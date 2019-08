Eine Möwe wartet auf dem Dach eines Fischverkaufskutters am Alten Strom auf Essenreste. An vielen Stränden und Hafenvierteln müssen Passanten auf ihre Essen aus Fischbuden oder Imbissläden sorgsam achten, denn in der Luft lauern Möwen schon auf das bequeme Mahl. Britische Forscherinnen haben herausgefunden, wie man das Risiko, seine Pommes vor dem ersten Bissen zu verlieren, senken kann. Foto: dpa

Eine Möwe wartet auf dem Dach eines Fischverkaufskutters am Alten Strom auf Essenreste. An vielen Stränden und Hafenvierteln müssen Passanten auf ihre Essen aus Fischbuden oder Imbissläden sorgsam achten, denn in der Luft lauern Möwen schon auf das bequeme Mahl. Britische Forscherinnen haben herausgefunden, wie man das Risiko, seine Pommes vor dem ersten Bissen zu verlieren, senken kann. Foto: dpa