Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Knapp zwei Prozent aller Schulkinder im Land leiden unter ärztlich diagnostizierten Depressionen, etwas mehr unter Angststörungen. Das geht aus dem aktuellen DAK-Kinder- und Jugendreport hervor. Mädchen sind mehr als doppelt so häufig betroffen wie Jungen.

Für die Untersuchung haben Mitarbeiter der Uni Bielefeld Abrechnungsdaten von gut 90.000 minderjährigen DAK-Versicherten untersucht. Das sind 4,8 Prozent aller in Baden-Württemberg lebenden 0- bis 17-Jährigen. 2017 wurde die Diagnose "Depression" im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent häufiger gestellt.

Hochgerechnet sind in Baden-Württemberg rund 32.000 Minderjährige von Depressionen und Angststörungen betroffen. Da nur von Ärzten diagnostizierte Fälle berücksichtigt wurden, schätzen die Experten die Dunkelziffer aber höher. "Wenn Kinder seelisch leiden, bleibt das oft unbemerkt", erklärte Siegfried Euerle, Leiter der DAK-Landesvertretung.

"Man hat ja bis vor 30 Jahren gesagt, im Kindesalter gibt’s keine Depressionen", ergänzte Michael Günter, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Stuttgart. Der Bericht zeige, "dass wir bei den Kindern genauso viele psychische Erkrankungen haben, wie bei den Erwachsenen".

Der Anstieg in den Abrechnungszahlen habe vor allem mit der Enttabuisierung von psychischen Leiden und mit der Bereitschaft zu tun, Hilfsangebote auch in Anspruch zu nehmen. "Auf manche Zunahme an Behandlungszahlen bin ich stolz", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) deshalb. Es gelte, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass der Mensch nicht perfekt sei.

Einige Ergebnisse werfen Anschlussfragen auf: Dem Bericht zufolge nimmt der Anteil von Minderjährigen mit Depressionen (1,9 Prozent) und Angststörungen (2,2 Prozent) ab der Pubertät deutlich zu, liegt aber bei den Mädchen schließlich mehr als doppelt so hoch wie bei Jungen. Angststörungen werden zu 15 Prozent medikamentös behandelt, im Bund aber nur zu sechs Prozent. Das sei Anlass zu Nachdenklichkeit, kritisierte Jan Steffen Jürgensen, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Stuttgart. Ebenfalls kurios: Der Verschreibungsanteil von Antidepressiva liegt bei älteren Jungen um 35 Prozent höher als bei Mädchen. Im Bundesschnitt, so Mitautor Julian Witte, sei es umgekehrt. Und: Stadtkinder erhalten eher eine Diagnose für bestimmte psychische Erkrankungen als ihre Altersgenossen im ländlichen Raum. Das kann an unterschiedlichen Lebensgewohnheiten liegen, möglicherweise aber auch nur daran, dass die höhere Facharztdichte in Städten eine passende Diagnose wahrscheinlich macht.

Nach Angaben der Autoren ist es das erste Mal, dass ein Bericht aufgrund von Abrechnungsdaten Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren und der Entwicklung seelischer Leiden aufzeigt. So können Vorbelastungen wie Asthma, Diabetes, Schmerzen, Adipositas oder chronische Krankheiten das Risiko von Depressionen auf das bis zu 4,5-Fache erhöhen. Auch Probleme der Eltern können die Gefahr auf das bis zu 3,3-Fache steigern.

Lucha zufolge ist der Bericht kein Alarmzeichen, sondern ein Beitrag zur Frage: "Tun wir das Richtige an der richtigen Stelle?" Günter und er waren sich uneins, ob der Ausbau stationärer Plätze im Land schnell genug geht. Insgesamt waren sich die Diskutanten aber einig, dass der Landespsychiatrieplan, der Aufbau jugendpsychiatrischer Verbünde sowie die Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Sozialarbeitern in die richtige Richtung zielen.