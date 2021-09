Von Katharina Eppert

Jade, Saphir, Indigo, Opal ... hier schillert das Wasser in den schönsten Blautönen – Schlösser, Villen, Boots- und Badehäuser säumen das Ufer. Ab und an düst ein PS-starkes Motorboot vorbei – oder man kann zumindest einen Blick auf die Garage des noblen Wassergefährts nebst Jugendstil- und Regionalromantikarchitektur erhaschen. Der Wörthersee wird mit Fug und Recht als die Côte d’Azur Österreichs bezeichnet. Comment aimez-vous ici?

Hintergrund Infos: Anreise: Vom Heidelberger Hauptbahnhof nach Velden am Wörthersee gibt es mit dem EC eine Direktverbindung in knapp acht Stunden, mit dem Auto dauert die Fahrt (rund 700 km) knapp sieben Stunden. Unterkunft: Das Schlosshotel Velden ist ein 5-Sterne-Hotel [+] Lesen Sie mehr Infos: Anreise: Vom Heidelberger Hauptbahnhof nach Velden am Wörthersee gibt es mit dem EC eine Direktverbindung in knapp acht Stunden, mit dem Auto dauert die Fahrt (rund 700 km) knapp sieben Stunden. Unterkunft: Das Schlosshotel Velden ist ein 5-Sterne-Hotel direkt am Wörthersee. Die Preise im Superior Zimmer beginnen bei 349 Euro pro Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück. Im Seespitz Restaurant werden Fischspezialitäten aus eigener Zucht sowie originale Kärntner Gerichte serviert. Das Hotel verfügt über einen großen Wellnessbereich mit Spa-Anwendungen und Saunen sowie einen seeeigenen Bereich (exklusiver Beach Club mit Liegenservice und Seezugang), www.falkensteiner.com/schlosshotel-velden Weitere Infos unter www.woerthersee.com

Die wärmste Badewanne Europas – der See wird im Sommer bis zu 28 Grad warm – lockt die Hautevolee weit über Kärnten hinaus zum Planschen. Doch auch an Land herrscht in Velden, dem südlichsten Zipfel des Sees, reges Treiben. Hier zeigt man, was man hat, ist unter seinesgleichen: lässt seine Harley oder den Ferrari knattern oder schleicht mit dem abgedunkelten Rolls Royce die Seecorso-Straße entlang, lässt im Casino nicht nur Münzen klimpern oder macht sich sein ganz eigenes Bild vom Roy-Black-Denkmal in Zeiten von Selfie-Kultur. Velden – der Name geht auf das Wort Weide zurück – ist eine große Film- und Lifestylebühne. Der Aperol Spritz wird hier nicht erst am Abend getrunken ...

So wurde hier zum Beispiel die Fernsehserie "Ein Schloss am Wörthersee" in den 90ern gedreht. Lennie Berger (Roy Black) erbt darin das Schlosshotel Velden und möchte es von seinem angestaubten Image befreien. Nach der zweiten Staffel übernahm Uschi Glas als Lennies Ex-Frau Elke Berger die Hauptrolle als Hoteldirektorin.

Julia und Constantin von Deines leiten das Schlosshotel Velden.

Und seit 2018 sind die "Hauptdarsteller" des Schlosses, das mittlerweile zu den Falkensteiner-Hotels zählt, Julia und Constantin von Deines. Geschauspielert wird hier nicht (mehr), sondern nach dem Wohl der vielen internationalen Gäste geschaut, die vorwiegend aus Deutschland oder den USA anreisen, nicht selten mit dem Privatjet. Das Deines-Paar weiß zu gut, wie man ein Hotel dieser Klasse leitet – konnten sie doch schon im Nassauer Hof in Wiesbaden sowie in anderen Dorint-Häusern ihre Leidenschaft, "Hotels flott zu machen", unter Beweis stellen. Doch mit dem Schlosshotel am Wörthersee fühle es sich nun so an, "endlich angekommen zu sein", meint Julia, auch wenn sie und Constantin privat am liebsten ganz unkonventionell in den Bergen urlauben, wandern und ihr Zelt aufschlagen, fernab jeglicher Hotels. Ja, die von Deines möchten trotz des 5-Sterne-Haus-Prunks ihre Bodenständigkeit bewahren.

Ville Villen bekannter Stars säumen den Wörthersee. Foto: Eppert

Schließlich haben beide eher klein angefangen: Julia als Hotelfachfrau und Konstantin als Koch. Nach der Ausbildung wollten sie das Hotelwesen aber im Innersten kennenlernen und schlossen ein Studium an der Berufsakademie in Ravensburg an. Auch privat ein Glücksgriff, meint Julia. Denn dort hat es zwischen den beiden während eines Seminars gefunkt. Und auch heute scheinen die Funken noch zu sprühen, wenn man die beiden so sieht. Egal, ob sie über das Schlosshotel reden oder ihr gemeinsames Hobby, das Segelfliegen.

Es sei gar nicht so verkehrt, mal einen Perspektivwechsel anzusteuern, so Julia von Deines. Weg vom Seeumrunden per pedes oder voiture. Stattdessen: hoch in die Luft oder ab aufs Boot. Das ist wahres Wörthersee-Leben. Kapitän Robert zeigt auf die enorme Villendichte am See. Viele der Häuser stammen aus der K.-u.-K.-Monarchie. In Pörtschach, wo schon der Komponist Johannes Brahms seine Sommerfrische verbrachte, wurde dem alten Jugendstil-Badehaus aufwendig neues Leben eingehaucht. "Hier ist die ehemalige Villa von Schlagerstar Jürgen Drews", zeigt Robert – und dort hat Herr Glock, ein österreichischer Waffenhersteller und Multimilliardär, seine Sommerresidenz. Scharfe Immobiliengeschütze, wohin das Auge blickt! Und dennoch sind die wilden Reichen zahm und ruhig geworden. Aber sie haben sich nicht vom See getrennt. Zur Standardausrüstung gehört natürlich ein Motorboot samt der streng limitierten und deshalb mindestens 250.000 Euro teuren Wörthersee-Lizenz. Ein Statussymbol! Denn wie soll man sonst standesgemäß zum Abendcocktail ans Ufer anreisen?

Der Wörthersee ist demnach nicht nur eine Badewanne für Wassersportler und Naturliebhaber – vereinzelte Schaumschläger verkehren hier ebenso. Der Name des Sees leitet sich übrigens von der Ortschaft Maria Wörth ab (das alte Wort "Werd" bedeutet Uferland). Hier auf der Halbinsel am Südufer ist es im Gegensatz zu Velden etwas ruhiger und romantischer. Eine große Wallfahrtskirche ragt schon von weitem empor. Der berühmte sakrale Bau mit gotischen und barocken Elementen ist nicht nur bei Architekturliebhabern und historisch Interessierten ein attraktives Ausflugsziel. Heiratswillige sagen hier Jahr für Jahr "Ja", während bewegungsfreudige Urlauber auf einem der schönsten Golfplätze Europas ein paar Bälle schlagen können. Maria Wörth ist ein Inspirationseldorado: In der Idylle haben schon Gustav Mahler und Alban Berg Ruhe gefunden für neue Ideen. Auch die weltbekannten Wiener Sängerknaben verbringen hier ihre Sommertage. Und spätestens mit dem "Arzt vom Wörthersee" kam das mondäne Panorama am und um den See wieder einmal vor die Kameralinse.