Berlin (dpa) - In einem tiefen Teich erwärmt sich das Wasser im Sommer nicht so schnell und stark wie in einem flachen, erklärt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). So hält sich beispielsweise der Algenbewuchs in Grenzen.

Erstrebenswert sind eine Wasserfläche von 20 Quadratmeter sowie eine Tiefe von mindestens 80 Zentimeter, abgestuft in drei Zonen. Auch Selbstreinigungskräfte durch Mikroorganismen funktionieren bei größeren Teichen besser. Wer nachhelfen will, kann Teichmuscheln einsetzen. Sie filtern das Wasser und reinigen den Teich.

Damit der neue Teich schon diesen Sommer lebendig und artenreich wird, rät der BUND, ein paar Eimer Wasser aus einem natürlichen Gewässer hinzuzugeben. Das regt die rasche Besiedelung mit Kleintieren an und lockt Insekten wie Libellen oder Wasserkäfer sowie Frösche und Kröten an. Ein guter Start in ein langes Gartenteichleben.