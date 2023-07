Von Peter Löschinger

Puh, ist das eine Hitze. Wer sich an einem schattigen Plätzchen am See abkühlen kann oder im klimatisierten Büro gar nicht erst in Schwitzen kommt, ist klar im Vorteil. Doch der Innenraum von Autos kann schnell zum Backofen werden. Was ist zu tun, um sicher anzukommen?

Am Steuer des Autos muss man mit Hitze richtig umgehen, so die Prüfgesellschaft GTÜ. Denn speziell bei praller Sonne könne sich der Innenraum geparkter Autos schnell auf 60 Grad und mehr aufheizen. Ohne Gegenmaßnahmen werden Temperatursteigerungen aber schon wesentlich früher gefährlich.

Bereits 27 Grad im Innenraum können Fahrerinnen und Fahrer belasten. Der Puls steigt, Konzentration und Reaktionsfähigkeit sinken. Steigt die Temperatur etwa von 25 auf 35 Grad, wird das Unfallrisiko um 20 Prozent größer, so der ADAC. Das sei so, als wenn man mit 0,5 Promille Alkohol hinterm Lenkrad sitzt.

Wie Schutzfolien und Halbgaragen helfen

Um zu vermeiden, dass sich das Auto überhaupt aufheizt, ist zunächst ein schattiger Parkplatz ratsam.

Auch Zubehör wie getönte Scheiben, Abdeckplanen (oft "Halbgarage" genannt) sowie reflektierende Sonnenschutzfolien für außen und weiße Stofftücher fürs Armaturenbrett kann ein paar Grad weniger bringen.

Am effektivsten ist laut ADAC die Halbgarage, wodurch sich in einem Test der Innenraum eines Autos um rund zehn Grad weniger aufheizte als ohne so eine Abdeckung.

Als zweitbeste Methode bewährte sich demnach die Sonnenschutzfolie für die Frontscheibe. Sie verhindert ein Aufheizen der Sitzbezüge und Armaturen - acht Grad kühler als ohne Sonnenschutz, so der ADAC.

Ein helles Tuch speziell um Lenkrad, Kindersitz oder Sitze mit glatten Flächen kann Verbrennungen beim Hinsetzen vermeiden, denn dunkle Flächen im Innenraum heizen sich besonders stark auf. Das gilt ebenfalls fürs Armaturenbrett, weswegen dort vor allem keine technischen Geräte abgelegt werden sollten.

Prima Klima - aber bitte nicht zu kalt

Aber was ist, wenn die Hitze schon mal im Auto ist? Dann raten ADAC und GTÜ: Alle Türen, Kofferraumklappe und - falls vorhanden - das Schiebedach aufmachen, um das Auto gut durchzulüften. Das bringt schon nach wenigen ...