RNZ. Joachim Wiskemann ist mit dem Wissenschaftspreis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ausgezeichnet worden. Der Leiter der Arbeitsgruppe Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg erhielt den Preis der Kategorie "Gold" für seine Habilitationsschrift "Die motorische Leistungsfähigkeit als zentrale Kenngröße in der Onkologie".

Wiskemann beschäftigt sich viel mit dem Thema Bewegung, Sport und Krebs. Seit mehr als sechs Jahren arbeitet er daran, das Netzwerk "Onko Aktiv" auf- und auszubauen. Dabei handelt es sich um einen Verbund von Gesundheitseinrichtungen, die onkologischen Patienten in der Nähe ihres Wohnortes ein sport- und bewegungstherapeutisches Angebot ermöglichen. Als Leiter der Arbeitsgruppe Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT weiß Wiskemann, dass Bewegung beziehungsweise ein strukturiertes körperliches Training bei Krebspatienten dazu beitragen kann, während und nach einer onkologischen Therapie Komplikationen und Nebenwirkungen abzumildern oder auch zu vermeiden. Zudem können Tumorpatienten durch Bewegung ihr subjektives Wohlbefinden positiv beeinflussen. Den wissenschaftlichen Beweis führt Wiskemann in seiner Habilitationsschrift, die er im April 2017 an der Universität Heidelberg vorlegte. Seine Untersuchungen konnten belegen, dass trotz intensiver medikamentöser Therapien und fortgeschrittener Behandlungsstadien sport- und bewegungstherapeutische Interventionen machbar sind und zu positiven Effekten im Bereich der motorischen Leistungsfähigkeit führen.

"Die klinische Bedeutung der Sport- und Bewegungstherapie ist nicht zu unterschätzen und hat ein großes Potenzial zur Verbesserung des Behandlungsergebnisses", sagt Wiskemann. So zeigen seine Veröffentlichungen, dass nicht nur häufig auftretende Nebenwirkungen wie das Erschöpfungssyndrom Fatigue erfolgreich behandelt werden können, sondern eine zielgerichtete Trainingstherapie auch in der Lage ist, die Arbeitsfähigkeit von körperlich intensiv beanspruchten Berufsgruppen wiederherzustellen.

Der DOSB zeichnet mit seinem Wissenschaftspreis seit 1953 alle zwei Jahre herausragende sportwissenschaftliche Qualifikationsarbeiten aus. Der Preis, der am 18. Januar in Potsdam verliehen wurde, ist mit 12.000 Euro dotiert.