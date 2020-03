Von Philipp Laage

Viele Pauschalurlauber sind derzeit verunsichert: Wird ihre geplante Reise im Mai oder Juni angesichts der Corona-Pandemie noch stattfinden können?

Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt derzeit bis Ende April. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Veranstalter ihre Reisen abgesagt – das Geld bekommen die Gäste in diesem Fall zurück. Bei Reisen im Zeitraum danach müssen Pauschalurlauber abwägen.

Wer nun storniert, weil er glaubt, dass sich die Krise bis Ende April nicht erledigt haben wird, läuft Gefahr, auf den Stornierungskosten sitzen zu bleiben, wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt. Denn möglicherweise ist der Urlaub in einigen Wochen doch wieder möglich. "Wir raten daher zu einer individuellen Abwägung der Vor- und Nachteile einer Stornierung", lautet die Empfehlung.

Wer weiterhin verreisen möchte, könne zwar zunächst abwarten. Dann dürften Urlauber aber im Zweifel erst sehr kurzfristig erfahren, ob ihre Reise tatsächlich stattfindet oder nicht. Wer seine Reise wegen der Corona-Pandemie dagegen gar nicht mehr antreten möchte, aber nun einfach abwartet ohne zu stornieren, der läuft Gefahr, dass sich die Stornoentgelte für ihn erhöhen – falls zum Reisezeitpunkt dann eben doch keine unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände mehr vorliegen. Nur diese würden wiederum zum kostenlosen Rücktritt vom Reisevertrag berechtigen.

"Wir raten dazu, zunächst Kontakt zum Reiseunternehmen aufzunehmen, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen", heißt es bei der Verbraucherzentrale. Rechtlich gilt aktuell: Hat der Veranstalter eine für Mai oder später anstehende Reise noch nicht storniert, besteht die Pflicht, vereinbarte Restzahlungen termingerecht zu leisten. Die großen Veranstalter zeigen sich den Urlaubern teilweise kulanter als sonst.

> Tui: Beim Marktführer ruht das Reiseprogramm bis zum 30. April. Urlaub in dieser Zeit fällt aus. Damit die Gäste bei Tui bleiben, bietet der Veranstalter einen "Bonus" in Höhe von 100 Euro pro Person bei Buchung einer neuen Reise. Das Angebot gilt laut Anbieter für den Reisezeitraum 1. Mai 2020 bis 30. April 2021. Wer jetzt eine Reise für Mai oder später bucht, kann diese bis zum 30. April kostenlos wieder stornieren oder umbuchen, also solange die Reisewarnung gilt.

> DER Touristik: Alle Reisen bis 30. April sind auch hier abgesagt. Denjenigen Kunden, die Urlaube mit einem Beginn im Mai geplant haben, bietet der Veranstalter eine kostenlose Umbuchung an, die spätestens zehn Tage vor Abreise erfolgen muss.

> FTI: Der Veranstalter aus München hat alle Reisen bis 19. April storniert. Für Urlaube mit einem Starttermin zwischen 20. April und 30. Juni bietet FTI kostenlose Umbuchungen auf einen späteren Zeitraum an.

Die Umbuchung müsse zehn Tage vor Abreise, und der späteste neue Rückreisetermin muss hier der 31. Oktober 2020 sein.

> Alltours: Der Veranstalter aus Düsseldorf hat alle Reisen bis einschließlich 30. April storniert. Wer eine Reise im Mai gebucht hat, muss erst einmal abwarten, ob dann noch für das gebuchte Urlaubsland eine Einreisesperre oder Ähnliches besteht.

> Schauinsland Reisen: Reisen können auch über den April hinaus vorerst kostenlos umgebucht werden. Das neue Abreisedatum darf laut Veranstalter um bis zu 98 Tage vom ursprünglichen Datum abweichen.