Er kam völlig überraschend, das Herzrasen in den Tagen davor hielt niemand für eine ernste Gefahr. Der plötzliche Herztod hat seine Bezeichnung nicht von ungefähr. Rund 65.000 Menschen fallen ihm laut der Deutschen Herzstiftung in Deutschland jährlich zum Opfer. Doch so unvermittelt der plötzliche Herztod vermeintlich auftritt – es gibt Anzeichen. Wer sie kennt und im Ernstfall schnell handelt, kann Leben retten. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Wer ist besonders gefährdet? „Besonders gefährdet sind Menschen mit einer Herzkranzgefäßerkrankung, die vorher nicht bekannt sein muss“, erläutert der Notfallmediziner und Herzspezialist Professor Dietrich Andresen, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Am weitaus häufigsten liegt einem plötzlichen Herztod eine koronare Herzkrankheit zugrunde. Darunter versteht man eine Einengung der Herzkranzgefäße. Verursacht werden kann sie unter anderem durch Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und Rauchen.

Auch Herzklappenerkrankungen, Herzmuskelentzündungen, genetisch bedingte elektrische Herzerkrankungen und angeborene Herzfehler können zum plötzlichen Herztod führen. Das betrifft vor allem jüngere Menschen vor dem 40. Lebensjahr.

Was passiert beim plötzlichen Herztod?Meist beginnt es mit dem Kammerflimmern – einer schwerwiegenden Herzrhythmusstörung. Innerhalb weniger Sekunden kommt es zum Kreislaufkollaps. Das Herz hört auf zu schlagen, der Patient verspürt eine Leere im Kopf, kurz darauf verliert er das Bewusstsein. Nach zwei bis drei Minuten hört der Betroffene auf zu atmen und nach zehn Minuten tritt der Tod ein – wenn nicht vorher gehandelt wird.

Wie kann man sich schützen? Am besten, indem eine koronare Herzkrankheit früh erkannt und behandelt wird. „Daher raten wir Männern und Frauen ab 40 Jahren – bei familiärer Belastung früher – zur Früherkennung durch regelmäßige Check-ups beim Hausarzt“, so Andresen. Liegt bereits eine diagnostizierte Herzerkrankung vor, rät die Deutsche Herzstiftung zu regelmäßigen Kontrollen beim Kardiologen oder Internisten.

„Da hoher Blutdruck, Rauchen, Diabetes und erhöhte Cholesterinwerte Ablagerungen in den Gefäßen begünstigen, bietet es sich an, ab dem 35. Lebensjahr die Möglichkeit zum Check-up beim Hausarzt wahrzunehmen“, empfiehlt der Kardiologe Dr. Bernhard Kuhn. Die Kosten für die Überprüfung der Blutdruck-, Cholesterin- und Zuckerwerte sowie ein EKG in Ruhe werden von der Krankenkasse übernommen.

Kann man auch aktiv vorbeugen?Neben einer ausgewogenen Ernährung und dem Verzicht aufs Rauchen haben auch Sport und Bewegung einen positiven Effekt auf die Gefäße. Durch Cardio-Training werden sie geschmeidig gehalten, so dass sich Ablagerungen nicht so leicht festsetzen können. Denn die Gefäße weiten sich dabei und ziehen sich anschließend wieder zusammen. „Die Pulsfrequenz spielt eine entscheidende Rolle. Dabei sollte mindestens dreimal die Woche je 30 Minuten trainiert werden, bei einer Pulsfrequenz von 200 minus Lebensalter minus 15 Prozent“, empfiehlt der Heidelberger Facharzt Kuhn.

Wie erkennt man Vorboten für den plötzlichen Herztod? Längst nicht hinter jedem Herzstolperer muss gleich ein ernstes Problem stecken. Wer verunsichert sei, könne sich in einem ersten Schritt an seinen Hausarzt wenden, so Kuhn. Bei folgenden Warnzeichen empfiehlt die Deutsche Herzstiftung direkt einen Kardiologen aufzusuchen: Brustschmerzen, Herzrasen mit eingeschränkter Belastbarkeit, hartnäckiges Herzstolpern, kurze Bewusstlosigkeit sowie Schwindelanfälle.

Bei typischen Herzinfarktsymptomen sollte sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. Dazu gehören plötzlich einsetzende starke Schmerzen, die länger als fünf Minuten anhalten und sich auch in Ruhe nicht bessern. Typisch sind oft auch kalter Schweiß, Blässe, Übelkeit und Atemnot. Die Brustschmerzen – manchmal treten die Schmerzen auch nur im Rücken zwischen den Schulterblättern oder im Oberbauch auf – können in Arm, Hals oder Kiefer ausstrahlen.

Wie kann man im Ernstfall helfen? Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen retten Leben. Unmittelbar nach Absetzen des Notrufs, nachdem der Puls am Hals – in Verlängerung des Ohres – oder am Handgelenk sowie die Atmung geprüft wurden, und beides nicht festgestellt werden konnte, beginnt man mit der Herzdruckmassage. Dazu einen Handballen auf das Brustbein legen, die zweite Hand auf dem Handrücken der anderen platzieren. Mit durchgedrückten Armen im Takt von „Stayin’ Alive“ das Brustbein etwa fünf Zentimeter in Richtung Wirbelsäule drücken. Im besten Fall weiß ein weiterer Helfer, wo es in der Nähe einen Automatisierten Externen Defibrillator gibt und kann diesen holen. Das Gerät unterstützt Helfer bei der Anwendung.

