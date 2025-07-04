Haftet Autofahrer für Radlersturz?
Ein Radler und eine Autofahrerin begegnen sich auf einem engen Weg - sie halten zunächst aber weiter aufeinander zu. Dann bremsen beide, der Radler stürzt und verlangt Schadenersatz. Mit Erfolg?
Bochum. (dpa) Ein Auto und ein Fahrrad, die auf einem schmalen Weg keine Anstalten machen auszuweichen und erst in letzter Minute bremsen: Es kommt nicht zur Kollision, trotzdem strauchelt und stürzt der Radfahrer. In einer solchen Situation kann der Autofahrer für den Unfall des Radlers mit haftbar sein. Das zeigt eine Entscheidung (Az.: I-11 S 72/24) des Landgerichts Bochum, auf das die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+