Familie in Schottland weilt. Für die Besucher hat das den Vorteil, dass Gärten und Park sich zu dieser Zeit in üppiger Blüte und saftigem Grün zeigen. Auch eine Zimmerflucht im Parterre kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden und erlaubt mit Bildern, gerahmten Fotos, Erinnerungs- und Möbelstücken mehrerer Monarchen einen Einblick in die Lebensgewohnheiten der Windsors.

Wachablösung vor Windsor Castle. Foto: dpa

Windsor Castle: 39 Monarchen haben das 1000 Jahre alte Windsor Castle bewohnt; die heutige Königin nutzt es als Wochenendhaus. Auch das Osterfest und die Royal Ascot-Woche verbringt sie gerne in der Burg ihrer Vorväter. Mit seinen rund 1000 Zimmern wird das Wort "Haus" der größten bewohnten Burg in England indes kaum gerecht. Für die Königin liegt es günstig in der Nähe ihres Arbeitsorts Londons, zugleich besitzt es mit dem Great Park reichlich Luft und Grün – womöglich einer der Gründe, warum sie und Prinz Philip das gesamte erste Pandemie-Jahr hier verbrachten. Die Staatsgemächer mit dem Saal der Ritter des Hosenbandordens und zahlreichen repräsentativen, mit Gemälden alter Meister und kostbaren Kunstobjekten geschmückten Räumen können Besucher mit Audio-Guide besichtigen. Die zum Anwesen gehörende St. George’s Chapel, zuletzt als Trauungsort der Enkel Prinz Harry und Prinzessin Eugenie sowie als Schauplatz der Trauerfeier für Prinz Philip in den Wohnzimmern der Welt präsent, ist auch Grablege zahlreicher englischer Monarchen. Der notorische Gattinnenverschleißer Heinrich VIII., der glücklose Stuart-Monarch Charles I., der im Bürgerkrieg enthauptet wurde, sowie einige Georges, unter ihnen auch der Vater der Königin, sind hier bestattet.

Die Fassade des Buckingham Palace zur Mall. Foto: Mario Modeto

Buckingham Palace: Ihre offizielle Londoner Residenz öffnete Elizabeth II. erst relativ spät fürs Publikum. Nachdem Windsor Castle im November 1992 durch einen Brand schwer beschädigt wurde, trugen die stark nachgefragten Führungen durch die State Apartments des Buckingham Palace dazu bei, das Geld für die aufwendigen Arbeiten an der Burg zu erwirtschaften. Der Palast wurde nicht als königliche Residenz, nicht einmal als Palast erbaut. 1703 ließ John Sheffield, Duke of Buckingham and Normanby, Buckingham House errichten. 1763 erwarb George III. das Anwesen als Privathaus und zog mit Gattin Charlotte als erster königlicher Bewohner ein. Nach und nach ließ er den Herrensitz in einen Palast verwandeln. Sein Sohn George IV. setzte das Vorhaben fort, als er an Stelle des an geistiger Verwirrung leidenden Vaters Prinzregent war. Doch erst Queen Victoria, die ihr Geburtshaus Kensington Palace verließ, sobald sie 1837 auf den Thron folgte, nutzte Buckingham Palace als offizielle Residenz. Sie ließ den Palast um einen weiteren Flügel ergänzen und gab ihm so sein heutiges Erscheinungsbild.

Besucher und Bewohner Londons sehen zumeist nur die östliche Fassade der Immobilie mit 775 Zimmern, wenn sie den Wachwechsel verfolgen oder bei besonderen Anlässen die Königsfamilie auf dem Balkon bewundern. Das royale Leben spielt sich vor allem im Westflügel ab, wo unter anderem der Music Room, der als womöglich opulentester der insgesamt 19 Staatsgemächer geltende White Drawing Room, der Ballsaal und der Thronsaal liegen. Diese Gemächer können heute im Rahmen von Führungen besichtigt werden – im Sommer, wenn Elizabeth II. sich in Balmoral aufhält.

Schloss Balmoral in Schottland. Foto: Colin Smith.

Balmoral Castle:Queen Victoria – mit 63 Jahren auf dem Thron Vorgängerin Elizabeths II. als am längsten amtierende Königin – verdankt sich auch die Sommerresidenz Balmoral Castle im schottischen Aberdeenshire. Sie und ihr Mann Prinz Albert kauften das Anwesen und bauten ab 1853 ein größeres Haus, das mehr Platz für die Familie mit neun Kindern und entsprechendem Dienstbotenvolumen bot. Für die heutige Königin ist Balmoral ein nicht verhandelbares Refugium – die Sommerwochen in Schottland sind ihr heilig. Wie in Sandringham House schart sie auch hier gerne ihre Familie um sich. Die Gärten des dekorativ an einem Fluss und vor einem Berghang gelegenen Schlösschens mit seinem hübschen Uhrenturm sind deshalb nur von April bis Anfang August zu besichtigen. Vom Haus darf das Publikum nur einen Raum betrachten – den Ballsaal. Die übrigen Räume behalten alle Geheimnisse für sich.

Informationen

Sandringham House: Der Park ist ganzjährig geöffnet, Gärten und Haus öffnen vom 9. April bis Ende September. Der Eintritt in die Gärten kostet 13 Pfund, der Eintritt für Haus und Garten 23 Pfund, Kinder bis zu 17 Jahren haben freien Eintritt. Eine Online-Buchung ist erforderlich. Kontakt unter: sandringhamestate.co.uk

Windsor Castle: Die Burg ist von März bis Oktober donnerstags bis montags von 10 bis 17.15 Uhr geöffnet, im Winter bis 16.15 Uhr. Die St. George’s Chapel ist montags und donnerstags bis samstags geöffnet. Eintritt 26,50 Pfund (samstags 28,50), für Kinder von fünf bis 17 Jahren 14,50 Pfund (samstags 15,50), für junge Leute von 18 bis 24 Jahren 17,50 (18,50). Kontakt: www.rct.uk/visit/windsor-castle

Buckingham Palace: Die State Rooms können vom 22. Juli bis zum 2. Oktober besichtigt werden. Eintritt: 30 Pfund, für Kinder von fünf bis 17 Jahren 16,50 Pfund, für 18- bis 24 Jährige 19,50 Pfund. Eine Online-Buchung ist erforderlich. Kontakt: www.rct.uk/visit/buckingham-palace

Balmoral Castle: In diesem Jahr sind Gärten und Ballsaal vom 1. April bis 2. August täglich von 10 bis 17 Uhr für Besucher zugänglich. Eintritt: 23,50 Pfund, für Kinder 14,50. Eine Online-Buchung wird empfohlen. Kontakt: www.balmoralcastle.com

