Von Brigitte von Imhof

Wir sitzen im Restaurant "Bridge", auf einer Brücke, die einen Fluss überspannt, und wissen gerade nicht, worüber wir uns mehr wundern sollen. Über die gefühlt eineinhalb Meter langen King Crab Legs vor uns auf dem Teller oder über die Angler, die im hüfthohen Wasser stehen und darauf warten, dass ein Lachs anbeißt. Wir sind nur wenige Gehminuten von Downtown Anchorage entfernt, und wenn ab Juni die Silberlachse in den Ship Creek kommen, gehen die Einheimischen auch gerne mal in der Mittagspause für ein Stündchen zum Fischen.

Hintergrund Infos: Anreise: Condor, Eurowings und Icelandair fliegen zwischen Mai und Oktober bis zu viermal wöchentlich direkt nach Anchorage. Hin- und Rückflug ab ca. 900 Euro. Einreise: EU-Bürger brauchen einen gültiger Reisepass sowie die ESTA-Einreisegenehmigung (www.esta-online.org), die mindestens drei Tage vor Abflug via Internet beantragt werden muss. Veranstalter: Anchorage- bzw. Alaskaangebote haben im Programm u. a. Dertour, FTI, Canusa,

Alaskaks größte Stadt ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Erst tags zuvor beim Spazierengehen am Tony Knowles Coastal Trail, der vom Stadtzentrum am Meer entlang führt, kam es zu einem kleinen Fußgänger-, Gassigeher- und Radfahrerstau, weil eine Elchkuh mit ihren beiden Jungtieren mitten im Weg stand und genüsslich einen Weidenzweig verspeiste. Wie die Alaskaner nur zu gut wissen, ist mit Mama Elch nicht zu spaßen. Im Sommer halten sich schätzungsweise 250 Elche im Stadtgebiet auf. Im Winter, wenn die umliegenden Wälder und Berge nicht ausreichend Nahrung hergeben, sind es bis zu tausend. Auch Bären streifen regelmäßig durch die Straßen und Vorgärten von Anchorage. Die Mülltonnen sind vorschriftsgemäß "bear proof", also bärensicher verschließbar. Dennoch schaffen es die cleveren Burschen immer wieder, den Tonnendeckel zu knacken.

Anchorage ist erste Station für die meisten Alaska-Besucher aus Europa. Zauberhaft ist die Lage, eingerahmt vom Meer und von den schneebedeckten Chugach Mountains, die sich in den Wolkenkratzern spiegeln. Von den Elchen und Bären mal abgesehen, wirkt Anchorage wie eine halbwegs "normale" amerikanische Stadt mit chromblitzenden Hochhäusern, mit schachbrettartig angeordneten Straßen, eleganten Hotels, Shopping-Möglichkeiten, Pubs, Restaurants und einer Vielzahl von Outdoor-Ausrüstern. Der Bedarf an Accessoires für Angler, Jäger, Hiker, Biker und Kajakfahrer scheint unbegrenzt. Vor allem an den endlos langen Sommertagen, an denen die Sonne fast bis Mitternacht scheint, herrscht auf den insgesamt 200 Kilometer umfassenden Bike- und Wandertrails, die die Stadt und die Umgebung durchziehen, fast rund um die Uhr sportlicher Hochbetrieb.

Ab Juni kommen die Silberlachse. Kein Wunder, dass die einheimischen Angler dann im Ship Creek fischen. Foto: srt

Anders als andere Ansiedlungen Alaskas, die Ende des 19. Jahrhunderts im berühmten Goldrausch wie Pilze aus dem Boden wuchsen, entstand Anchorage 1915 als eine Zeltstadt für den Bau einer Eisenbahnlinie. Die Stadt wuchs in Schüben. Zunächst während des Zweiten Weltkriegs durch die Errichtung großer Militärstützpunkte, dann wurde auf der Kenai-Halbinsel Erdöl entdeckt, und die nächste große Zuzugswelle rollte auf Anchorage zu. Dann kam der unheilvolle Karfreitag des 27. März 1964: Das stärkste Erdbeben in der Geschichte Nordamerikas zerlegte die Stadt in viereinhalb Minuten mit einer Stärke von 9,2 auf der Richter-Skala teilweise in Stücke. Ganze Straßenzüge brachen dabei ins Meer.

Downtown Anchorage breitet sich zwischen der 1. und 9. Avenue aus. Mit einem wahren Feuerwerk an buntem Blumenschmuck wird entschieden gegen fades Städtegrau angegangen. In den musikbeschallten Food-Trailer werden Rentier-Dogs und Karibu-Burger gebrutzelt, die man sich im Town Square Stadtpark schmecken lassen kann.

Bären von Anchorage sind nicht nur im Stadtpark zu sehen. Sie streichen auch gerne durch die Vorgärten. Foto: srt

Zahlreiche Bierkneipen, etwa das Glacier Brewhouse, die 49th State Brewing Company oder Humpy’s, sind der ideale Platz, um mit den scheinbar stets gut gelaunten, extrem lässigen Einwohnern ins Gespräch zu kommen. Die meisten sind irgendwo in den "Lower 48" geboren, wie sie den großen Rest der USA nennen (Alaska ist der 49., Hawaii der 50. US-Bundesstaat). Doch ein Urlaub, ein Sommerjob als Fishing Guide oder auch ein Militär-bedingter Umzug der Familie hat sie in das Land im hohen Norden verschlagen, in das sie sich dann hoffnungslos verliebt haben. Irgendwie steckt hinter jedem Alaskaner eine spannende Lebensgeschichte. Sie sind schräge Vögel im positivsten Sinn.

Da weite Landesteile nicht an das spärliche Straßennetz angeschlossen sind, ist das Flugzeug ein fast unverzichtbares Verkehrsmittel. Nirgendwo in den USA gibt es eine höhere Dichte an Privatflugzeugen. Es gehört zum Lifestyle eines "richtigen" Alaskaners, an den Wochenende mit dem eigenen Wasserflugzeug zu seinem Blockhaus an einem einsamen See zu fliegen. Gleich neben dem Flughafen von Anchorage breitet sich mit dem Lake Hood der größte Wasserflughafen der Welt aus. An schönen Tagen werden bis zu 400 Starts und Landungen gezählt. Hier heben auch die Buschflugzeuge zu den besten Plätzen zur Bärenbeobachtung ab: Etwa zu den Brooks Falls im Katmai Nationalpark, wo die Bären im Wasser stehen und sich mit ihren Pranken einen Lachs nach dem anderen ins Maul schieben. Oder nach Kodiak Island, wo die größten Grizzlybären der Welt zu Hause sind.

Immer wieder begegnet man den blau-gelben Zügen der Alaska Railroad. Mit diesem Panorama-Zug kann man von Anchorage in Richtung Norden über den Denali Nationalpark bis Fairbanks fahren. Oder gen Süden bis Seward und dort eines der Ausflugsschiffe der Kenai Fjords Tours besteigen, wo Gletscher, Wale, Seelöwen & Co zum Greifen nah geboten werden. Ein Tagesausflug, den sich niemand entgehen lassen sollte. Auf dem Rückweg nach Anchorage lohnt ein Stopp im Alaska Wildlife Conservation Center. Auf einem riesigen Gelände bietet es verwaisten oder verletzten Wildtieren eine vorübergehende oder permanente Heimat. Bären, Elche, Hirsche, Karibus, Wölfe, Kojoten, Bisons, Luchse, Moschusochsen und Raubvögel leben unter Bedingungen, die einem Leben in freier Wildbahn sehr ähnlich

Auch ein kleiner Schlenker zum Ort Girdwood ist zu empfehlen. Im Winter breitet sich hier am Fuße des Mount Alyeska Alaskas größtes Skigebiet aus und im Sommer führen mehrere Wanderrouten zum Gipfel, mit herrlichem Blick auf den Turnagain Meeresarm und sieben Gletscher. Der abenteuerliche Winner Creek Trail, der durch den nördlichsten Regenwald der Welt und über tiefe Schluchten führt, endet an der Crow Creek Mine. Die historische Goldmine ist einerseits ein Relikt aus der Zeit des großen Goldrauschs Ende des 19. Jahrhunderts. Andererseits hat der hohe Goldpreis eine Art "zweiten Goldrausch" bewirkt und lockt wieder vermehrt Goldwäscher zu den Flüssen Alaskas.

Zurück in Anchorage, darf man sich auf ein kosmopolitisches Angebot an Szenebars und Top-Restaurants freuen. Und vom edlen Crow’s Nest im 19. Stock des Captain Cook Hotels überblickt man die ganze Stadt und hat bei gutem Wetter den Denali im Blick, Nordamerikas höchsten Berg. Ex-President Barak Obama hat dem einstigen Mount McKinley seinen Ureinwohner-Namen wiedergegeben – eines der wenigen Dinge, die Nachfolger Trump nicht rückgängig gemacht hat.