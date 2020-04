Freiräume sind bei so viel Gemeinsamkeit besonders wichtig. Ruhig einfach mal Rücken an Rücken setzen und jeder macht seins. Foto: Getty

Von Rainer Matthias Holm-Hadulla

Nach den medizinischen und ökonomischen Aspekten der Corona-Krise werden jetzt auch die psycho-sozialen Probleme sichtbar. Wie gehen wir mit der sozialen Isolation um, den massiven Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit und den tiefgreifenden Veränderungen unseres Lebensstils? Dies wird besonders aktuell, wenn psychische und soziale Verletzlichkeiten vorliegen.

Die Beratungs- und Psychotherapieforschung hat gezeigt, wie wichtig soziale Aktivitäten, Sport, Kultur und die alltägliche Arbeit sind. Wir benötigen sie zur Affektkontrolle, Stimmungsregulation, Stabilisierung von Selbst- und Gemeinschaftsgefühlen sowie der Strukturierung unseres Alltagslebens.

Berater, Psychotherapeuten und Ärzte bemerken schon jetzt, dass Depressionen zunehmen und bislang kompensierte Persönlichkeitsstörungen akut werden. Auch das Risiko für Alkohol- und Drogenmissbrauch steigt. Die gewonnene Zeit kann freund- und partnerschaftliche sowie familiäre Bindungen bereichern. Es können aber auch schwelende Konflikte aufbrechen und zu destruktiven Streitereien, Übergriffen und häuslicher Gewalt führen.

Was können, was sollen wir in dieser Situation tun? Es mag banal erscheinen, aber die bewusste Strukturierung des Tagesablaufs ist sehr wichtig. Entfällt die äußere Taktung durch vorgegebene feste Arbeitszeiten beziehungsweise durch Kindergarten und Schule, so kann die scheinbar frei verfügbare Zeit schnell zu einem diffusen Irrgarten werden. Deswegen sind Rituale in Krisenzeiten besonders wichtig, angefangen mit der regelmäßigen Gymnastik und Körperpflege, festen Zeiten für gemeinsame Mahlzeiten und für gute Gespräche.

Es ist hilfreich, Rituale zu finden, damit Arbeitszeiten und Freizeitbeschäftigungen klar voneinander getrennt sind. Bewusster Mediengebrauch hilft bei der Strukturierung des Alltags: die Lektüre einer Tageszeitung, die Begleitung durch ein Kultur- und Wissenschaftsprogramm des Hörfunks, die Auseinandersetzung mit qualitativ hochwertigen Fernsehsendungen, Filmen und Serien. Zum konstruktiven Mediengebrauch gehört auch die Beendigung desselben! Durch die genannten Maßnahmen können Gefühle von Hilflosigkeit und Kontrollverlust bewältigt werden.

Eine weitere wesentliche Aufgabe liegt in der Gestaltung von persönlichen Bindungen. Dies betrifft nicht nur die engsten Bezugspersonen, sondern auch die Beziehung zu sich selbst. Dabei hilft die Kultur. In Krisenzeiten erfahren wir, dass Religion, Philosophie, Wissenschaft, Literatur, Musik, bildende Kunst helfen, wichtige Bindungen zu verstehen und zu verwirklichen. Beziehungen werden erst durch Nach-Denken und Nach-Fühlen verinnerlicht und damit vollständig.

Dazu benötigen wir freie Zeit und ungestörten inneren Raum. Deswegen ist es beim engen Zusammenleben so wichtig, allen Beteiligten ihre Spielräume zu gewähren. Das ist schwierig und mag manchmal auch unmöglich erscheinen. Dennoch sind unsere persönlichen Beziehungen die wichtigsten Ressourcen in Krisenzeiten. So wird es im familiären Zusammenleben während der Zeit der erzwungenen Isolation notwendig, sich auf Regeln zu einigen, verbindliche Verabredungen zu treffen und Routinen zu entwickeln, damit jedes Familien- oder WG-Mitglied ein gewisses Maß an inneren und wenn möglich auch äußeren Freiräumen für sich nutzen kann.

Für Menschen, die allein leben, wird es umgekehrt von ganz existenzieller Bedeutung sein, nicht in Einsamkeit zu versinken. Der Kontakt zu Freunden, Familienangehörigen, Kollegen, hergestellt durch Telefonate, Mailkontakt, Videoanrufe und so weiter muss in der aktuellen Situation aktiver betrieben und gepflegt werden als im üblichen Alltag. Um ein Minimum an sozialer Resonanz zu erreichen, können wir auf die Segnungen der digitalen Medien zurückgreifen.

Wir können jedoch nicht alles in unserem psycho-sozialen Binnenraum lösen. Wir brauchen Auslauf. Insofern ist als weiteres krisenbewältigendes Prinzip Bewegung zu nennen, um körperlich und psychisch hinreichend gesund zu bleiben.

Schließlich verfügen wir über professionelle Helfer, mit denen man sich vertrauensvoll aussprechen kann: "Gib Worte deinem Schmerz: Gram, der nicht spricht presst das beladne Herz, bis dass es bricht" sagt Shakespeare. Wir sollten früher den Mut haben, über unsere Sorgen und Ängste zu sprechen. Mit kompetenten Beratern und Psychotherapeuten können auch online Verhaltensalternativen und Konfliktlösungen erarbeitet werden.

Krisenzeiten sind auch philosophische Zeiten. Wir spüren deutlicher die Begrenztheit unserer Lebenszeit, aber auch unsere kreativen Möglichkeiten. Existenzielle Krisen können Kreativität anregen. Viele große und auch kleine Fortschritte der Menschheit sind in Krisenzeiten entstanden, Kunstwerke und wissenschaftliche Entdeckungen geben davon Zeugnis. Das kann Hoffnung geben und auch Vorfreude auf einen klugen Neubeginn.

Prof. Dr. Rainer Matthias Holm-Hadulla ist Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker und lehrt an der Universität Heidelberg.