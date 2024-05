Von Daniel Hund

Heidelberg. Plug-in-Hybride gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Die Kraft der zwei Herzen ist längst salonfähig und wird herstellerübergreifend in unzähligen Modellen angeboten. Die meisten gleichen sich, doch es gibt auch Ausnahmen. Mazda hat beim MX-30 so eine im Angebot.

Richtig, den MX-30 gibt es schon länger. Im Jahr 2020 rollte er auf den