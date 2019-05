Von Win Schumacher

Sieht so das Paradies für Robben aus? Nichtsahnend planschen die Seebären von Geyser Rock im kühlen Wasser, schlagen freudig ihre Pirouetten , jagen sich spielerisch durch die Strömung. Wie in einem überlaufenen Strandbad liegen sie dicht an dicht auf dem Felseneiland gedrängt. Nicht weit davon ist eine Gruppe Brillenpinguine auf dem Rückweg von ihrem Fischzug zu ihrer Kolonie.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: South African Airways fliegt non-stop von Frankfurt nach Johannesburg und weiter nach Kapstadt (www.flysaa.com). Von dort kommt man am besten mit dem Leihwagen weiter. Big-Ten-Touren: Der Safari-Veranstalter andBeyond verbindet [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: South African Airways fliegt non-stop von Frankfurt nach Johannesburg und weiter nach Kapstadt (www.flysaa.com). Von dort kommt man am besten mit dem Leihwagen weiter. Big-Ten-Touren: Der Safari-Veranstalter andBeyond verbindet Safaris zu den Big Five im Kruger-Nationalpark mit Ausflügen zu den Big Five des Ozeans in Gansbaai und Kapstadt; www.andBeyond.com Unterkünfte: Das historische Weingut Cellars-Hohenort in Constantia direkt am Fuß des Tafelbergs ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge an die Whale Coast und nach Gansbaai. (www.collectionmcgrath.com). In Gansbaai selbst jede Menge Unterkünfte vom Backpacker-Hostel bis zum Sterne-Hotel.

[-] Weniger anzeigen

Doch in der Tiefe lauert Todesgefahr. "Nirgendwo stehen die Chancen besser, Weiße Haie zu beobachten als hier", sagt Kelly Baker. Die australische Biologin ist mit einer Gruppe Touristen im Boot unterwegs von dem Fischerstädtchen Gansbaai südöstlich von Kapstadt nach Shark Alley. So nennen die Einheimischen die schmale Passage zwischen Geyser Rock und der Nachbarinsel Dyer Island. Rund um das Jahr patrouillieren hier Weiße Haie auf der Suche nach verletzten oder unachtsamen Robben.

Die planktonreichen Gewässer um Dyer Island sind ein Magnet für Meeresbewohner. Delfingruppen folgen den riesigen Sardinenschwärmen hierher und Südkaper, Buckel- und Brydewale legen auf ihren Wanderungen um das Kap der Guten Hoffnung hier eine Pause ein.

In Südafrika wollen alle Touristen die Big Five der Savanne vor die Kameralinse bekommen. Im Kruger-Nationalpark und Schutzgebieten in KwaZulu-Natal gehen sie auf Fotojagd auf Löwen, Leoparden, Büffel, Nashörner und Elefanten.

Jenseits vom Kap der Guten Hoffnung jedoch warten die Big Five des Ozeans auf ihre Entdecker. Von Juni bis Dezember tauchen vor der Küste Südkaper auf. Die Wale kommen aus der Antarktis um sich hier zu paaren und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Die Gewässer um Dyer Island sind wohl der einzige Ort Südafrikas, wo man mit etwas Glück an einem einzigen Tag Wale, Delfine, Haie, Robben und Pinguine beobachten kann. Die Big Five des Ozeans sind mindestens genauso aufregend wie ihre bekannteren Konkurrenten in der Savanne.

"Die Shark Alley vor Dyer Island ist wie ein Fast Food-Restaurant für Weiße Haie", sagt Baker, als das Boot sich langsam der Robbeninsel nähert. Neugierig beäugen die Seebären die Ankömmlinge und tummeln sich um das Menschengefährt. Gansbaai nennt sich stolz "Welthauptstadt der Weißen Haie". Dokumentarfilmer von National Geographic und BBC filmten hier ihre Closeups des berüchtigten Räubers mit dem kalten Blick. Nicht erst seit Steven Spielbergs Blockbuster löst der Weiße Hai beim Menschen eine ungebrochene Faszination aus.

Mit dem Schaudern vor dem Meeresungetüm verdient Gansbaai inzwischen gutes Geld. Etliche Fischer haben den Weißen Hai als lukratives Geschäft entdeckt. Sie fahren Touristen hinaus in die Gewässer vor Dyer Island. Mit ausgegossenem Fischöl und an Leinen befestigten Ködern locken sie die Haie vor die Boote.

Vom Steuerbord des Touristenboots wird ein Käfig ins kalte Wasser vor Dyer Island gelassen. In ihm haben acht Personen in Neoprenanzügen Platz genommen. Gebannt starren die Schnorchler mit ihren Taucherbrillen ins dunkle Wasser. Tatsächlich taucht bald einer der Räuber vor dem Boot auf. Neugierig zieht das fast vier Meter lange Männchen an dem zappelnden Menschenvolk vorbei. Eine Adrenalinwelle schwappt durch die Gitterstäbe wie eine eisige Meeresströmung.

Unter Meeresbiologen ist höchst umstritten, ob das Käfigtauchen mit Weißen Haien den Tieren schadet oder am Ende nützt. Kritiker sagen, die mit Fischabfällen angelockten Haie verlieren durch die alltäglichen Begegnungen mit dem Menschen ihr natürliches Verhalten und ihr instinktives Misstrauen. Befürworter halten dem entgegen, dass Haitaucher sich am nachhaltigsten für den Schutz der Räuber einsetzen und so der lebende Hai mehr an Wert gewinnt als der tote.

"Es geht nicht darum, ein schauriges Spektakel zu bieten", sagt Baker, "sondern vielmehr darum, die Besucher für einen bedrohten Meeresbewohner zu sensibilisieren." Nicht der Mensch sei in Wirklichkeit der Gefährdete, sondern der Hai, sagt die Biologin.

Die Weltnaturschutzunion hat den Weißen Hai bereits 1996 als gefährdet eingestuft. Seither dürfte sich seine Situation noch weiter verschlechtert haben. Die Bestände gehen weltweit aufgrund der Verschmutzung und Überfischung der Meere zurück. Zudem werden die Tiere auch von Trophäenjägern gefangen und enden in Suppentöpfen in Asien, wo Haiflossen weiter als Spezialität gelten.

"Es wird höchste Zeit, dass der Mensch lernt, dass der Weiße Hai nicht die blutrünstige Bestie ist, für die sie der Mensch verteufelt und verfolgt", sagt Baker. "Er gehört zum Ökosystem der Meere wie alle anderen Arten auch."

Wie die Großen Fünf der Savanne sind auch die Big Five des Ozeans zunehmend bedroht. Am dramatischsten steht es jedoch um den Kleinsten unter ihnen - den Brillenpinguin. "Es geht um jedes einzelne Tier", sagt Cari du Preez im Pinguin- und Meeresvogel-Zentrum in Gansbaai. Zur Fütterungszeit watschelt eine Gruppe der kleinen Kerle heißhungrig ihren Pflegern aus einem kleinen Schwimmbecken entgegen. Einer von ihnen humpelt, ein anderer hat einen verletzten Flügel. Dass sie zu den Big Five gerechnet werden, haben sie allein ihrer Niedlichkeit zu verdanken. Die drolligen Vögel werden nur 60 bis 70 Zentimeter groß und sind die einzigen Pinguine Afrikas. "Wir päppeln hier vor allem Tiere wieder auf, die verletzt wurden", sagt Du Preez. "Wenn sie wieder fit sind, entlassen wir sie zurück ins Meer."

Einst brüteten Brillenpinguine zu Hunderttausenden entlang der Südspitze Afrikas. Die Verschmutzung und Überfischung des Ozeans und das massenhafte Einsammeln ihrer Eier hat zu dem dramatischen Bestandsrückgang geführt. Zusätzlich sorgte der Guano-Abbau auf Vogelinseln wie Dyer Island dafür, dass den Tieren die Grundlage für ihre Nestgruben geraubt wurde. Seit 1920 hat die Zahl der Brillenpinguine um etwa 98 Prozent abgenommen. Nur noch 1500 Brutpaare soll es hier geben. "In den letzten Jahren haben wir durchschnittlich jede Woche 90 Pinguine verloren", sagt Du Preez.

Der Dyer Island Conservation Trust, der 2015 das Pinguinzentrum in Gansbaai eröffnet hat, will nun darum kämpfen, dass der Brillenpinguin vor dem Aussterben gerettet wird. Gemeinsam mit anderen Naturschutzorganisationen haben Freiwillige mehr als 2000 Nestboxen für die Pinguine aufgestellt. Sie werden inzwischen dankbar angenommen.

"Wir werden nicht zulassen, dass die Pinguine aus Afrika verschwinden", sagt Du Preez. Sie hofft, dass den Tieren einmal so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird wie Löwen, Nashörnern und Elefanten. "Wenn mehr Menschen sich für die Big Five des Ozeans begeistern, werden wir es schaffen, dass sie auch in Zukunft an unseren Küsten zu Hause sind."