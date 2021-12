Von Simone F. Lucas

Nein, Fischstäbchen gibt’s hier nicht, obwohl die mundgerechten Fischstücke in Bremerhaven in Mengen produziert werden und gar als das "Gold der Stadt" gelten. Elf Millionen Fischstäbchen laufen pro Tag in der 100000-Einwohner-Stadt vom Band – aneinandergereiht würden sie die Strecke Bremerhaven-Zugspitze ergeben. Aber im Seefischkochstudio im "Schaufenster Fischereihafen" geht es um etwas anderes – darum, wie man Fisch am besten zubereitet.

Hintergrund Wer jetzt Lust auf Fisch bekommen hat und noch etwas Spezielles für die Festtage sucht, kann sich am Matjessalat (ohne Nutella!) versuchen: Zutaten: 200 g Matjesfilets, 2 kleine rote Bete, je ein 1 Paprika gelb und rot, 2 Tomaten, 1/2 Salatgurke, 1 rote Zwiebel, 2 EL Schmand, 1 TL Pflaumenmus, Johannisbeergelee oder [+] Lesen Sie mehr Wer jetzt Lust auf Fisch bekommen hat und noch etwas Spezielles für die Festtage sucht, kann sich am Matjessalat (ohne Nutella!) versuchen: Zutaten: 200 g Matjesfilets, 2 kleine rote Bete, je ein 1 Paprika gelb und rot, 2 Tomaten, 1/2 Salatgurke, 1 rote Zwiebel, 2 EL Schmand, 1 TL Pflaumenmus, Johannisbeergelee oder Preiselbeermarmelade (das "Süße") Zubereitung: Die Filets aus dem Öl nehmen, mit einem Küchenpapier trocken tupfen und klein schneiden. Rote Bete waschen, gar kochen und mit Eiswasser abschrecken. Man kann auch fertig gekochte Rote Bete nehmen. Das Gemüse schälen und würfeln. Paprika und rote Zwiebel putzen und in Würfel schneiden. Gurke und Tomaten waschen, halbieren, Kerngehäuse entfernen und ebenfalls würfeln. Dann alle Zutaten vorsichtig miteinander vermengen und nach Belieben mit Kräutern oder einem Apfel verfeinern. Guten Appetit! Weitere Infos: Seefischkochstudio, Am Schaufenster 6, 27572 Bremerhaven,www.seefischkochstudio.de: Die einstündige Kochshow kostet inklusive Büfett ab 29 Euro pro Person.

Seit 1927 existiert das Kochstudio. "Damals sollten hier die Damen lernen, ihre Gatten zu bekochen", erzählt Küchenmeister und Fischsommelier Ralf Harms. Er und seine Kollegen fühlen sich als "Fischbotschafter", wenn sie Hobbyköchen, Reisegruppen oder Schulkindern die gesunde Fischküche näherbringen. Sous-Chef Sebastian Uecker ist ein junger Kerl mit Bärtchen, der mit seiner guten Laune gleich alle ansteckt. Und schon gibt’s die erste Lektion zur Gattung Kabeljau, zu der magere Fische wie der Dorsch oder auch der Schellfisch gehören. Auch, dass Forellen und Saiblinge zur Gattung der Salmoniden, also den Lachsen, zählen, macht er beiläufig klar. Und dass es eigentlich keine Lachsforelle gibt ("das sind nur große Forellen, die mit Carotin-Zusatz gefüttert werden").

Das Raunen im bunt gemischten Publikum verstärkt sich, als Uecker erzählt, dass die Kabeljauköpfe meist nach Portugal und Spanien gehen, weil dort die Zunge als Leckerbissen gilt. Dann geht’s ans Filetieren. "Handfilet" sei das "Nonplusultra", sagt der Koch, während er gekonnt Filets aus dem Kabeljau schält. Doch das sei eine Kunst für sich. Ein guter Filetierer könne 150 Kilogramm Fisch in der Stunde filetieren. Amateuren allerdings rät Uecker ab: "Ich gebe Ihnen einen Tipp: Kaufen Sie Filets."

Dass er die Fische so locker filetiert, liegt natürlich auch an seiner langen Erfahrung. Mit 16 hat er mit der Ausbildung begonnen, jetzt ist er 32. Und dass er immer Handschuhe trägt, liegt nicht nur an den Hygieneanforderungen. "Frauen stehen nicht so auf Fischhände," sagt er und erntet ein paar Lacher. Die 40 Männer und Frauen im Publikum hat er gut im Griff und führt sie souverän durch seine Koch-Show.

Hier mal ein Witzchen, da mal ein Tipp – etwa zur Frische der Fische, die man am besten erkennt, wenn man leicht auf die Haut drückt und die Delle sofort zurückgeht. "Wenn der Fisch die Gräten und die Schuppen von alleine wegschmeißt, sollte man ihn lieber nicht mehr essen", kalauert der Fischkoch. Aber: Ein Fisch sollte schon nach Fisch riechen dürfen.

Eine Stunde hat er Zeit, um seinem Publikum die Vorteile von Fisch zu erklären und ihnen ein paar Rezepte vorzukochen. Da ist präzises Zeitmanagement nötig. Jeder Handgriff muss sitzen, jedes Späßchen auch. "Ich hab’ nix gegen Männer", verrät er, während er einen Matjessalat anrichtet, "aber die sind beim Kochen immer etwas komisch". Nutella jedenfalls sei für den Fischsalat nicht brauchbar, auch wenn er dazu rate, "etwas Süßes" zuzugeben. Das habe ein Gast wohl falsch verstanden.

Das Fischereihafen Seefisch-Kochstudio. Foto: srt

Ansonsten ist der "Fischbotschafter" im Seefischkochstudio eher ein Purist. An den Fisch lässt er nur Salz und Zitronenpfeffer. Und für die Beilagen sollte jeder und jede das verwenden, was der Markt hergibt. Zum Fischcurry etwa Paprika, Broccoli, Zwiebeln, Cocktail-Tomaten, als Gewürze Koriander, Knoblauch, Curry - und natürlich Kokosmilch. Während Sebastian noch über die Zutaten fachsimpelt, brät der in Fischstäbchengröße geschnittene Lachs im eigenen Saft auf Backpapier in der Pfanne. Vorsicht sei beim Wenden von Nöten, warnt der Koch: "Vom Drehen geht der Fisch kaputt."

Am Ende hat er in kürzester Zeit vier Fischgerichte gezaubert, ohne seinen Redefluss auch nur eine Minute zu unterbrechen. Die Gäste danken es ihm mit freundlichem Applaus. Denn jetzt geht’s ans Eingemachte, das heißt ans Gekochte. Das im Preis inbegriffene Fischbuffet ist gut bestückt. Entsprechend füllen sich die Teller, angeregtes Geplauder füllt den Raum. Und das Rezeptbüchlein nehmen alle mit – auch wenn Sebastian Uecker gesagt hat, man brauche kein Rezept, um gut zu kochen. Wichtig seien die frischen Produkte. Aber sicher ist sicher.