csw. Die richtige Zahnpflege ist immer wichtig - noch ein bisschen wichtiger als ohnehin schon, wenn man eine Zahnspange trägt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund ums Thema.

Warum ist die Zahnpflege für Träger von Zahnspangen so ausgesprochen wichtig? "Durch die Zahnspangen entstehen neue Nischen, in denen sich Bakterien leichter ansiedeln können", erklärt Dirk Kropp von der Initiative Prodente. Karies und Zahnfleischentzündungen können die Folge sein, wenn diese Beläge nicht gründlich entfernt werden. Daher müssten die Zähne sehr intensiv gepflegt werden, so der Experte.

Ist bei festen Zahnspangen eine spezielle Zahnbürste nötig? Nicht unbedingt - das hängt auch davon ab, wie gut man mit einer herkömmlichen Bürste zurechtkommt. Auch eine elektrische Zahnbürste kann verwendet werden. Für besonders hartnäckige Essensreste bietet sich unter Umständen die Verwendung einer Spezialbürste mit einem Büschel an.

Müssen die Zähne nach jeder Mahlzeit gereinigt werden? Das ist unbedingt zu empfehlen. Am besten wird vor dem Zähneputzen der Mund noch kurz mit Wasser ausgespült, um grobe Essensreste schon mal zu entfernen. "Unterwegs hilft eine Zahnzwischenraumbürste oder ein Zahnpflegekaugummi", empfiehlt Kropp.

Wie putze ich die Zähne am besten? "Die Technik bleibt gleich", erläutert der Experte. Wer eine feste Spange trägt, muss aber etwas mehr Zeit einplanen. Geputzt wird - egal ob mit oder ohne Spange - von Rot nach Weiß. Das heißt vom Zahnfleisch Richtung Zähne. Und natürlich gilt es, die Zahnzwischenräume nicht zu vergessen. Sie werden mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen, die es in diversen Stärken gibt, gereinigt. Träger von festen Spangen müssen die Zahnseide durch die Lücken am Zahnfleischsaum fädeln. Als Hilfsmittel gibt es im Handel spezielle Zahnseide mit verstärktem Ende, die das Einfädeln erleichtern soll.

Wie oft muss eine lose Spange gereinigt werden? Mindestens einmal täglich und am besten mit flüssiger Seife, wie Kropp empfiehlt. "Wichtig ist, keine Produkte zu verwenden, die den Kunststoff angreifen. Also keine Zahnpasten mit groben Putzkörpern." Anschließend die Spange mit Wasser gründlich abspülen.

Sollte ich mit einer festen Zahnspange bestimmte Nahrungsmittel meiden? „Für die Zeit mit einer Zahnspange ist es besonders aufwendig, die Zähne von Lebensmitteln mit vielen Fasern zu reinigen“, erläutert Kropp. Wenn man die Zähne gut pflege, dürfe man seine Lieblingsgerichte weiterhin essen. „Aber besonders klebrige oder besonders harte Lebensmittel sollten vermieden werden“, rät der Experte.