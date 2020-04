Von Constanze Werry

Die Sonne scheint, der Himmel strahlt im schönsten Blau, doch für Pollenallergiker bedeutet die derzeitige Wetterlage – aktuell vor allem bei einer Allergie gegen Birke und Esche – in erster Linie tränende Augen, Niesreiz und gegebenenfalls sogar allergisches Asthma. Vor allem wegen der beiden letzteren Symptome rufen der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (HNO) und der Ärzteverband deutscher Allergologen (AeDA) Pollenallergiker zum Handeln auf.

"Da das Coronavirus insbesondere durch Tröpfchen übertragen wird, muss Niesen und Husten konsequent vermieden oder zumindest maximal reduziert werden", darauf weist Dr. Andreas Horn, HNO-Arzt und stellvertretender Landesvorsitzender des HNO-Berufsverbands, hin. Denn einerseits bestehe bei asymptomatischen Corona-Patienten durch unkontrolliertes Niesen oder Husten eine erhöhte Gefahr, andere anzustecken und andererseits wird Asthma – auch allergisches Asthma – als Risiko bei einer Covid-19- Erkrankung angesehen. Daher empfehlen HNO und AeDA Pollenallergikern einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um andere zu schützen.

Außerdem empfehlen die Experten eine konsequente, anti-allergische Behandlung. Nicht nur, um Husten und Niesen zu reduzieren, sondern auch um zu vermeiden, dass es zu einem "Etagenwechsel" von der Nase in die Bronchien komme, wie Horn erklärt.

Viele Allergiker setzen ausschließlich auf in Apotheken frei verkäufliche Präparate. "Bis ein Pollenallergiker eine professionelle Behandlung angeht, dauert es im Schnitt sieben, acht oder sogar neun Jahre", so Horn. Dabei gebe es weit umfänglichere und effektivere Möglichkeiten eine Pollenallergie in den Griff zu bekommen. Neben freiverkäuflichen Antihistaminika, Cortison- oder auch Kombinationspräparaten – sowohl in Tablettenform als auch beispielsweise als Nasenspray, gibt es auch verschreibungspflichtige Varianten. Doch während dem einen beispielsweise Cetirizinhydrochlorid hilft, muss das beim anderen noch lange nicht so sein. "Entsprechende Medikamente wirken längst nicht bei allen gleich und auch nicht gleich gut. Da gilt es die richtige Versorgung zu finden", so Horn.

Daneben gibt es auch noch die Möglichkeit einer sogenannten Hyposensibilisierung. Dabei wird zunächst getestet, gegen welche Pollen genau der Patient allergisch ist. Anschließend erhält er in steigender Dosierung entsprechende Allergene, so dass sich das Immunsystem daran gewöhnen kann und nicht mehr überreagiert.

Klassischerweise erhielten Patienten im Rahmen einer Hyposensibilisierung Spritzen im Abstand von etwa sechs bis acht Wochen. Inzwischen gibt es aber auch die Möglichkeit einer Therapie mit Tabletten, die der Patient zu Hause einnehmen kann, gerade in Zeiten von Sars-Cov-2 eine echte Alternative. Eine Hyposensibilisierung sollte sechs bis acht Wochen vor dem entsprechenden Pollenflug begonnen werden. Wer also zum Beispiel unter einer Allergie gegen Gräserpollen leidet, kann eine Hyposensibilisierung zum jetzigen Zeitpunkt durchaus noch in Angriff nehmen. Ansprechpartner für eine Behandlung von Pollenallergien sind Fachärzte und entsprechend qualifizierte Hausärzte.