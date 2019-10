Von Stephan Brünjes

Man nehme: eine resolute Köchin, die plüschige Wohnung ihrer Mutter, zwei Eier und einen Mehlhaufen - schon geht’s los. Mehl und Eier zu Teig vermanschen und dann kneten, walken, rollen - minutenlang. Diese Teig-Massage muss Köchin Luisa Mambelli erst einmal in Gang bringen, zu Beginn ihres Kurses, dann bleibt genug Zeit für Vorstellungsrunden. Mit dabei: fünf Teilnehmer aus Deutschland. Danach gibt es die Menüfolge - heute machen wir Tortelloni, gefolgt von Tagliatelle.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Lufthansa fliegt z.B. von Frankfurt und München nonstop nach Bologna. Übernachtung: Die Casa Miramonte liegt wenige Minuten von der zentralen Piazza Maggiore entfernt, die Zimmer sind in unterschiedlichen Farben designt - von Elfenbein über Rosé bis Grün. Via Miramonte 11. DZ/F ab 117 Euro. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Lufthansa fliegt z.B. von Frankfurt und München nonstop nach Bologna. Übernachtung: Die Casa Miramonte liegt wenige Minuten von der zentralen Piazza Maggiore entfernt, die Zimmer sind in unterschiedlichen Farben designt - von Elfenbein über Rosé bis Grün. Via Miramonte 11. DZ/F ab 117 Euro. www.miramonte-bologna.it. Das Dreisterne-Hotel Regina ist eine preisgünstige Unterkunft in günstiger Lage, Parkhaus direkt nebenan, das lebhafte Universitätsviertel und die Shoppingmeile Via Indipendenza auch. DZ/F ab ca. 95 Euro, www.zanhotelreginabologna.com. Essen: Das Ristorante "Il Voltone" an der Piazza Re Enzo, 1 ist ideal für einen kleinen Snack, man sitzt gemütlich im Schatten unter einem Gewölbe. Allgemeine Auskünfte: Zu Bologna bei Bologna Welcome, Piazza Maggiore 6, www.bolognawelcome.com. Zu den Kochkursen unter www.cesarine.it. Ein Kurs mit Essen kostet ab 120 Euro.

Die 57-Jährige beobachtet ihre Pasta-Praktikanten durch eine helle, große Brille, die ihre flinken, wachen Augen lupenartig vergrößert. "Va bene!" und "brava" ruft sie lobend über den Tisch im kleinen Esszimmer oder korrigierend schon mal "troppo", zu viel, wenn Rolf aus Kassel es mit dem Mehl übertrieben hat. Lässig mit Espressotasse in ihrer Coachingzone stehend, knetet Luisa ihren Teigklumpen einhändig zu gleichmäßiger, elastischer Masse, während wir beidhändig-ungelenk faustgroße, lehmige Klopse fabrizieren.

Aber genau darum sind wir ja hier, um zu lernen, wie’s richtig geht. "Homefood" heißt die Kochschule, was ein wenig nach Essen auf Rädern klingt, aber eine der schönsten Gelegenheiten ist, für ein paar Stunden tief in italienische Familien, ihre Wohnungen, Geschichte und Kochkünste einzutauchen. Gibt’s in ganz Italien, organisiert von so genannten Cesarinen. So hießen früher allgewaltige Hauswirtschafterinnen, die für alles zuständig waren - für die Kinder ebenso wie für die Küche.

Luisa ist zwar Verlagskauffrau, hätte aber vor 100 Jahren eine propere Cesarina abgegeben. Schon allein, weil sie ihren Kochkurs sehr pragmatisch aufzieht - beginnend mit dem Ort, der großzügigen Wohnung ihrer Mutter -, damit diese Gesellschaft, ebenso wie Luisas Mann, der zuhause geblieben ist, ihre Ruhe hat. Seit zwölf Jahren nun schon kommen Amerikaner, Japaner, Deutsche, Niederländer, Spanier zu ihr in den grünen, hügeligen Vorort Bolognas - der Stadt mit dem Beinamen "Italiens Bauch", weil es hier, in der Hauptstadt der norditalienischen Region Emilia-Romagna, so unendlich viel Pasta, Schinken, Käse und Fisch in den kleinen Läden rund um die Piazza Maggiore gibt.

Wie wir uns im Kochkurs verständigen? Mit einer Prise Küchen-Englisch spricht Luisa, der Rest klappt mit Händen und Füßen, international geläufigen Italienischbrocken und gelegentlich per Finger in Mehlstaub geschriebenen Mengenangaben.

Jeder ritzt nun nach Ansage ein Kreuz in seinen Teigklumpen. "Das habe ich von meiner Oma gelernt", sagt Luisa, "so haben die Leute in schlechten Zeiten dafür gedankt, dass sie zu essen hatten." Während der Teig zehn Minuten luftdicht abgeschlossen unter einer Schüssel zieht, lernen wir fix den Unterschied zwischen Tortellini (klein, mit Fleisch- füllung) und Tortelloni (größer, mit Käse drin). Für Letztere rühren wir nun nebenan in der Küche Spinat, Ricotta und Parmesan zusammen, dirigiert von Luisa, die dabei ein Freejazz-Konzert gibt: Zuklappende Schubladen, auf Tellerränder niedersausende Löffel und in Schüsseln klappernde Gabeln klingen erstaunlich rhythmisch.

"Eigentlich viel zu schade als Pasta-Füllung", raunt Uta aus Köln und nascht einen Zeigefinger voll davon, bevor auch sie schon wieder rüber ins Esszimmer muss, Hand anlegen ans Matterello, einem etwa einen Meter breiten Nudelholz. Damit sollen wir unseren Teigklumpen nun in eine ebene, hauchdünne Teig-Piazza verwandeln. Was vereinzelt gelingt, vielfach aber nach einigen Nudelholz-Walzfahrten aussieht, als hätten wildgewordene Planierraupen ein ausgefranstes Schlagloch-Oval angerichtet. Doch Luisa hilft gütig mit Mehlpflastern, flickt und bügelt die Teigfetzen so lange, bis sie sich überall wie Haut ums Matterello legen und bei sachter Drehung "flap-flap" auf dem Tisch machen - so soll’s sein.

Die Arbeitsgänge im Kochkurs passieren mit viel Tempo, so ist sichergestellt, dass um halb eins das Essen auf dem Tisch stehen wird. Trotzdem ist zwischendurch genügend Zeit für einen Plausch. Zum Beispiel über die Stiche mit alten Landkarten von Neapel, Sizilien und Bologna, die im Esszimmer von Luisas Mutter hängen. "Stationen der Familie, da haben wir überall gelebt", erklärt Luisa und ihre 85-jährige Mutter - die ihre Wohnung für unseren Kochkurs natürlich nicht verlassen muss - erzählt uns, dass sie sich noch genau daran erinnere, wie sie im sizilianischen Catania das erste Festnetz-Telefonat ihres Lebens geführt habe. Das war etwa 1949.

So taucht man beim Kochen ganz nebenbei ein in etwas italienische Familiengeschichte und erfährt, dass Luisa immer sonntags ihrer Oma beim Kochen zugeschaut, das so gespeicherte Wissen aber erst als erwachsene Frau so richtig abgerufen und zu ihrem Hobby gemacht hat.

Jetzt wird’s geometrisch: Wir teilen den Teig mit einer welligen Spezialrolle in viele Quadrate, um anschließend jedes einzelne mit einem Klacks Spinat-Ricotta-Masse zu füllen, zum Dreieck zu schließen und um den Zeigefinger zu legen. Der Bauchnabel der römischen Göttin Venus soll Vorbild gewesen sein bei der Erfindung dieser Tortelloni-Form. Jetzt aus dem Restteig noch rasch Tagliatelle schneiden, also lange, etwa einen Zentimeter breite Streifen. Erleichterung macht sich breit auf einigen Gesichtern: "Das kann ja nicht so schwer sein", ist da abzulesen. Nein, keineswegs, aber die Grundschulnote zwei in Handarbeiten ist schon von Vorteil, denn Luisa lässt uns die von der Hand wie akkurat gekämmte Haare herunterhängenden Nudeln nun zu formschönen Pasta-Nestern zusammendrehen. Soll ja schließlich nett aussehen, gleich auf dem Teller. Das Ragú, die Soße zu den Tagliatelle, hat Luisa dankenswerterweise schon vorbereitet.

Ihre Mutter verwandelt den eben noch mehlverstaubten Esstisch in eine gediegene Tafel und im Nu genießt der Kurs seine beiden Pasta-Gänge - sichtlich stolz. Rolf fragt Luisa nach dem nächsten Kurs, worauf sie die 16 Belgier erwähnt, die morgen kommen. Was zu einem tiefen Seufzer ihrer Mutter führt, die ihre Tochter darauf hinweist, dass ja einen Tag später die ganze Sippe bei ihr einfallen - also Luisas zwei Brüder und ihre Schwester jeweils mit Familie. Bei dem von Luisa spendierten Nocino-Walnusslikör hören wir schmunzelnd noch ein bisschen zu, wer in diesem Clan mit wem überkreuz liegt und verabschieden uns dann mit einem eisernen Schwur: Zuhause nie wieder Tiefkühl-Pasta essen!