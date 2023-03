Wer zu viel Salz zu sich nimmt, riskiert einen zu hohen Blutdruck. Es steigt das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Wer also seinen Konsum an Salz reduzieren möchte, der verzichtet zuallererst auf den Griff zum Salzstreuer, um bei Tisch nachzusalzen. Beim Einkauf lohnt sich der Blick auf die Nährstofftabelle, also auf das Kleingedruckte. Auf dem Speisezettel sollten außerdem weniger Fertiggerichte wie zum Beispiel Konserven und mehr frisches und saisonales Gemüse und Obst stehen. Wer seinen Salzkonsum reduziert, muss damit rechnen, dass man zunächst den Salzgeschmack vermisst. Kräuter und Gewürze können das Salz ergänzen oder

Doch in Deutschland wird meist wesentlich mehr Salz verzehrt: Gemäß der "Studie zur Gesundheit in Deutschland" nehmen fast 40 Prozent der Frauen mehr als zehn Gramm Salz und 23 Prozent der Männer mehr als 15 Gramm Salz pro Tag zu sich. Meist ist das Salz "versteckt". Schulz sagt: "Das meiste Salz nehmen wir über Brot, Wurst, Käse, Snacks und Fertiggerichte zu uns."

Von Marion Gottlob

Ohne Salz würden uns die Würze und auch der Geschmack bei den Mahlzeiten fehlen. Die Diplom-Ökotrophologin Dr. Bettina Schulz zitiert den deutschen Chemiker Justus von Liebig: "Salz ist unter den Edelsteinen, die uns die Erde schenkt, der Kostbarste." Salz ist zwar nicht im wörtlichen Sinne ein Edelstein, sondern ein Mineral. "Aber Salz ist wichtig für unser Wohlbefinden," so Schulz, "unser Körper braucht regelmäßig Salz, damit wir überleben können."

Wichtig für Körperfunktionen

Beim Umgang mit Salz nennt Schulz einen wichtigen Leitspruch: "Auf die Dosis kommt es an. Nicht zu viel und nicht zu wenig." Das Salz führt dem Körper Natrium und Chlorid zu, die für wichtige Körperfunktionen wie den Flüssigkeitshaushalt der Zellen und die Regulation des Blutdrucks lebenswichtig sind. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt bis zu sechs Gramm Speisesalz pro Tag, das entspricht etwa einem Teelöffel.

Einige Beispiele: Nur 30 Gramm Salami enthalten 1,2 Gramm Salz, 30 Gramm Schwarzwälder Schinken 1,6 Gramm, 150 Gramm Rostbratwurst 2,2 Gramm, 150 Gramm Kasseler 4 Gramm, 150 Gramm gesalzener Hering 15 Gramm und 30 Gramm Salzstangen 1,3 Gramm Salz.

Weniger ist mehr

Wer zu viel Salz zu sich nimmt, riskiert einen zu hohen Blutdruck. Es steigt das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Wer also seinen Konsum an Salz reduzieren möchte, der verzichtet zuallererst auf den Griff zum Salzstreuer, um bei Tisch nachzusalzen. Beim Einkauf lohnt sich der Blick auf die Nährstofftabelle, also auf das Kleingedruckte. Auf dem Speisezettel sollten außerdem weniger Fertiggerichte wie zum Beispiel Konserven und mehr frisches und saisonales Gemüse und Obst stehen. Wer seinen Salzkonsum reduziert, muss damit rechnen, dass man zunächst den Salzgeschmack vermisst. Kräuter und Gewürze können das Salz ergänzen oder ersetzen.

Besser nicht komplett verzichten

Schulz warnt vor einer streng salzfreien Kost, falls nicht eine medizinische Indikation vorliegt. Ansonsten kann unter anderem ein Mangel an Salz und eine überhöhte Flüssigkeitszufuhr zu einer "Überwässerung" und zu Krämpfen führen.

Bei Ausdauerwettkämpfen gab es bereits Notfälle durch übermäßiges Wassertrinken und einer Salzverarmung. Ödeme, Leistungsabfall und Kopfschmerzen sind nicht so selten. Wer Salz beispielsweise infolge hoher Temperaturen, Fieber, Durchfall oder Erbrechen verliert, sollte nicht nur den Mangel an Flüssigkeit, sondern auch den Verlust an Salz so rasch wie möglich ausgleichen. Der Appetit auf etwas Salziges hilft uns dabei.

Nach dem Sport

So brauchen Sportler infolge des Flüssigkeits- und Salzverlusts nach dem Training vermehrt Flüssigkeit und Salz. Ansonsten riskieren auch sie Muskelkrämpfe und auf Dauer sogar ein akutes Herz- und Kreislaufversagen. Dr. Schulz empfiehlt nach dem Schwitzen unter anderem ein natriumhaltiges, salzhaltiges Mineralwasser mit etwa 400 mg Natrium pro Liter oder isotonische Getränke. Mit einem Sportler hat sie für das Training sogar eine individuell abgestimmte Menge an Salztabletten ausgerechnet.

Die Fachfrau erzählt von einem Erlebnis: Als sie selbst am Heidelberger Köpfel mit dem Training für den Halbmarathon begann, griff sie nicht nach der ersten, aber nach der zweiten Runde spontan nach Getränken und kleinen Salzbrezeln. Sie sagt: "Mein Körper hat mir gezeigt, was er braucht, nämlich Flüssigkeit und Salz."

Steinsalz oder Meersalz

Sind bestimmte Salzsorten besser als andere? Meersalz wird aus dem Meer gewonnen und enthält damit wichtige Mineralstoffe, Spurenelemente und Jod. Das Steinsalz wird in Bergwerken abgebaut und ist arm an Jod. Solesalz wird aus Wasser gewonnen, das mit Salz in der Erde in Kontakt gekommen ist und ist ebenfalls arm an Jod und Mineralien. Das Himalaya-Salz wird wie das Steinsalz aus Wasser gewonnen und ist auch arm an Jod und Mineralstoffen. Dr. Schulz sagt: "Da wir in einem Jodmangel-Gebiet leben, gibt es die Empfehlung für jodhaltiges Meersalz oder für mit Jod angereichertes Salz."

Soleier selber machen

Salz ist wichtig zur Konservierung von Lebensmitteln. Man kann es in der eigenen Küche nutzen. Schulz schlägt vor, selbst mit der Konservierung durch Salz in der Küche zu experimentieren. Ein Beispiel ist das Rezept für Soleier: Man kocht zehn Eier rund zehn Minuten ab, lässt sie abkühlen und entfernt die Schale. Dann halbiert man eine Zwiebel und röstet sie leicht an. Nun gibt man 700 ml Wasser mit 150 ml Weißweinessig, 60 Gramm Salz, 40 Gramm Zucker, acht Wacholderbeeren, einem Teelöffel schwarzen Pfeffer, zwei Lorbeerblätter, einen Teelöffel Estragon und anderthalb Teelöffel Kümmelsaat dazu und lässt die Mischung aufkochen.

Anschließend schichtet man in einem großen, sauberen Glas im Wechsel Dill und Eier. Darüber gießt man den heißen Würzsud und verschließt das Glas. Man lässt den Mix abkühlen und zwei Tage im Kühlschrank durchziehen. Die Soleier lassen sich wunderbar als Snack servieren und sind circa zwei Wochen haltbar. Genauso kann man Gemüse selbst einlegen – und dann als Zwischenmahlzeit genießen.