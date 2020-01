Von Gaby Booth

Als Stefan Fröhlich während seines Nachtdienstes im Saarbrücker Klinikum die Alarmglocke nicht mehr hörte, wusste er definitiv, dass sein Gehör nicht mehr so funktionierte, wie es sollte. Der Krankenpfleger hatte bereits seit Jahren Probleme. Irgendwann 2010 hatte das angefangen, fiel zuerst seiner Frau Mona und seinen Kindern auf, weil sie alles wiederholen mussten. Erste Diagnose: Hörsturz. Viele Arzt- und Klinikbesuche folgten. Eine Odyssee.

Da der heute 46-Jährige aber eine Kombination von Erkrankungen hat, darunter eine seltene Immunkrankheit, stand seine Schwerhörigkeit zunächst gar nicht im Fokus der medizinischen Detektivarbeit. Aber die Hörgeräte konnten den Hörverlust irgendwann nicht mehr auffangen. Fröhlich: "Ich lebte wie in einem Kokon, zog mich zurück, auch für meine Familie war das eine schwierige Zeit." In der Kopfklinik der Uni Heidelberg wurde schließlich festgestellt, dass es ein Zusammenspiel von neurologischen Faktoren geben könnte. Und Stefan Fröhlich bekam die Indikation für ein Cochlea Implantat. 2015 wurde das rechte Ohr operiert, 2016 folgte das linke.

Zum Vergrößern bitte Anklicken! (1) Der Audioprozessor nimmt Schallsignale der Umgebung auf und wandelt sie in elektrische Signale um.

(2) Die Spule sendet Audiosignale durch die Haut zum Implantat.

(3) Das Implantat wandelt Signale in elektrische Impulse um, die dann über einen Elektrodenträger an die Cochlea weitergeleitet werden.

(4) In der Cochlea werden die Nervenzellen, die für die Geräuschverarbeitung zuständig sind, stimuliert.

(5) Der Hörnerv leitet die elektrischen Impulse von der Cochlea an das Gehirn, wo die Signale als akustisches Ereignis interpretiert werden.

Cochlea ist das lateinische Wort für die Hörschnecke im Innenohr. Cochlea-Implantat (CI) ist der Name für das medizinische Produkt. Zunächst sieht ein CI wie ein normales Hörgerät aus, das hinter dem Ohr getragen wird. Dort sitzt der externe Sprachprozessor. Das Implantat selbst wird operativ in die Hörschnecke eingesetzt. Über ein Mikrofon und ein Kabel ist es mit dem Sprachprozessor verbunden. Was man von außen als "Knopf" am Kopf sieht, ist die Spule, die Audiosignale durch die Haut an das Implantat sendet. Sie wird durch einen Magneten festgehalten.

Ein herkömmliches Hörgerät nimmt Geräusche auf und verstärkt sie über den normalen Gehörgang. Allerdings gibt es Formen der Schwerhörigkeit, bei denen das Innenohr so stark geschädigt ist, dass diese Verstärkung nicht mehr ausreicht. Dann kommt ein CI in Frage. Es übernimmt nun die Funktion der beschädigten Teile des Innenohres. Dadurch können extrem schwerhörige und fast ertaubte Menschen, aber auch Kinder, die ohne Hörvermögen geboren werden, (wieder) hören. Solche Implantate wandeln Schall in elektrische Impulse um, die wiederum den Hörnerv in der Cochlea stimulieren. So können Geräusche und Sprache von ihrem Träger wieder wahrgenommen werden.

Nach aufklärenden Gesprächen zwischen den HNO-Spezialisten und Patienten sowie intensiven Untersuchungen, beispielsweise, ob der Hörnerv noch intakt ist, trifft der Patient die Entscheidung, ob er zu einem Eingriff bereit ist. Hilfreich sind hier Gespräche mit CI-Trägern. In Heidelberg und Mannheim gibt es sogenannte CI-Cafés und Selbsthilfegruppen, in denen sich Betroffene treffen und austauschen.

Die Operation selbst dauert etwa drei Stunden. In den Wochen und Monaten danach beginnt die eigentliche Arbeit für die Patienten: Sie müssen das Hören wieder lernen. Dies geschieht schrittweise in einem detaillierten Anpassungs- und Rehabilitationsprozess. Immer wieder überprüfen Logopäden und Audiologen, ob das CI richtig eingestellt ist. Immer wieder wird nachjustiert. Bei den einen Patienten schreitet der Lernprozess des Gehirns schneller voran, bei anderen dauert es etwas länger, bis sie Sprache und Musik wieder hören können. Das hängt davon ab, wie lange die Hörschwäche vor der OP andauerte. Die Mühe lohnt sich: Die meisten Implantat-Träger sprechen von einem Hörgewinn von zwischen 80 bis 90 Prozent des gesunden Hörvermögens.

Schätzungen gehen davon aus, dass etwa ein Viertel der 50- bis 59-jährigen und 37 Prozent der 60- bis 69-jährigen Deutschen unter Schwerhörigkeit leidet. Das ergab eine vom Bundesarbeitsministerium in Auftrag gegebene Studie zum Thema "Barrierefrei hören und kommunizieren in der Arbeitswelt". Sie ergab aber auch, dass nur ein sehr kleiner Teil schwerhöriger Menschen sich dazu entschließt, das Problem aktiv anzugehen und Hörgeräte zu tragen. Über 15 Millionen Menschen sind schwerhörig, aber nur etwa 2,5 Millionen mit Hörgeräten versorgt, so die Studie.

Und Experten gehen davon aus, dass es mehr werden. Grund: Die Dauerbeschallung, unter die vor allem junge Leute momentan ihre Ohren setzen. Vor allem die In-Ohr-Kopfhörer für Smartphones stellen eine große Gefahr dar, das Gehör dauerhaft zu schädigen.

Aber auch in vielen Berufen sind Arbeitnehmer Lärmquellen ausgesetzt: Beschäftigte der metallverarbeitenden Industrie oder im Baubereich, Rangierarbeiter der Bahn, Lehrer, Mitarbeiter auf dem Flughafen. Aber dass auch im Alltag Dauerlärm droht, weiß, wer an einer viel befahrenen Straße lebt. Selbst im Schlaf nimmt das Ohr die an der Ampel startenden Motorräder oder Autos wahr, wer an einer Bahnstrecke lebt, über die nachts die Güterzüge rollen, ist besonders betroffen. Der Leiter des Hörzentrums am Mannheimer Uni-Klinikum, Jerome Servais, warnt: "Das Tückische ist, dass den Betroffenen gar nicht klar ist, welche Rolle der Lärm, der sie umgibt, spielt. Sie fühlen sich gestresst, gereizt, wissen aber nicht warum."

Inzwischen gibt es in Deutschland etwa 50.000 CI-Träger. Männer wie Frauen, Kinder wie Senioren. Manchmal fallen die "Knöpfe" in Ohrnähe auf, manchmal sieht man sie gar nicht, weil sie von Haaren verdeckt sind. "Weil wir immer älter werden, die Technik im Alltagsleben gut funktioniert, die Operation inzwischen an vielen HNO-Kliniken Routine ist, wird es wohl in Zukunft immer mehr Menschen geben, die durch ein Cochlea-Implantat eine neue Lebensqualität bekommen", vermutet Barbara Gängler von der Deutschen CI-Gesellschaft, einem unabhängigen Patientenverband der Selbsthilfe. Diese Entwicklung könnte die Kassen teuer zu stehen kommen. Denn ein Implantat (mit OP und Anpassung) kostet die Gesetzlichen Krankenkassen etwa 40.000 Euro.

An den Unikliniken Heidelberg und Mannheim gibt es als Teil der HNO-Kliniken seit Jahren spezielle Cochlea-Abteilungen, eine kleinere in Ludwigshafen. Die Operation mit Hörimplantaten ist inzwischen Routine. Zwischen 80 und 100 CI-Operationen werden in Heidelberg pro Jahr durchgeführt, in Mannheim ebenfalls etwa 100. "Bei erwachsenen Patienten, die hochgradig schwerhörig sind und die mit einem Hörgerät nicht ausreichend versorgt werden können, ist das CI häufig die einzige Möglichkeit, wieder zu hören", sagt Jerome Servais.

Auch die HNO-Klinik in der Heidelberger Kopfklinik bietet das gesamte Spektrum der CI-Versorgung an. Von der Diagnostik über die Implantation bis zur Nachsorge. "Eine so umfassende Therapie ist unverzichtbar, um mit dem Implantat klar zu kommen", betont Mark Praetorius, Ärztlicher Leiter des Rehabilitationszentrums. An der HNO-Klinik Heidelberg werden taube, resthörige und gehörlose Patienten schon seit 1986 mit Cochlea-Implantaten versorgt und rehabilitiert.

Schwerhörigkeit ist ein Problem mit vielen Facetten, weil Betroffene es häufig ignorieren oder anfangs auch nicht selbst bemerken. Anders als eine Sehschwäche, scheint "schlecht hören" von den Betroffenen nicht selten als Makel wahrgenommen zu werden. Insbesondere am Arbeitsplatz. In Konferenzen, in Gesprächen mit Kollegen versucht man, sich irgendwie "durchzumogeln". Man entwickelt Strategien, um im Alltag zurechtzukommen. Lernt Lippenlesen, versucht, aus dem Kontext des Gesagten Antworten zu geben. Manchmal geht es gut, manchmal führt es zu Missverständnissen. Die Betroffenen ziehen sich im Laufe der Zeit zurück, weil sie die Familienmitglieder am Tisch ohnehin nicht mehr verstehen. Nicht selten führt dauerhafte Schwerhörigkeit zu Depression. Aus Furcht, als alt, gebrechlich und weniger leistungsfähig wahrgenommen zu werden, scheuen sich Betroffene, über ihre Hörminderung zu sprechen und suchen daher auch nicht nach Hilfsmöglichkeiten.

Stefan Fröhlich hat den anderen Weg gewählt: Seine beiden Implantate haben ihn aus der Isolation geholt. "Ich habe heute wieder eine völlig neue Lebensqualität", strahlt der Saarbrücker.