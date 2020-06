Von Constanze Werry

Die deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland – nämlich 84 Prozent – stehen dem Thema Organspende positiv gegenüber. Das geht laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus einer repräsentativen Umfrage für das Jahr 2018 hervor. Doch mal Hand aufs Herz: Haben Sie einen Organspendeausweis? Warum es sinnvoll ist, einen Organspendeausweis auszufüllen, auch wenn man nicht spenden will, welche Organe überhaupt für eine Spende in Frage kommen und bis zu welchem Alter man Spender werden kann – die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Welche Organe und Gewebe kann man spenden? Nieren, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm können nach dem Tod gespendet werden. Dazu kommen unter anderem Haut, die Hornhaut der Augen, Herzklappen, Teile der Blutgefäße, Teile des Knochen- und Knorpelgewebes und Sehnen.

Welche Lebendspenden sind möglich?Vor allem Nieren und Teile der Leber werden derzeit in Deutschland übertragen. Medizinisch möglich und gesetzlich erlaubt seien daneben auch die Übertragung eines Teils der Lunge, des Dünndarms und der Bauchspeicheldrüse. Die Lebendorganspende dieser Organe werde jedoch in Deutschland kaum durchgeführt, wie die BZgA erläutert.

Gibt es ein Höchstalter für potenzielle Organspender?Der BZgA zufolge gibt es weder für die Organ- noch für die Gewebespende eine feste obere Altersgrenze. Das "biologische Alter" des Spenders sei wichtiger als das kalendarische. Ob gespendete Organe und Gewebe für eine Transplantation in Frage kommen, könne laut dem Bundesministerium für Gesundheit erst im Fall einer tatsächlichen Spende medizinisch geprüft werden. In der Regel sei es aber so, dass je jünger die verstorbene Person ist, desto besser eigneten sich die Organe zur Transplantation.

Etwas anders sieht es beim Thema Knochenmarkspende aus. Wer sich als Spender registrieren lassen möchte, muss laut der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zwischen 17 und 55 Jahre alt sein. 17-Jährige dürfen zwar noch nicht direkt spenden, werden in der Datei aber ab dem 18. Geburtstag aktiviert.

Ein Gewicht von unter 50 Kilo oder auch erhebliches Übergewicht mit einem BMI (Body-Mass-Index; Körpergewicht (in kg) geteilt durch Größe (in m) zum Quadrat) von über 40 spricht gegen eine Aufnahme in die Spenderdatei. Gleiches gilt unter anderem auch bei Diabetes, akuter oder überstandener Krebserkrankung.

Gibt man mit einem Organspendeausweis seine generelle Zustimmung zur Entnahme von Organen und Geweben? Nein. Natürlich kann man sich als universeller Spender zur Verfügung stellen. Man hat aber auch die Möglichkeit anzugeben, dass man gar keine Organe spenden möchte oder nur einzelne Organe und Gewebe.

Diese Möglichkeit, seinen Wunsch klar festzuhalten, könne im Ernstfall Angehörige entlasten, wie die BZgA erläutert. Denn hat sich ein Verstorbener zu Lebzeiten nicht festgelegt, werden im Ernstfall die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gefragt. Das könne in so einer Ausnahmesituation zusätzlich sehr belastend sein.

Woher bekomme ich einen Organspendeausweis? In vielen Arztpraxen und Apotheken sind Organspendeausweise auf Nachfrage erhältlich. Über die Internetseite www.organspende-info.de der BZgA kann man einen Organspendeausweis auch online bestellen. Den ausgefüllten Ausweis sollte man möglichst immer bei sich tragen – am besten zusammen mit dem Personalausweis etwa im Geldbeutel. Da die Informationen auf dem Organspendeausweis ausschließlich auf dem mitgeführten Papier hinterlegt sind, kann man jederzeit seine Meinung ändern, einen neuen Ausweis ausfüllen und den alten vernichten.

Ab wann kann ich einen Organspendeausweis ausfüllen? Die Bereitschaft für Organ- und Gewebespenden können Minderjährige ab dem 16. Geburtstag festhalten – ihren Widerspruch sogar bereits ab dem 14. Geburtstag. Eine Einwilligung der Eltern ist nicht notwendig. Bei Kindern entscheiden die Erziehungsberechtigten.