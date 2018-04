Von Constanze Werry

Resilienz - ein schillernder Begriff, von dem immer wieder die Rede ist. Eine Fähigkeit, die geradezu eingefordert wird. Denn Resilienz verheißt, jede Situation - und sei sie noch so belastend - bewältigen zu können. Prof. Franz Resch, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Zentrum für Psychosoziale Medizin des Universitäts-Klinikums Heidelberg ist Experte auf dem Gebiet und weiß: Resilienz lässt sich erlernen. Doch auch wenn man mal nicht mit einer Situation zurechtkommt, muss das nicht gleich ein Beinbruch sein.

Was genau versteht man unter Resilienz? Gemeint ist die aktive und konstruktive Auseinandersetzung mit extremen Belastungssituationen. Man könnte auch von Widerstandsfähigkeit sprechen.

Ist Resilienz angeboren? "Es gibt verschiedene Komponenten, die bei Resilienz eine Rolle spielen", erklärt Resch: "Einige Faktoren sind angeboren." Etwa wenn es um das Temperament geht. Aber natürlich spielen auch die persönliche Lebenserfahrung und das Erlernte eine Rolle.

Wie kann ich Resilienz erlernen? "Wichtig ist es, den Stier bei den Hörnern zu packen und sich mit Stress-Situationen auseinanderzusetzen, statt sie zu vermeiden oder zu verleugnen", rät der Experte. Manche Menschen haben von Natur aus ein Gefühl der Hilflosigkeit Problemen gegenüber. "Aber man muss sich nicht machtlos fühlen und kann eine Belastung auch als Herausforderung sehen - in der Art: Ich es schaffen, weil ich es schaffen will!"

Da sich Resilienz nur in Stress-Situationen selbst zeigt, aber nicht in entspannten Momenten, ist es wichtig, immer wieder aktiv zu trainieren. Wer das Gefühl hat, eine Situation nicht alleine bewältigen zu können, kann sich auch professionelle Hilfe suchen. Dabei gilt laut Resch: "Viele Wege führen nach Rom." Wichtig sei, dass der Therapeut eine psychotherapeutische Ausbildung besitze. Die therapeutische Schule, der er angehöre, spiele eine untergeordnete Rolle.

Wenn ich ohne "Training" in eine akute Krisensituation gerate, die mich überfordert, wie kann ich reagieren? "Das was Kinder als erstes nutzen, sollten wir uns zum Vorbild nehmen", rät Resch und meint: Man sollte mit Problemen nicht alleine bleiben, sondern versuchen sie mit jemand anderem zusammen zu lösen. "Wenn man alleine bleibt, kann man Schritt für Schritt zurücktreten und die intensivsten Emotionen erst mal abklingen lassen, bevor man sich der Situation aktiv widmet." Denn wer unter dem Einfluss extrem starker Gefühle handle, bereue sein Handeln im Nachhinein oft.

"Außerdem sollte man vermeiden, sich vorschnell zu pathologisieren", so Resch. "Jeder kann mal den Boden unter den Füßen verlieren und keiner hat in allen Bereichen seines Lebens eine starke Resilienz." Wichtig sei, nicht ein Gefühl der Hilflosigkeit zur Grundlage seines Handelns zu machen.

Wie kann ich meinem Kind eine gute Resilienz mit an die Hand geben? "Es geht um Selbststärkung, dann entwickeln Kinder von sich aus eher eine gute Resilienz", erläutert Resch. Eltern sollten also Risikofaktoren niedrig halten und in der Familie ein beschützendes und optimistisches Klima schaffen. "Dazu gehören auch Zusammenhalt, eine offene Kommunikation und starke Eltern. Dann haben Kinder gute Voraussetzungen, die Fähigkeit zur Selbststärkung zu entwickeln."

Insgesamt sollten Eltern ihren Blick weniger auf Belastungen richten, die das Kind aushalten soll, empfiehlt der Experte. "Sie sollten nicht ständig an ihre Grenzen kommen müssen." Und ergänzt: "Sowohl Kinder als auch Erwachsene sollten nicht alles aushalten müssen - man kann sein Leben verändern!"

Info: Wer in einer akuten Krisensituation Hilfe benötigt, kann sich unter anderem an die Psychosomatische Ambulanz der Uni-Klinik Heidelberg 06221/56-87 74 und -58 88 sowie die Ambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 06221/56-69 14 wenden. Bei der Vermittlung eines Therapieplatzes kann die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung weiterhelfen. Die Nummer für Baden-Württemberg lautet 0711/78 75 39 66.