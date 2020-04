Weiße, moderne Architektur – und ein Grundriss, der an ein Flugzeug erinnert: Brasilia ist nicht nur Hauptstadt von Brasilein, sondern am 21. April vor allem eins: Geburtstagsstadt. 60 Jahre alt und damit gemessen an anderen Städten vergleichsweise jugendlich. Doch erste Forderungen nach einer neutralen, föderalen Hauptstadt hatte es bereits 1891 gegeben, die sogar in der Verfassung festgeschrieben wurden. Durch die Lage nahe dem geografischen Zentrum Brasiliens sollte die Infrastruktur im Binnenland gefördert werden. 1922 fand die Grundsteinlegung in der Nähe der Stadt Planaltina statt, aber erst Präsident Juscelino Kubitschek, ein Enkel tschechischer Einwanderer, trieb 1955 den Bau der neuen Planhauptstadt als Symbol der aufstrebenden Wirtschaftsmacht Brasilien voran.

Hintergrund Die frühere portugiesische Kolonie Brasilien erlangte bereits 1822 ihre Unabhängigkeit. Das Land ist flächen- und bevölkerungsmäßig der fünftgrößte Staat der Erde, hat 209 Millionen Einwohner und nimmt mit gut 8,5 Millionen Quadratkilometern fast die Hälfte des südamerikanischen Kontinents ein (47 Prozent). Samba, Karneval und Fußball prägen das Selbstverständnis Brasiliens. Mit der [+] Lesen Sie mehr Die frühere portugiesische Kolonie Brasilien erlangte bereits 1822 ihre Unabhängigkeit. Das Land ist flächen- und bevölkerungsmäßig der fünftgrößte Staat der Erde, hat 209 Millionen Einwohner und nimmt mit gut 8,5 Millionen Quadratkilometern fast die Hälfte des südamerikanischen Kontinents ein (47 Prozent). Samba, Karneval und Fußball prägen das Selbstverständnis Brasiliens. Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und den Olympischen Sommerspielen 2016 fanden dort in den letzten Jahren zwei sportliche Großereignisse statt.

Brasilia ist nach São Paulo, Rio de Janeiro und Salvador die viertgrößte Stadt des Landes. Sie liegt im "Distrito Federal", hier leben etwa 2,8 Millionen Menschen. Der Bundesdistrikt inmitten des Bundesstaates Goiás ist die am dichtesten bevölkerte Region Brasiliens. Außerdem glaubten die führenden Volksvertreter, eine Stadt im Landesinneren könne besser gegen Angriffe geschützt werden als die Küstenstadt Rio.

Costa und Niemeyer hatten mit ihrem Leitplan ohne Rücksicht auf bestehende Stadtstrukturen absolute gestalterische Freiheit. Als Grundriss wählten sie die Form eines Kreuzes, mit einer gebogenen Achse als Anpassung an landschaftliche Gegebenheiten. Weil Brasilia von oben aussieht wie ein Flugzeug, wird die Kernstadt auch "Plano Piloto" genannt. An der Längsachse reihen sich Staatsgebäude und Monumente auf, an der Querachse befinden sich Wohngebiete und Geschäftsviertel. Am Schnittpunkt des Kreuzes liegt mit dem 700 Meter langen Busbahnhof das Herz der Metropole.

Niemeyer entwarf alle öffentlichen Gebäude wie den "Praça dos Três Poderes" (Platz der drei Gewalten) mit dem "Palácio da Alvorada" (Präsidentenpalast), "Congresso Nacional" (Nationalkongress) und dem "Palácio da Justiça" (Oberster Gerichtshof) sowie die Ministerien mit ungeahnter Freizügigkeit und unkonventioneller Formgebung. Die weißen Gebäude auf dunklem Untergrund scheinen über dem Boden zu schweben. Sein Meisterstück ist jedoch die "Catedral Metropolitana" , betenden Händen nachempfunden, die sich gen Himmel richten. Durch Glas fällt diffuses Licht ins kreisrunde Kirchenschiff. Der "Palácio do Itamarati" beherbergt das Außenministerium und verfügt über transparente Wände, die direkt aus einem sie umgebenden Wassergarten aufzusteigen scheinen.

Die Skyline von Brasilia. Foto: Getty

Niemeyer, der bis ins hohe Alter als Architekt arbeitete und 2012 mit 104 Jahren verstarb, hatte sich zuvor bereits durch seine Mitarbeit bei Le Corbusier am Entwurf des UN-Hauptquartiers in New York einen Namen gemacht. 1957 schuf er im Berliner Hansaviertel das Interbau-Wohnhochhaus. Mit den von ihm konzipierten Gebäuden in Brasila festigte er neben Frank Lloyd Wright (u.a. Guggenheim Museum) seinen Ruf als Wegbereiter der modernen Architektur. Kein Wunder, dass Brasilia 1987 von der Unesco in den Stand eines "Weltkulturdenkmals der Menschheit" erhoben wurde und 2008 den Titel "Kulturhauptstadt Amerikas" verliehen bekam.

Trotz dieser stadtplanerischen Glanzleistungen hat sich die Begeisterung über das Gesamtkonzept der Hauptstadt gelegt. Brasilia bleibt weit entfernt vom pulsierenden Leben der brasilianischen Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro mit ihren 11,3 bzw. 6,5 Millionen Einwohnern. Die Kernstadt hat nur rund 200.000 Bewohner und ist eine Verwaltungshochburg. Schon 1960 musste sich Kubitschek mit einer 100prozentigen Gehaltserhöhung spendabel zeigen, um Beamte nach Braslia zu locken. Noch heute lebt hier vor allem die Mittel- und Oberschicht.

Architekt Oscar Niemeyer. Foto: Bibliothèque nationale de France

Die Lebensqualität ist in Brasilia zwar höher als in anderen Städten des Landes, dennoch zeigt das ehemalige Symbol des Fortschritts Verfallserscheinungen. Für die Arbeiter, die in 15 Stunden-Schichten den zügigen Aufbau der Kapitale bewerkstelligten, war kein Platz vorgesehen. Eigentlich hätten Arm und Reich nebeneinander leben sollen, aber Busfahrer, Sekretärinnen oder Hausmädchen konnten sich die teuren Apartments innerhalb der "Plano Piloto" nicht leisten. Ihnen blieb nur billiger Wohnraum außerhalb der Kernstadt.

Heute wohnen geschätzte 1,5 Millionen Menschen in einer der 29 heruntergekommenen Satellitenstädte, bedroht von Arbeitslosigkeit und zunehmender Kriminalität. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen gehört Brasilia zu den Städten mit der größten sozialen Ungleichheit. Sogar die Mordstatistik in Brasilien führt die Hauptstadt vor den als gefährlich geltenden Rio de Janeiro und São Paulo an. Auf 100.000 Einwohner kommen im Distrito Federal pro Jahr mehr als 30 Morde, in Deutschland ist es weniger als einer. Der Stadt selber fehlen soziokulturelle Einrichtungen, die großen Autostraßen lassen für Fußgänger nur wenig Raum.

Schon beim Neubau wurde Kritik laut, Präsident Kubitschek wolle mit der architektonisch gewagten und aufwändigen "in Beton gegossenen Retorte" mitten im Urwald nur von sozialen und wirtschaftlichen Missständen des Landes ablenken. Niemeyer musste sich zudem vorwerfen lassen, als bekennender Kommunist ohne Skrupel Projekte für Kapitalisten und Militärs zu realisieren.

Kathedrale Brasilia

1962 wurde die Universität Brasília eröffnet, kurz darauf die Kathedrale eingeweiht. 1964 übernahmen Armeeangehörige die Macht in Brasilien, oppsitionelle Politiker, Gewerkschaftler, Führer katholischer und kommunistischer Organisationen wurden interniert. Erst nach 21 Jahren Militärdiktatur fand Brasilien zu demokratischen Strukturen zurück. Auch Niemeyer musste flüchten und ging 1966 nach Frankreich. Seine Gebäude sah er aber nicht politisch, für ihn standen rein ästhetische Gesichtspunkte im Vordergrund: "Ich glaube nicht an eine demokratische oder faschistische Architektur; ich will Räume schaffen.” Dabei wurde Beton zu seinem Baumaterial, weil nur aus Beton jene großen Bögen und abstrakten geometrischen Formen herzustellen sind, wie er sie für notwendig hielt. Costa ergänzte 1968: "In Brasilia ist alles monumental, einfach, grandios, asketisch in der Reinheit seiner Formen, die auf das Nötigste reduziert wurden."

Kritiker bleiben skeptisch. Statt eines Symbols der Macht mit lebendiger Struktur ist Brasilia für sie nur ein großes Museum für moderne Architektur.