Stimmt es, dass man vor dem Vertikutieren düngen sollte? "Auf jeden Fall!", sagt Dieke van Dieken. Es sei wichtig, zunächst einen Rasendünger auszubringen – am besten direkt nach dem Mähen, empfiehlt der "Mein schöner Garten"-Redakteur. Anschließend zwei Wochen warten und erst dann zum Vertikutierer greifen. So haben die Rasengräser 14 Tage Zeit, um Nährstoffe aufzunehmen, sind gut gestärkt und können direkt nach der Pflegemaßnahme wieder kräftig durchtreiben.

Im Rasen hat sich ungewöhnlich viel Moos gebildet. Wie bekommt man es aus dem Rasen heraus, ohne die Graspflanzen zu beschädigen? Zunächst stellt sich die Frage, warum sich so viel Moos gebildet hat. Liegt die Stelle im Schatten? Dann hat Rasen dort immer Schwierigkeiten. "Bodendecker-Pflanzen sind dort die bessere Wahl", erläutert die Gartenbauingenieurin Sabine Klingelhöfer. Vielleicht ist aber auch der Boden dauerhaft feucht, weil er verdichtet ist. "Dann gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten", so die Expertin: "Erstens vertikutieren – damit entferne ich das Moos erst mal. Allerdings ist der Erfolg nur von kurzer Dauer, wenn ich nicht auch an den Bodenbedingungen etwas ändere. Deshalb zweitens: Einen Rasendünger verwenden, der den Rasen so vitalisiert, dass er Moos verdrängt."

RNZ. Saftig grün soll er sein, dicht, gesund und widerstandsfähig. Doch zu Beginn des Gartenjahres macht der Rasen vor allem eines: eine Menge Arbeit. Denn der milde und vielerorts eher feuchte Winter hat seine Spuren in Form von Moosflächen und Rasenfilz hinterlassen. Gartenprofis gaben bei einer Telefonaktion Tipps, wie der Rasen fit für den Sommer wird. Hier die wichtigsten Tipps im Überblick:

Nach der Moosentfernung zeigen sich große Lücken im Rasen. Wie kann ich sie wieder schließen? Solche Lücken könnten mit qualitativ hochwertigem Rasensaatgut schnell wieder geschlossen werden, sagt der Gärtnermeister Ingo Schlieder. "Von reinen Nachsaatmischungen rate ich eher ab, da diese häufig nur schnell keimende, aber nicht immer sehr stabile Rasensorten enthalten."

Voraussetzung für schnelles Keimen ist eine gute Bodenvorbereitung. "Lockern Sie den Boden bei Bedarf mit einem Rechen auf und säen Sie anschließend aus", empfiehlt der Experte. Da Gräser Lichtkeimer sind, sollte die Saat nur mit einer dünnen Schicht Erde abgedeckt werden. Dann wird die Fläche gewalzt und angegossen. Das Saatgut darf während der Keimung auf keinen Fall austrocknen. Zusätzlich sorgt ein guter organischer Dünger dafür, dass auch bestehende Gräser die Lücken schnell schließen.

Was hilft auf Dauer gegen die Bildung von Moos und Unkraut im Rasen? "Kurz gesagt: ein optimal vorbereiteter Boden", so Schlieder. Moos und Unkraut haben immer dort leichtes Spiel, wo der Boden vernachlässigt wurde. So entstehen Lücken, in denen sie sich breitmachen können und die Rasenpflanzen verdrängen. Regelmäßige Bodenpflege und Düngung seien deshalb die wichtigsten Maßnahmen für einen gesunden Rasen.

Worauf sollte ich bei der Auswahl des Düngers achten? "Verwenden Sie auf jeden Fall einen hochwertigen organischen Rasendünger", so der Rat von Sabine Klingelhöfer. "Darin sind viel mehr Inhaltsstoffe enthalten als in den mineralischen Düngern." Hilfreich sei, wenn im Rasendünger Mykorrhiza-Pilze enthalten sind. Sie sorgten für eine bessere Toleranz bei Trockenheit. Zusätzlich können bodenbelebende Mikroorganismen für mehr biologische Aktivität im Boden sorgen, sodass sich weniger Rasenfilz entwickeln kann.

Wann, wie häufig und wie kurz soll ich den Rasen mähen, damit er gesund bleibt? "Ich mähe meinen Rasen mindestens einmal pro Woche", so Dieken. "In der Hauptwachstumszeit Mai und Juni sogar zweimal wöchentlich." Am besten hält man sich an die Ein-Drittel-Regel: Soll der Rasen vier Zentimeter hoch sein, wird er bei einer Höhe von sechs Zentimetern wieder gemäht. Apropos Schnitthöhe: Diese liegt für den klassischen Gebrauchsrasen bei drei bis vier Zentimetern. Ist es im Sommer sehr heiß, kann man die Gräser auch etwas höher stehen lassen. Das schützt die Grasnarbe vor Verbrennungen, senkt die Verdunstung und damit den Wasserverbrauch.

Gibt es Rasensorten, die sich besonders gut für heiße und trockenen Sommer eignen? Mittlerweile gibt es Gräsermischungen, die besser mit trockenen und sonnenexponierten Standorten zurechtkommen. Das gilt aber nur dann, wenn bei der Neuanlage oder Renovierung des Rasens so lange ausreichend bewässert wird, bis sich die Gräser etabliert haben.