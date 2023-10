Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Rheuma betrifft viele – auch junge – Menschen. Anlässlich des Welt-Rheuma-Tages an diesem Donnerstag spricht Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga, im Interview über Symptome und Behandlung.

Rheuma ist eine Volkskrankheit mit rund 17 Millionen Erkrankten in Deutschland. Wie ist die aktuelle Entwicklung? Wächst die Zahl der Betroffenen immer noch?

Aktuell steigt die Anzahl der Rheuma-Betroffenen und steigende Patienten-Zahlen führen zu einem höheren Versorgungsbedarf. Rheumakranke finden bereits heute nur schwer einen Termin bei einer Rheumatologin oder einem Rheumatologen – Anfragen bei Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen belegen das. Im Jahr 2021 konnten hier mehr als 22.000 berechtigte Vermittlungsanfragen zu rheumatischen Erkrankungen gezählt werden. Zum Vergleich: 2016 waren es keine 8.000. Die Versorgung ist durch lange Wartezeiten und weite Anfahrtswege geprägt.

Woran kann der Einzelne erkennen, dass er an einer rheumatischen Erkrankung leidet?

Wenn man eine der folgenden Schilderungen mit "Ja" beantwortet, sollte der Hausarzt oder die Hausärztin aufgesucht werden mit der Frage: Könnte eine rheumatische Erkrankung vorliegen? Sie lauten: Die Finger sind morgens so steif, dass ich den Wasserhahn oder die Dusche kaum aufdrehen kann. Seit Monaten aufwachen, ohne sich dabei zu erholen. Alle Sehnen, Muskeln und auch Gelenke tun weh. Regelmäßiges nächtliches Aufwachen wegen tiefsitzender Kreuzschmerzen, die sich nach ein wenig Umhergehen bessern. Starke Schmerzen in den Kniegelenken, Hüften, Knöcheln, Zehen nach langem Sitzen, die sich nach Bewegung bessern. Schwellungen an den Finger- und Handgelenken. Ein Gefühl der Abgeschlagenheit.

Trifft die Erkrankung Junge wie Alte und wie wichtig ist der Faktor Früherkennung?

Rheuma kann jeden treffen, ist keine Frage des Alters. Bundesweit leiden auch etwa 20.000 Kinder und Jugendliche an Rheuma, jährlich erkranken an die 1.200 neu. Je früher eine Therapie beginnt, desto größer sind die Chancen, bleibende Schäden zu verhindern. In Deutschland vergeht aber immer noch zu viel Zeit, bis Menschen, die neu an entzündlichem Rheuma erkranken, ihre Therapie beginnen. Im Durchschnitt dauert es 18 Monate, bis ein Betroffener von einer rheumatoiden Arthritis nach Symptombeginn bei einem Rheumatologen oder einer Rheumatologin in die Versorgung kommt, bei Psoriasis-Arthritis sind es 29 Monate und bei Axialer Spondyloarthritis, bekannt auch als Morbus Bechterew, sogar 67 Monate. Studiendaten zeigen, dass Rheumakranke, die nicht in rheumatologischer Behandlung sind, wesentlich seltener Medikamente erhalten, die die Krankheitsaktivität reduzieren können.

Wie haben sich die Therapiemöglichkeiten entwickelt, was können sie leisten und was nicht?

Rheuma ist eine Diagnose, die nach wie vor das Leben verändert. Denn Rheuma ist nicht heilbar und begleitet die Betroffenen meist ihr Leben lang. Dank der Fortschritte in der Forschung können Ärztinnen und Ärzte die Schmerzen lindern und die Zerstörung der Gelenke aufhalten. Die meisten Betroffenen müssen aber dauerhaft Medikamente einnehmen. Die Behandlung umfasst auch Physio- und/oder Ergotherapie sowie gegebenenfalls eine Schmerztherapie. Auch die Bewegungsangebote der Deutschen Rheuma-Liga wie das Funktionstraining sind wichtig für Menschen mit Rheuma.

Wie ist es um die Aufklärung über Rheuma bestellt, mit der Rücksichtnahme auf Betroffene?

Rheuma ist zumeist eine unsichtbare Erkrankung. Die Schmerzen, die Erschöpfung, die Einschränkungen in der Mobilität, mit denen Betroffene zumeist leben müssen, können andere, sei es in der Familie, bei Behörden, im Freundeskreis oder im Beruf, vielfach nicht nachvollziehen. Das führt oftmals zu Diskriminierung und Ausgrenzung, was den Alltag noch weiter belastet. Daher nutzt die Deutsche Rheuma-Liga ganz besonders den Welt-Rheuma-Tag, um immer wieder über Rheuma aufzuklären.