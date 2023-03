Von Katja Fischer

Der Frühling ist da, die Tage werden länger und heller. Nicht nur die Menschen atmen auf. Auch Zimmerpflanzen strecken ihre Blätter der Sonne entgegen. Aber oft sind sie sich dabei selbst im Weg. Ist das Laub zu dicht, verschattet es die Pflanze und sie bekommt nicht genug Licht? Dann ist genau jetzt Zeit für einen Rückschnitt.

Warum brauchen Zimmerpflanzen ab und zu einen Rückschnitt?

"Er dient der Pflanzengesundheit", sagt Andreas Höfer vom Vorstand des Bundesverbands der Einzelhandelsgärtner. "Sie werden einfach kräftiger, wenn sie immer mal gestutzt werden." Denn durch den Schnitt werden sie animiert, neu auszutreiben.

Allerdings sollen Zimmerpflanzen meist nicht unbegrenzt wachsen. Denn in der Wohnung haben sie in der Regel wenig Platz, sich auszubreiten. Bilden sie also ständig neue Triebe, werden größer und breiter, dann müssen sie wieder in Form gebracht werden, sagt Höfer.

Zugleich habe alle Zimmerpflanzen - ob sie nun im Haus Platz haben oder nicht - auf jeden Fall wenig Raum für das Ausbreiten ihrer Wurzeln. Und wächst die Pflanze oben üppig, wollen auch die Wurzeln mithalten. Daher braucht es einen regelmäßigen Rückschnitt, um das richtige Verhältnis zwischen Krone und Wurzeln wieder herzustellen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für das Schneiden?

Robuste Zimmerpflanzen können jederzeit geschnitten werden. Aber für die meisten Arten sind Frühjahr und Sommer ideal, da dann die Vegetationsperiode beginnt oder in vollem Gange ist. Licht und Wärme machen es den Pflanzen leichter, die durch den Rückschnitt entstandenen Wunden zu heilen.

Und sie treiben in der Folge kompakter aus. "Anders als beim Zurückschneiden im Herbst, wo sie in der darauffolgenden dunklen Jahreszeit nur dünne schwache Triebe ausbilden, treiben sie in der lichtreichen Zeit kräftiger aus", sagt Martin Breidbach, Gartenberater beim Verband Wohneigentum in Bonn.

Welche Pflanzen profitieren besonders von einem Rückschnitt?

"Alle Zimmerpflanzen, die viele Vegetationspunkte haben, zum Beispiel die Birkenfeige oder die Aralie, profitieren", sagt Andreas Höfer vom Bundesverbands der Einzelhandelsgärtner. Wenn sie kräftig wachsen, viele Zweige bilden und ...