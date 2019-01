Von Christian Schreiber

Carezza. Die Piste ist grandios präpariert, der Schnee griffig, die Abfahrten bis ins Tal perfekt in Schuss. Dabei ist Frau Holle immer recht geizig mit dem Südtiroler Eggental. Aber egal, wie schlecht die natürlichen Bedingungen auch sein mögen - Carezza Ski mit 14 Liften und 40 Pistenkilometern öffnet trotzdem jedes Jahr Anfang Dezember.

"Ohne technischen Schnee wäre kein Skigebiet mehr in Betrieb", sagt Georg Eisath, Präsident von Carezza Ski. Er hat ein ausgeklügeltes System zur Pistenbeschneiung entwickelt, das selbst im niederschlagsarmen und sonnenverwöhnten Südtirol vier Monate Skivergnügen garantiert. Und so nebenher hat er es geschafft, den Energieverbrauch um 20 Prozent zu senken und die Umwelt zu entlasten.

An dieser Stelle muss man vorweg schicken, dass Skifahren gewiss kein klimafreundlicher Sport mehr wird. Zu hoch sind Landverbrauch und Wasser-, und Energiebedarf für Kunstschnee und Lifte. Aber der Ansatz von Eisath ist geradezu revolutionär für eine Branche, die mit dem Totschlag-Argument "ohne Pisten kein Tourismus, keine Einnahmen, keine Arbeitsplätze" Gegner in jedem Alpental zum Verstummen bringt.

Also auf zur Rundfahrt durch das laut Eigenwerbung klimafreundlichste Skigebiet der Alpen. Georg Eisath ist dabei, um zu erklären, wie Carezza Ski tickt. Um 9 Uhr morgens schwingt er zum 2er-Sessellift, der allerdings steht. Erst als Ei᠆sath die Schranke passiert, springt er an. In der Nebensaison ist "König Laurin" ein Standby-Lift - zumindest vormittags, weil er und die beiden Pisten, die man mit ihm erreicht, komplett im Schatten liegen. "Warum sollen wir den leer laufen lassen?", fragt Eisath.

Bei der anschließenden Abfahrt stoppt der Ski-Präsident an einer der ersten Schneekanonen der Firma Technoalpin, die er zusammen mit einem Partner einst gegründet hat. Mittlerweile ist er aber ausgestiegen. "Wir haben in ein dichtes Netz an Schneeerzeugern investiert. Die hohen Ausgaben zahlen sich bald aus."

Als Eisath sich intensiv mit den Klimadaten seiner Heimat befasste, fiel ihm auf, dass jedes Jahr im November eine längere Periode mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt verzeichnet war. "Das Kältefenster betrug verlässlich um die 80 Stunden am Stück." Also rüstete er seinen Park auf 200 Schneekanonen und -lanzen auf, sodass er innerhalb dieser Zeit das Skigebiet komplett beschneien kann.

Es macht nach Aussage von Eisath nämlich einen großen Unterschied, ob man bei minus drei Grad oder minus acht Grad startet. Eine Kanone hat stets denselben Energiebedarf, bei den tieferen Temperaturen ist der Wasserdurchsatz und damit die produzierte Schneemenge aber doppelt so hoch. Also 50 Prozent Energie gespart. Ein Kubikmeter koste unter diesen Voraussetzungen einen statt zwei Euro. Das bringt mehrere hunderttausend Euro pro Saison. Eisath hat auch exakt ermittelt, wie hoch die Schneemenge pro Quadratmeter sein muss, damit er über den Winter kommt. 30 Zentimeter muss er im November hinlegen, dieselbe Menge nochmal in der zweiten Saisonhälfte. "Naturschnee beziehe ich in meine Berechnungen nicht ein." Er sieht das, was vom Himmel kommt, nur noch als Tropfen auf den heißen Stein.

Beim vormittäglichen Kaffeestopp, der für jeden Italiener verpflichtend erscheint, weil sich die Pisten um 10 Uhr richtiggehend leeren, steigt Eisath noch tiefer in die Materie ein. Er hat alles auf den Prüfstand gestellt, um Energie zu sparen: Die Fahrer der Pistenraupen bekamen eine Spritsparschulung. Eisath checkte ihre Routen und änderte die Pläne, damit es ja keine unnötigen Wege mehr gibt. Die Pisten haben keine Ausbuchtungen mehr, sodass die Bullys weniger Weg zurücklegen müssen. "In die Bäuche schwingt sowieso kein Skifahrer rein. 95 Prozent fahren in der Mitte." Die Pistenbully-Fahrer können jetzt jeden Tag eine Stunde früher Feierabend machen, zudem fiel der Dieselverbrauch um bis zu 25 Prozent. "Es gibt einen richtigen Wettstreit unter den Mitarbeitern, wer am sparsamsten unterwegs ist."

Noch vor der Mittagspause kann man sich auch als Neuling im Skigebiet ganz gut orientieren. Es ist unterteilt in drei Sektionen, die man mit Querungsliften erreicht. Die langen und steilen Abfahrten beginnen direkt unter den massigen Felsen von Latemar und Rosengarten. Der letztgenannte Gebirgsstock zählt dank eines besonderen Schauspiels in den Abendstunden zu den bekanntesten in den Dolomiten: Die untergehende Sonne wirft ein grandioses rotes Licht auf die nach Westen geneigten Steinwände. Ein großes Plus von Carezza ist die Südwest-Ausrichtung, die dem Skifahrer immer irgendwo warme Strahlen beschert. Die PR-Abteilung wirbt denn auch mit dem Prädikat "sonnigstes Skigebiet Südtirols".

Interessanterweise bereitet das Georg Eisath keine Bauchschmerzen. Kunstschnee habe eine viel höhere Dichte als sein natürlicher Bruder. Bis zum Saisonende anfang April fresse die Sonne nichts weg. "Der Schnee verschwindet nicht, er wird nur von den Skifahrern verschoben." Auch darüber hat sich Eisath Gedanken gemacht. Schließlich will er eine "punktuelle Nachbeschneiung" so gut wie möglich vermeiden. Weil Wasserpumpen selbst für eine Schneekanone auf vollen Touren laufen müssten, ist die Produktion extrem teuer.

Also hat Eisath seine Pistenbullys mit Radar ausgestattet, um die Schneetiefen zu messen. "Dann holen wir dort was, wo mehr liegt, und füllen die Löcher auf."

In Eisaths Kopf stecken viele Ideen. Aber manchmal mache ihm die Politik einen Strich durch die Rechnung: Weil man ihm den auch in Italien üblichen Ökostrom-Zuschuss verwehrt habe, rückte er wieder davon ab, den großen Speichersee mit Solarpanelen zur Energieproduktion abzudecken. Auch ein mit Nachtstrom betriebenes Wasser-Pumpwerk scheiterte.

Am meisten geärgert hat sich der Ski-Präsident aber darüber, dass er die Zubringerbahn vom Fassatal zum Karerpass nicht bauen durfte, obwohl die Idee schon in der ersten Planungsphase mit einem Preis bedacht wurde. Er wollte die Passstraße entlasten, die als meist befahrene in Südtirol gilt. Eisath gibt aber auch zu, dass er all die Maßnahmen nicht nur aus Liebe zur Natur umsetzt. "Ich muss natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen prüfen, wo ich einsparen kann." Solange die Ökonomie auch der Ökologie hilft, ist ihm bestimmt niemand böse.