In den Seen der Atacama tummeln sich Flamingos. Foto: Getty

Von Martina Katz

Lolli trottet auf die Schlange wartender Lastwagen zu. Neben der vordersten Fahrerkanzel reckt das Lama seinen langen Hals in die Luft und starrt mit den dunklen Knopfaugen durch das Seitenfenster. José, der Fahrer, kurbelt die Scheibe runter und steckt dem schneeweißen Tier einen Keks zu. "Lolli ist im Parque Nacional Lauca bekannt wie ein bunter Hund", schwärmt der Trucker, der den Park auf seinem Weg zwischen Bolivien und der chilenischen Küste regelmäßig durchfährt. Die Lamadame zieht den Kopf wieder ein, schüttelt sich, dann marschiert sie zum nächsten Laster.

Der Lauca-Nationalpark ist das nördlichste Naturschutzgebiet Chiles. Hier, in 4000 Metern Höhe auf dem Altiplano, dem nach Tibet höchsten Plateau der Welt, grasen Lamas, Alpakas und Vicunjas am Rande gleißender Salzseen. Weite Steppen und Sandwüsten breiten sich in den schönsten Brauntönen aus.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: mit KLM/Air France ab Frankfurt über Paris nach Santiago de Chile (ab 448 Euro, ww.klm.com). Klima: Der Norden Chiles ist mit milden 15-25 Grad Celsius das ganze Jahr über ein geeignetes Reiseziel. Regen gibt es kaum. In der Atacamawüste [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: mit KLM/Air France ab Frankfurt über Paris nach Santiago de Chile (ab 448 Euro, ww.klm.com). Klima: Der Norden Chiles ist mit milden 15-25 Grad Celsius das ganze Jahr über ein geeignetes Reiseziel. Regen gibt es kaum. In der Atacamawüste kann es tagsüber 30 Grad warm werden, in Putre sind Minusgrade in der Nacht möglich. Am Meer bringt der Humboldt-Strom oftmals kaltes Wasser und Küstennebel. Pauschal reisen: Wikinger Reisen hat eine 17-tägige Trekkingreise u.a. durch den Norden Chiles im Programm (ab 4575 Euro, Tel. 02331/904741, www.wikinger-reisen.de). Studiosus bietet eine 18-tägige Studienreise nach Chile (ab 5930 Euro, www.studiosus.com). Gebeco bietet eine Norden Chiles im Rahmen einer 15-Tage Erlebnisreise kennen (ab 4245 Euro, Tel. 0431/5446748, www.gebeco.de). Übernachten: In Putre hat das Hotel Q’antati hübsche Zimmer und einen tollen Aufenthaltsraum mit großem Kamin (ab 50 Euro, www.hotelqantati.blogspot.de). Das Avantgarde-Hotel NOI Casa Atacama hat die exklusiven Zimmer mit Terrasse um einen Pool angelegt (ab 226 Euro, www.casaatacama.cl). Moderne Zimmer und einen schönen Ausblick auf die Playa Cavancha in Iquique hat das Hotel Terrado Suites (DZ ab 142 Euro, www.terrado.cl). Für ruhige Tage am Meer eignet sich das Marea Alta in Punta Choros mit seinen schönen Holzcabañas (ab 67 Euro, www.marealta.info). Allgemeine Auskünfte: www.chile.travel

Scheue Viscachas, Verwandte der Chinchillas, blicken aus ihren Verstecken hinter Felsen, straußenähnliche Nandus schreiten durch die Stille. Ab und zu glitzert eine azurblaue Lagune in der Sonne, umwachsen von einem Meer goldener Grasbüschel. Dahinter ragen die Vulkane Parinacota und der rauchende Guallatiri über 6000 Meter in den Himmel. Kaum Menschen, kein Auto. Nur manchmal schaut ein Dorf der Aymara-Indianer mit weiß getünchten Häusern und ebensolchen Kirchen hervor.

Schon vor 30 Jahren machte die Unesco diese abgeschiedene landschaftliche Schönheit zum Biosphärenreservat, gemeinsam mit dem angrenzenden Nationalpark Las Vicunas und dem Salzsee Salar de Surire, der bei Sonnenuntergang rosa erstrahlt. Gegenüber am Pazifik wacht ein lebendiger Küstenstreifen: die Hafenstadt Arica im Norden, Anleger für Kreuzfahrtschiffe, der beliebte Touristenort La Serena im Süden, dazwischen gemütliche Fischerdörfer und weite weiße Sandstrände. Das lockt Urlauber an, genauso wie die endlosen Wüsten. Sie dehnen sich überall zwischen dem Gebirge und der Küste aus. Wohin man schaut, kein Baum, kein Strauch, nur Sand, Stein, Steppe, manchmal ein Kaktus und die Panamericana, die scheinbar schnurgerade durch die Einsamkeit führt.

Als eines der trockensten Wüstengebiete der Erde erstreckt sich die Atacama über 140.000 Quadratkilometer und ist damit größer als England. Mittendrin: der Salar de Atacama. Chiles mächtiger Salzsee sieht aus wie ein aufgeplatztes Eisfeld. Kilometerweit drücken sich handdicke Salzfladen gegenseitig aus der Horizontalen.

Urlauber reisen aus der Oase San Pedro de Atacama an. Die kleine Wildweststadt ist das touristische Zentrum Chiles größter Wüstenlandschaft. Morgens, wenn die Luft noch klar ist und die Türen der Lehmziegelhäuser verschlossen sind, spielen Hunde in den sandigen Gassen, schlendern zwei, drei Atacameno-Indianer über die Plaza mit den haushohen Pfefferbäumen und der erdfarbenen kleinen Kirche aus dem Jahr 1744 - ein friedvolles Idyll. So muss es gewesen sein, als im 19. Jahrhundert die Handelskarawanen hier durchzogen, von den Hafenstädten zu den Wüstenminen. Am späten Vormittag, wenn die Sonne die staubigen Gassen erwärmt, erwacht der Wüstenort langsam: Restaurants stellen ihre Stühle auf die Plaza, Touranbieter ihre Werbetafeln in den Staub, Tagesgäste hüllen die Gassen in bunte Farben.

Sie planen den Besuch der Tres Marias, der drei Jungfrauen im Nationalpark Los Flamencos, die vor einer Million Jahren aus Salz, Lehm, Quarz entstanden sind und heute wie eine Skulptur aus der platten Weite herausragen. Oder sie wollen die riesige Sanddüne im Valle de la Luna sehen, von deren Kamm man hinunter auf das trockene Mondtal, einen ehemaligen See, blickt. "Die Salz- und Felsformationen, die die Natur geschaffen hat, sind wunderschön. Ich habe meine Frau schon während der Hochzeitsreise hierhergebracht", erzählt Christian aus Santiago stolz. "Wenn die Sonne das Tal in rote und goldene Farben taucht, fehlen einem einfach die Worte", ergänzt seine Frau Paola.

Am nächsten Morgen um sechs Uhr stehen die beiden mit Mütze und Mantel auf 4300 Metern Höhe, zwei Autostunden nördlich von San Pedro. Sie gehören zu den ersten Besuchern der El Tatio Geysire. Bei Tagesanbruch brodeln heiße Quellen, speien Geysire und Fumarolen meterhohe, über 80 Grad heiße Dampffontänen in die Luft - ein spektakuläres Naturschauspiel. Die geschäftstüchtigen Chilenen haben schon vor Jahren versucht, hier Energie zu gewinnen. Zum Glück der Anwohner blieb der finanzielle Erfolg aus, und das Projekt scheiterte. So kommen weiterhin Touristen und sichern die Lebensgrundlage vieler Fremdenführer. Diese braucht man in Iquique nicht. Die schöne Küstenstadt ganz im Norden versteckt sich zwischen einer bombastischen Düne, dem Cerro Dragón, dem Meer und den Kordilleren. Täglich strömen zahlreiche Sonnenanbeter mit Sonnenschirm, Fahrrad und Kinderwagen an die palmengesäumte Playa Cavancha. Manchmal schwebt ein Gleitschirmflieger am Himmel, rauschen Surfer über die Wellen.

800 Kilometer weiter südlich wäre das ein Unding. Am Meeresnationalpark "Pingüino de Humboldt" schwimmen Delfine mit Fischerbooten um die Wette. In eiskaltem Wasser. Auf Felseninseln watscheln Pelikane neben Kormoranen, brüten Hunderte von Humboldtpinguinen. "Früher haben wir uns mit Peru um die Vogelkolonien gestritten. Jeder wollte sie auf sein Territorium locken, denn die Fäkalien der Vögel waren als Dünger ein Vermögen wert", erklärt Bootsführer Gustavo, lacht und manövriert seinen Kahn mit zwanzig Urlaubern möglichst nah durch die peitschenden Wellen. Die Passagiere jubeln. Die Vögel nehmen es gelassen, obwohl seit Jahren kein Mensch ihre Insel betreten hat. Man überlässt den Tieren ein weiteres Stück wilder Natur in Chiles atemberaubendem Norden.