Dienstag, 09. September 2025

Plus Keiner wollte ausweichen

Haftet Autofahrer für Radlersturz?

Ein Radler und eine Autofahrerin begegnen sich auf einem engen Weg - sie halten zunächst aber weiter aufeinander zu. Dann bremsen beide, der Radler stürzt und verlangt Schadenersatz. Mit Erfolg?

04.07.2025 UPDATE: 04.07.2025 08:05 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden

Allein auf weiter Flur? Nicht immer: Auch auf Wirtschaftswegen kann es weitere Verkehrsteilnehmer geben, auf die Rücksicht zu nehmen ist. (zu dpa: «Keiner wollte ausweichen: Haftet Autofahrer für Radlersturz?») Foto: Bernd Weißbrod/dpa-tmn​

Bochum. (dpa) Ein Auto und ein Fahrrad, die auf einem schmalen Weg keine Anstalten machen auszuweichen und erst in letzter Minute bremsen: Es kommt nicht zur Kollision, trotzdem strauchelt und stürzt der Radfahrer. In einer solchen Situation kann der Autofahrer für den Unfall des Radlers mit haftbar sein. Das zeigt eine Entscheidung (Az.: I-11 S 72/24) des Landgerichts Bochum, auf das die

