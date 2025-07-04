Bochum. (dpa) Ein Auto und ein Fahrrad, die auf einem schmalen Weg keine Anstalten machen auszuweichen und erst in letzter Minute bremsen: Es kommt nicht zur Kollision, trotzdem strauchelt und stürzt der Radfahrer. In einer solchen Situation kann der Autofahrer für den Unfall des Radlers mit haftbar sein. Das zeigt eine Entscheidung (Az.: I-11 S 72/24) des Landgerichts Bochum, auf das die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote