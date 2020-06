Von Christian Beck

Drei Schritte braucht es, dann sind wir in der Luft. Und schnell wird klar: Was von unten nach Extremsport aussieht, ist hier oben ziemlich gemütlich. Denn auch ich merke nun: Wer mit dem Gleitschirm fliegt, kann bequem sitzen. Stürmischer Luftzug weht meinem Piloten Sepp und mir auch nicht um die Nase, schließlich fliegen wir mit dem Wind. Nur schwindelfrei sollte man sein. Denn dann steht dem Genuss beim Rundflug in den Bergen nichts im Wege.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto fährt man von Heidelberg über die A 5 bis Karlsruhe, auf der A 8 bis München und weiter über A 99 und wieder A 8 bis zur Ausfahrt Holzkirchen. Vor dort geht’s auf der B 13 bis nach Lenggries. Die Reise dauert etwa viereinhalb Stunden. Mit dem Zug ist teilweise nur ein Umstieg in München [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto fährt man von Heidelberg über die A 5 bis Karlsruhe, auf der A 8 bis München und weiter über A 99 und wieder A 8 bis zur Ausfahrt Holzkirchen. Vor dort geht’s auf der B 13 bis nach Lenggries. Die Reise dauert etwa viereinhalb Stunden. Mit dem Zug ist teilweise nur ein Umstieg in München notwendig, hier dauert es fünfeinhalb Stunden. Hotel: Ein rustikales Dreisterne-Hotel ist das "Altwirt", www.altwirt-lenggries.de. Gehobenen Standard bietet das Hotel "Arabella" (vier Sterne), www.arabella-brauneckhotel.com/de Weitere Infos: Ein guter erster Anlaufpunkt ist die Homepage der Tourismus-Info, www.lenggries.de. Gleitschirm-Flüge bietet die Firma "Adventure Sports", www.adventure-sports.de. Darüber können auch Flugtermine angefragt werden. Weitere Auskunft ist auch unter Telefon 08042 / 9486 möglich. INFORMATIONEN

[-] Weniger anzeigen

Bis die Thermik uns über Berg und Tal trägt, muss aber so manches vorbereitet werden. Das fängt beim Weg nach oben an: Mit der Seilbahn fahren wir vom oberbayrischen Lenggries auf den knapp 800 Meter höher liegenden Hausberg, das Brauneck. Sepp, Mitte 20, hat die Ausrüstung dabei. Die Tasche, in der der Gleitschirm steckt, hat stattliche Ausmaße – damit hochzuwandern, wäre keine gute Idee.

Knapp unter dem 1556 Meter hohen Gipfel breitet Sepp den Schirm aus. Wir haben einen angenehmen Sommertag erwischt, nicht zu heiß. Für alle Fälle mache ich meine Jacke zu. "Paragliden geht aber auch im Winter. Dann brauchst Du einfach eine Jacke mehr", erklärt Sepp. Dann verpasst er mir einen Helm und schnallt mich mit Gurtzeug fest. Mit einem Ruck zieht Sepp am Gleitschirm, dann laufen wir los.

"Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein", singt Reinhard Mey in seinem Klassiker "Über den Wolken". Sepp und ich fliegen zwar tiefer, doch der weite Blick und die Lenggrieser Häuser, die in dieser Höhe winzig wirken, erzeugen ein ähnliches Gefühl. Bis auf ein leichtes Rauschen des Windes ist es still – ich genieße. Sepp zieht routiniert an den Steuerleinen, um den Schirm zu lenken. Er sucht nach guter Thermik. In sanften Kreisen schrauben wir uns ein wenig in die Höhe, ich bewundere das Alpenpanorama.

Dann plötzlich ist es vollkommen still – es wirkt, als habe jemand den Wind ausgeknipst. Kurz darauf weht es wieder ein klein wenig, ganz sanft spüre ich im Bauch, dass wir steigen – Sepp hat ein Fleckchen gefunden, in dem die Thermik passt. Doch sie hält nicht lange an – wir haben einen mäßig guten Flugtag erwischt. Allmählich werden die Häuser größer, wir gleiten ins Tal.

"Sollen wir mal was probieren?", fragt mein Pilot. "Klar", sage ich, ohne zu überlegen. Er zieht kräftiger an der linken Steuerleine, sofort sausen wir eine enge Kurve. Ich spüre die Kräfte im Bauch deutlicher, der Wind pfeift in meinen Ohren, Adrenalin flutet meinen Körper. Kurz darauf zieht Sepp an der rechten Steuerleine, wir sausen in die andere Richtung. Das Ganze fühlt sich ein bisschen nach Achterbahn an. "Bist Du okay?", fragt Sepp. Ich johle vor Begeisterung, will mehr. In engen Kurven düsen wir weiter in Richtung Tal. "Du bist der geborene Flieger", witzelt Sepp mir zu.

Ein anderer Gleitschirm-Flieger knapp unter uns ist es offenbar nicht. "Dem ist schlecht", stellt mein Pilot amüsiert fest. Woran er das auf mehrere Dutzend Meter Entfernung sieht? Dessen Pilot hat den größten Teil des Gleitschirms eingeklappt, so dass der Flug so ruhig wie nur möglich verläuft. Denn beim ersten Flug werde es so manchem übel, weiß Sepp.

Kurz darauf gleiten wir wieder ganz gemächlich, einzelne Bäume und Häuser sind mittlerweile deutlich erkennbar. "Bei der Landung musst du einfach laufen", schärft Sepp mir ein. Bald spüre ich Boden unter den Füßen, Sepp und ich machen einige schnelle Schritte, dann laufen wir gemächlich aus. Nach knapp 15 Minuten sind wir wohlbehalten im Tal gelandet. Ein breites Grinsen steht mir im Gesicht – der Flug hätte gerne noch länger dauern können.

Wie lange man bei einem Tandem-Flug mit dem Gleitschirm tatsächlich in der Luft ist, hängt im Wesentlichen von zwei Aspekten ab: der Thermik und dem Geldbeutel. Sepp und sein Geschäftspartner Rafael bieten verschiedene Flüge von kurz und gemütlich bis hin zu länger oder akrobatisch. Ab 139 Euro ist man dabei. Besondere Fitness braucht es zum Paragliden nicht. Das Körpergewicht sollte zwischen 40 und 100 Kilogramm liegen, lange Kleidung und feste Schuhe braucht es außerdem. Corona-bedingt tragen Pilot und Tandemflieger eine Sturmhaube, weitere Einschränkungen gibt es nicht. Wer einen Flug buchen will, sollte reservieren. Das geht allerdings maximal drei Tage im Voraus. Bei Terminwünschen, die weiter in der Zukunft liegen, lässt sich das Flugwetter nicht sicher vorhersagen.

Wer häufiger vom Gleitschirm aus auf die Welt schauen möchte, kann in Deutschland die A-Lizenz erwerben, um alleine zu fliegen. Sie kostet rund 5000 Euro und nimmt recht viel Zeit in Anspruch.

Eine Reise nach Lenggries lohnt sich aber nicht nur zum Gleitschirmfliegen: Sowohl Aktivurlaubern als auch Familien bieten sich hier viele Möglichkeiten. Dazu trägt vor allem die Berglandschaft bei. Und auch so mancher nicht umgesetzte Plan: So wollten die Nationalsozialisten auf dem Brauneck ursprünglich ein riesiges Hakenkreuz bauen – zum Glück wurde nichts aus dem Vorhaben. Statt dessen lockt der Berg im Winter mit Schnee, im Frühjahr, Sommer und Herbst mit grünen Wiesen, bunt blühenden Blumen und jeder Menge Freizeitangeboten.

Wer gerne wandert, findet hier 350 Kilometer Weg auf den unterschiedlichsten Routen. Wer es gemütlich angehen will oder kleinere Kinder dabei hat, dem bieten sich Spazierwege, die auch mit dem Kinderwagen machbar sind. So manche Alm versüßt die Pausen. Bergwanderer können sich einige rote und die eine oder andere schwarze Tour aussuchen. Höchster Berg ist der 2106 Meter hohe Scharfreuter, aber auch eine Tour auf den 1712 Meter hohen Latschenkopf lohnt sich. Die Route von der Bergstation des Brauneck führt entlang des großen Höhenwegs. Der Grat lockt mit der Aussicht – an guten Tagen ist im Norden das Münchner Fußballstadion zu sehen, im Süden reicht der Blick bis ins Karwendel. Rund vier Stunden sollte man für die Wanderung einplanen.

Für Naturbegeisterte oder Kinder kann eine Almblumen-Wanderung rund um das Brauneck interessant sein. 37 Blumen, darunter der Gelbe Enzian oder die blau blühende Teufelskralle, können im Frühjahr und Sommer mit Hilfe einer Broschüre und moderner Technik ausfindig gemacht werden. In dem Heft sind Koordinaten vermerkt, die in ein GPS-Gerät eingegeben werden können. Das "Blumen-Navi" weist dann den Weg.

Wege für Mountainbiker gibt es übrigens auch reichlich. Und wer will, kann mit großen oder kleinen Tretrollern die Isar entlang fahren. Eltern mit Kindern können dort mit Hilfe von Bechern kleine Tiere in der Isar einfangen, bestimmen und wieder freilassen. Bei Regen lohnt ein Besuch im Heimatmuseum, das viele Exponate und Schautafeln über die Flößerei bereithält. Denn obwohl die Isar mittlerweile recht flach und gemütlich fließt, bedeutet ihr Name, der aus dem Keltischen stammt, "die Reißende". Dementsprechend war Lenggries ein Zentrum der Flößerei – ein Großteil des Dachstuhls des Wiener Stephansdoms besteht aus Holz, das über Isar und Donau transportiert wurde. Heute gibt es dafür längst andere Wege, doch eine moderne Variante davon kann durchaus Spaß machen: Rafting, "Sit-on-Top Kajak" oder eine klassische Kajaktour sind auf der Isar möglich.