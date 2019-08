Von Patricia Wohlgemuth

Piermaria Girado zuckelt mit ihrem Rollator übers Kopfsteinpflaster. Nebenher hinkt Ettore, ihr mit Arthrose geplagter Vierbeiner. In Ormea, einem 1600 Seelenort in den italienischen Seealpen wird heute Sagra gefeiert, das Dorffest, das die Häuser leert und die Menschen in die Gassen lockt. Es riecht nach Grillfeuer und Wein, den sich die Besucher in ein kleines Glas in einem Brustumhängetäschchen kippen lassen. Im Hinterhof packt Anselmo das Akkordeon aus.

Ormea, bekannt auch als Endstation der Grande Traversata delle Alpi - einem italienischen Weitwanderweg - ist an diesem Abend das Etappenziel einer Handvoll Mountainbiker. Deren dreitägige Tour mithilfe von Elektromotoren begann am Tag zuvor im französischen Tende im Royatal, verläuft von Ormea aus dann weiter im Tanarotal und wird im Hinterland der Ligurischen Küste enden.

Immer mehr Mountainbiker in der Region, egal ob alt oder jung, bevorzugen zunehmend die Unterstützung eines Elektromotors. Ein willkommener Rückenwind, der den alpinen Ehrgeiz nicht unterminiert und für Gebirgsradler, die nicht die ultimative Herausforderung suchen, eine Erleichterung darstellt.

Man fährt auf der ‚Alta Via del Sale’ - dem Salzweg. Es handelt sich um ein mittlerweile erweitertes Wegegeflecht aus alten Handelswegen, auf denen im Mittelalter Salz vom Mittelmeer nach Cuneo transportiert wurde.

Von Tende nach Limone, um den Colle di Tenda, ergänzten im 19. Jahrhundert Militärwege die alten Salzwege. Insgesamt sechs leerstehende Militärforts säumen den Weg. Die Region entlang der französisch-italienischen Grenze war einst heiß umkämpft. Friedlich schmücken heute 48 spektakuläre Kehren, die wie eine Girlande am Berghang liegen, die grünen und zart blühenden Hänge. Ein Bachlauf begleitet plätschernd den Aufstieg zum Col di Tenda. Die Glocken der hier grasenden weißgrauen Charolais-Rinder bimmeln taktvoll zum Tritt der entspannten Radler.

Guide Luca stellt demonstrativ sein Fahrrad quer an den Rand des Weges und erklärt schmunzelnd: "Schaut, hier befindet sich mein Hinterrad auf französischem Boden, während mein Vorderrad in Italien steht!"

Luca Bertero ist ein drahtiger Mittvierziger, der seine Festanstellung als Regionalleiter einer Bank gegen Fahrradabenteuer eingetauscht hat. Er arrangiert und leitet seit mehreren Jahren Fahrradwanderungen in der Region. Von Cuneo aus organisiert er nach Bedarf Räder mit und ohne Hilfsmotor. Luca legt auf Nachfrage Routen fest, die auch durch Zwischentransporte der Räder im Kleinbus ergänzt werden können. In den Piemontesischen Alpen und in den Seealpen kennt Luca jeden noch so kleinen befahrbaren Weg, und selbstverständlich auch die Almwirtschaften am Wegesrand. Luca fährt leicht wie eine Gazelle, obwohl er allerlei Reparaturwerkzeug und Radersatzteile mit sich führt.

Gleich richtig zum Einsatz kommt dieses Material, als mit lautem Knall Eriks Hinterrad explodiert. Die Ausrüstung der Gebirgsradler ist qualitativ hochwertig bestückt. Die elektrischen Fahrräder verfügen über einen leistungsstarken Akku, eine solide Schaltung, sowie robuste Scheibenbremsen. Die Radler geben sich bewusst locker, um die Anstrengung, die trotz Motörchen nicht ausbleibt, lässig zu kaschieren. Die zurückgelegten Tagesstrecken liegen jedoch bei lediglich 40 Kilometern und etwa 850 Höhenmetern. Dazu gibt es viele Einblicke in eine Vegetation, die mit ihren rund 2000 Pflanzenarten so ausgefallen ist, dass Kräuter von hier sogar in der traditionellen Chinesischen Medizin Verwendung finden. Seien es Glockenblumen, geflecktes Knabenkraut, Silberdisteln, oder weiße und rote Schafgarben, die sich unter einem blühenden Alpenrosenteppich verstecken.

Zu den Ausblickspunkten gehört die Cima Becco Rosso mit 2214 Höhenmetern. Der kleine Etappengipfel gibt den Blick auf die ganz Großen der Piemontesischen Alpen frei: auf den Monviso und den Gran Paradiso. Der Blick zum näher gelegenen Mont Bégo, einen von Mythen umrankten Berg, dessen Felswände mehrere zehntausend Wandmalereien zieren, begleitet die Radler während ihrer Runde um das Hochplateau. Er gilt mit seinen 2872 Metern als Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde. Die meiste Zeit des Jahres liegt er im Schnee und ist ohne Bergführer nicht zu besteigen, schon gar nicht mit dem Fahrrad. Überragt wird er nur vom Monte Argentera, mit seinen 3297 Metern der höchste Berg der Seealpen.

Die Radler erreichen nach ihrer ersten Tagestour schließlich Limone, das erste italienische Bergdorf. Limone mit seinen freundlichen Gassen und hellen, offenen Plätzen, empfängt uns mit dem Geruch von warmem Holzfeuer. In der schlichten Holzstube der ‚Taverna degli orsi‘ serviert der Wirt persönlich. Andrea Tolosano‚ ‚il principe‘ (der Fürst), reicht, mit rustikalen Witzen garniert, ein erdiges Menü. Zu jedem Gang kredenzt er den passenden Wein. Die üblichen Verdächtigen der piemontesischen Küche wie Bagna Cauda eine warme Soße aus viel Knoblauch, Anchovis und Olivenöl, Carne Cruda, ein Kalbfleischtartar, sowie eine unschlagbare Zabaglione zum Abschluss beweisen wie grundsolide schnörkellose Küche funktioniert.

Am nächsten Tag, auf dem Weg nach Upega, überquert die Gruppe unmittelbar nach dem Col dei Signori und der Einkehr im Rifugio Don Barbera die unübersehbare Grenze zwischen den Piemontesischen und den Ligurischen Alpen. Die Geologie wechselt hier abrupt vom dunkelgrauen Granit der Seealpen zum weißen gerölligen Kalk. Markant näht die Vegetation saftig grüne Berghänge wie Patchworkflecken auf die kargen Zacken des Hochgebirges. Weniger als 30 Kilometer Luftlinie trennen die Bergradler noch vom Mittelmeer.

Kurze Zeit später lockt die aufregende Haarnadelkurve am Col della Boaria. Ausgesetzt liegt sie in mehr als 500 Metern über der Ebene und präsentiert einen dementsprechend üppigen Weitblick. Unermüdlich wiederholt jeder Einzelne die Fahrt um diese Kehre, solange bis auch der Letzte die Serpentine und vor allem sich selbst auf dem Foto hat. Die Abfahrt danach durch den Bosco delle Navette, ein langgezogenes Waldstück, bietet strapazierten Radlerwaden die ersehnte Entspannung.

Im Tanarotal, zehn Kilometer östlich von Ormea, liegt Garessio. Der Ort gilt als einer der schönsten Borghi (Dörfer) Italiens und birgt neben den Überbleibseln eines Schlosses ein halbes Dutzend Kirchen und Wachtürme aus der Sarazenenzeit. Garessio mit seinen rund 3000 Einwohnern liegt an der direktesten Straßenverbindung zwischen Ligurischem Meer und Piemont und strahlt nicht nur im Glanz vergangener Zeiten. Die verwinkelten Gassen atmen den kühlen Duft des in der Sonne trocknenden Kalksteins, und die Stufen vor der Chiesa di San Giovanni laden ein, sitzen zu bleiben.

Eine Torta di Mandorle in der Morgensonne genießend, hält man ein Schwätzchen mit Passanten. Giancarlo Berruti zeigt auf ein stattliches Wohnhaus unterhalb der Kirche und erklärt voller Stolz, dass Giorgio Giugiaro darin wohne. Italiens berühmtester Automobildesigner, liebevoll Giorgetto genannt. Er hat zahlreichen Fiat-Modellen und dem ersten VW-Golf seine Form gegeben.

Auf zum letzten Pass der Tour. Von San Bernardo di Mendatica bis zum Colle del Garezzo geht es zunächst 1350 Meter bergauf. Auf 1800 Metern Höhe treffen dann die kühleren Lüfte der Berge auf den warmen Dunst, der vom Meer aufsteigt, und hüllen den höchsten Teil der Etappe in dichten Nebel. Dem Pass folgt die Abfahrt auf ausgefahrener Schotterpiste. Nun gilt es so wenig wie möglich Gewicht auf den Lenker zu bringen und egal, ob im Sitzen oder stehend gefahren wird, satt auf den Pedalen zu ruhen.

Gerade noch rechtzeitig, bevor die Unterarme zu brennen beginnen, geht die steinige Abfahrt über in gefällige Waldwege. Warmer Sommerwind streicht die Falten der Anstrengung aus der Stirn. Der Wald öffnet sich schließlich ins ligurische Hinterland hinein und gibt den Blick auf zwei Dörfer frei. Leicht und befreit rollen die verbleibenden Kilometer unter dem noch lang nicht abgenutzten Profil der Räder dahin.

Mediterrane Abendluft macht Lust, bis zur Küste weiterzufahren. Die dreitägige Mountainbike-Tour endet jedoch in Molini di Triora. Im 120 Jahre alten Albergo ‚Santo Spirito’ serviert Maria Chiara Zucchetto Salat und Gemüse aus ihrem Garten.

Drei Kilometer oberhalb vom Ortsteil Molini thront Triora, die Stadt der Hexen. In den Zeiten der Inquisition schrieb sie traurige Geschichte. Grausam hintergründig, aber anschaulich wird dieser Epoche und den Schandtaten des Klerus im dortigen Museum auf den Zahn gefühlt.

Heute hat allerdings die Befana das Sagen. Befana, die gute Hexe, der gute Geist Trioras, und somit all der Menschen hier, auch der glücklichen Radler heute. Von Eindrücken erfüllt, sitzen sie am letzten Abend der Reise müde und zufrieden auf der Terrasse des L’Erba Gatta und blinzeln in die umliegenden Hügel, hinter denen sich die Sonne wie ein brennender Ball abseilt.