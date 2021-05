Von Frauke Gans

Ein tolles Gefühl, sich an den ersten warmen Tagen nicht auf Sockensuche machen zu müssen, sondern barfuß in offene Schuhe zu schlüpfen. Nach Monaten in dicken Strümpfen und klobigem Schuhwerk sehen Füße aber manchmal aus, als müssten sie aus dem Winterschlaf geholt werden. Podologen wie Uwe Gerber in Schwetzingen unterscheiden sogar zwischen Winter- und Sommerfüßen: "Meist sind sie nach den kalten Tagen etwas trocken und ungepflegt, weil sie sowieso niemand zu Gesicht bekam."

> Eincremen: Laut Uwe Gerber orientiert man sich in der Fußpflege am besten an dem Motto "weniger ist mehr". "Unsere Füße sind mit nur wenigen Talgdrüsen ausgestattet, die Lipidproduktion ist entsprechend gering. Deshalb kann man sie mit Feuchtigkeit versorgen. Dabei allerdings bitte die Zwischenräume der Zehen aussparen. Sie sind feucht genug. Cremes begünstigen dort deshalb die Entstehung von Pilzen." Wenn die Reibung der Socken und Heizungsluft die Haut zusätzlich austrocknet, pflegt ein Peeling aus Olivenöl und Zucker sie wieder zart.

> Hornhaut: Und wie sieht es mit der Hornhaut aus? Optisch nervt sie oft an den Fersen, den großen Zehen und am Fußballen. Auch hier bittet der Podologe um Zurückhaltung: "Wer zu viel Hornhaut abrubbelt, trocknet die darunterliegende Haut aus und es entstehen unangenehme Risse." Auch von Pflegeprodukten, die durch Auftragen diese äußere Schicht der Epidermis entfernen, solle man möglichst die Finger lassen. "Eine solche Art der Creme löst die Hornhaut auf und greift zudem die darunter liegende Haut an.

Wen die Schutzschicht stört, kann sie mit Feuchtigkeitscreme weich pflegen, statt sie komplett herunter zu raspeln." Natürlich könne man stellenweise ein wenig abrubbeln. Aber Pflegecremes seien der effektivere Weg zu gesunden Füßen. "Hornhaut ist für uns wichtig. Sie ist der Schutzschild der darunter liegenden Epidermis. Marathonläufer zum Beispiel wären ohne sie aufgeschmissen."

> Nägel: Das Glätten der Fußnägel kann Gerber nicht empfehlen. "Bitte Finger weg von den Nagelplatten. Unsere Nägel bestehen aus drei Schichten. Durch das Schleifen beschädigt man die oberste oder zerstört sie schlimmstenfalls." Wer unter Rillen und Riefen an den Nägeln leide, solle lieber einen Podologen aufsuchen, um herauszufinden wodurch sie entstehen und die Ursachen beseitigen.

Von Fußbädern für die Pflege rät Gerber ebenfalls ab. Wobei selbstverständlich nicht die tägliche Wäsche gemeint ist, ohne die Füße zügig interessante Gerüche entwickeln. "Aber Wasser spült Lipide aus der Haut. Natürlich kann man sie danach eincremen. Weshalb sich aber Bäder nicht zur Pflege eignen, sondern nur zur Wäsche oder Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens.

> Nagellack: Wie sieht es aus mit Frühlingsfarbtupfern für die Nägel? Im Prinzip kein Problem. Wer aber ab und zu auch ohne ausgehen möchte, sollte vor der Farbe einen Unterlack auftragen. Sonst nehmen Nägel einen gelblichen Ton an, der nicht an Frühling, sondern an Nikotin erinnert. "Im Winter ist außerdem eine Lackpause ratsam, damit die Füße eine Weile Ruhe haben," so der Podologe.

> Der richtige Schuh:Und welche offenen Schuhe eignen sich am besten, um die frisch gepflegten Füße in Szene zu setzen? "Lieber Schuhe mit nur leicht angedeutetem oder gar keinem Fußbett aussuchen. Stützt es die Füße zu intensiv, liegen sie faul im Schuh ohne zu arbeiten und die Muskulatur erschlafft", erläutert Gerber. Ausnahmen seien natürlich Fehlstellungen oder Fehlhaltungen, bei denen Einlagen zum Einsatz kämen. Für normale Füße sind aber Gesundheitsschuhe nicht nötig, im Gegenteil. Auch ein kleiner Absatz sei kein Problem.

"Am besten ist sowieso, wann immer möglich ohne Schuhe zu laufen. Sobald es warm wird, kann ich in Bad Sobernheim den Barfußpfad empfehlen. Mehrere Kilometer über verschiedene Untergründe zu laufen ist wunderbar." Und ein Frühlings-Freiluft-Wellnessprogramm für die Füße.