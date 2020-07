Von Constanze Werry

Das neuartige Coronavirus zwingt uns zu Einschränkungen und bringt ungeahnte Herausforderungen mit sich. Der Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Mumm spricht darüber, was sie in uns auslösen und wie wir ihnen begegnen können.

Reinhard Mumm. Foto: privat.

Im Moment fühlt sich so mancher daheim nicht mehr richtig wohl in seiner Haut. Woran liegt das?

Das liegt daran, dass Menschen natürlicherweise Beziehungswesen sind. Sie treten bei der Arbeit mit anderen Menschen in Beziehung, sie treten privat mit anderen in Beziehung und im Moment müssen sie aus Infektionsschutzgründen zu Hause bleiben. Ein menschliches Grundbedürfnis nach Austausch und Nähe wird hier eingeschränkt und sie haben Ängste.

Vieles ist gerade ganz anders als wir es seit Jahr und Tag gewohnt sind. Man muss den Alltag neu organisieren, neue Strukturen aufbauen. Haben sie da eine Empfehlung, wie das am besten gelingt – worauf sollte man achten?

Ich würde erst mal empfehlen, dass die Leute ihre Routine so weit wie möglich beibehalten. Das Ausmaß an Veränderung – der Veränderungsdruck – ist gerade gewaltig. Als Beispiel: Wenn jemand die Arbeitsstruktur hat, dass er um acht Uhr dieses macht und um zehn Uhr jenes – dann sitzt er plötzlich zu Hause und soll das alles selbst neu strukturieren. Ich glaube, dass das zur Dekompensation führen kann. Die Menschen können nach Möglichkeit ruhig bei dem bleiben, was sie gewohnt sind. Zumindest vorläufig. Gleichzeitig ist es wichtig, dass gelernt wird, die Beziehungen in der Familie unterstützend und liebevoll zu gestalten.

Wie kann ich denn mein Beziehungsnetzwerk aufrechterhalten – ist es da nicht ein großer Vorteil dass es die sozialen Medien gibt?

Doch – das ist es! Soziale Medien und Internet, das sind ja die offenen Kanäle, über die jetzt Verbindungen aufgebaut und erhalten werden können. Ich halte es für ganz wichtig, dass die Leute jetzt lernen liebevoll miteinander umzugehen. Dass auch Unterstützung wächst. Das Coronavirus stellt uns da vor eine kollektive Lernaufgabe. Kommunikation ist jetzt ganz wichtig. Zeitungen sind ein Teil davon, aber auch Telefon, Internet und soziale Medien. Für uns so wichtige körperliche Nähe ist derzeit kaum möglich. Umso wichtiger ist deshalb zur Zeit verbale Nähe durch Freundlichkeit.

Man kann sich noch so gut verstehen – bei so vielen Stunden gemeinsam zu Hause gehen wohl die meisten einander irgendwann auf die Nerven. Und oft schwelen ja auch Konflikte unter der Oberfläche. Sollte man die Zeit jetzt nutzen um sie auszuräumen oder besser nicht daran rühren?

Konflikte kann man ruhig ansprechen – wichtig ist, sich zu überlegen, wie das so konstruktiv wie möglich geschehen kann. Man kann die Sichtweise einnehmen, dass das, was für uns wie eine Krise aussieht auch positives Ressourcenpotenzial hat.

Was ist denn wichtig, wenn ich versuche Konflikte aufzuarbeiten?

Ich glaube, dass es ein hoher Grad an Verarbeitung dieser Situation ist, sich selbst oder auch der persönlichen Beziehung die Schuld dafür zu geben. Aber der wirkliche Verursacher – das Coronavirus – bleibt mysteriös. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute erst mal in die Selbstliebe treten, indem sie sagen "Wir sind jetzt in einer gemeinsamen Situation, die wir gemeinsam lösen können". Im Prinzip geht es um Solidarität und die Frage: Wie können wir von bedrohlichen gegenseitigen Infektionsgefahren zu Unterstützern werden. Es ist ganz wichtig, wie wir miteinander reden.

Ich könnte mir denken, dass es einem irgendwann schwerfällt, sich aufzuraffen. Lässt sich da gegensteuern?

Da wäre es dann eine Überlegung, ob neue Aktivitäten entwickelt werden können – zum Beispiel Internetkonferenzen. Oder dass die Menschen Hobbys aufgreifen – also Sachen, die sie interessieren und stimulieren, worauf sie ihren Antrieb richten können. Die Verbindung zur Natur sollte aufgegriffen werden, um die Gesundheit zu stärken.