Jeder kann im Alltag schon mit wenig Aufwand zum Recycling und damit zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Insbesondere Verpackungen lassen sich gut wiederaufbereiten - wenn man beim Wegwerfen ein paar Dinge beachtet.

Die Initiative "Mülltrennung wirkt" nennt vier einfache Regeln:

Trennung beachten

Alle Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind, kommen in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Dazu gehören Aluminium, aus dem etwa Deckel von Joghurtbechern gefertigt sind, Kunststoff oder Verbundmaterialien wie Getränkekartons.

Löffelrein statt Ausspülen

Extra den Joghurtdeckel ab- oder die Waschmittelflasche auszuspülen sei vor dem Entsorgen nicht notwendig. Es genügt, wenn die Verpackungen vollständig leer, also "löffelrein" sind.

Alle Verpackungsmaterialien werden im Verlauf des Recyclens ohnehin gereinigt, vorheriges Ausspülen wäre also Wasserverschwendung.

Verpackungsteile lösen

Bleibt der Deckel drauf oder nicht? Abtrennen, rät die Initiative. Deckel von Senftuben oder Bechern bestehen nämlich meist aus anderen Materialien als der Rest der Verpackung.

Sie voneinander zu trennen erleichtert den Sortierprozess und trägt zu einem hochwertigeren Recycling bei. Das gilt auch für Folien oder Kunststoffummantelungen von Verpackungen.

Nicht stapeln

Sind gleich mehrere Becher oder Behältnisse leer geworden, sollten sie nicht ineinander gestapelt werden. Auch wenn es vielleicht Platz in der Mülltonne spart: Ineinander gestapelte Verpackungen erschweren die Arbeit der Sortieranlage.

"Wer diese vier Trenntipps beherzigt, kann jeden Tag einen Beitrag zum Schutz von Klima und Ressourcen leisten", sagt der Sprecher der Initiative, Axel Subklew.

Mülltrennung lohnt sich für alle: Das Recycling von Verpackungen aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack, aus Glas sowie aus Papier, Pappe und Karton spare in Deutschland jährlich 1,95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ein, heißt es von der Initiative unter Verweis auf eine Studie des Öko-Instituts. Das sei so viel, als würde eine Person 1,38 Millionen Mal von Berlin nach New York fliegen.